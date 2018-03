Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul Cezar Laurentiu Cioc a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, ca Liviu Dragnea a decis sa se afișeze la Congresul PSD cu noua sa iubita, tanara Irina Tanase , pentru a-și asuma relația, in ciuda controverselor care, inevitabil, au urmat acestui moment. Specialistul a punctat ca Irina…

- Femeia care a atras cele mai multe priviri de la Congresul PSD, ocupanta unui fotoliu în primul rând, între doua doamne cu greutate în partid, logodnica lui Liviu Dragnea are un CV destul de bogat la cei 25 de ani ai ei.

- Cine este iubita lui Liviu Dragnea. Irina Tanase, tanara care a fost prezenta la Congresul Extraordinar al PSD, a fost remarcata, in urma unei acțiuni de voluntariat, pe cand era inca studenta. Descrisa ca fiind „isteața și descurcareața”, Irina Alexandra Tanase a fost angajata in Ministerul Dezvoltarii…

- Antrenorul echipei Gaz Metan Medias, Cristi Pustai, a fost dezamagit de atitudinea pe care jucatorii sai au avut-o in timpul meciului pierdut, luni, cu scorul de 3-0, pe terenul formatiei Dinamo, in prima etapa din play-out-ul Ligii 1. "Din pacate, astazi am aratat rau, am fost o echipa…

- Petrache, fost secretar general PNL: Problema noastra nu este PSD-ul. Suntem chiar noi! Marian Petrache, fost secretar general PNL, cere, pe Facebook, organizarea unei Conventii Extraordinare in toamna acestui an, si spune ca problema principala a liberalilor este ce se intampla in interior, nu PSD.…

- Viorica Dancila a precizat, la Antena 3 ca, daca i s-ar propune, ar accepta sa fie nasa de cununie a liderului PSD. 'Sigur ca da. De ce as spune nu? (...) Nu neg faptul ca o cunosc pe domnisoara Tanase, o cunosc pe Irina, este un om deosebit, este o fata deosebita. (...) Aceste lucruri fac…

- Codrin Ștefanescu a criticat dur ”dictatura” impusa de Liviu Dragnea, in PSD, inainte de Congresul de sambata! Dupa ce a pierdut cursa pentru funcția de secretar general, Ștefanescu spune ca se așteapta sa fie revocat și din funcția de adjunct al celui impotriva caruia a candidat.”Ma aștept…

- Viorica Dancila a spus ca, daca i-ar propune, i-ar fi nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, cu iubita acestuia, care este "o fata deosebita". "Sigur ca da. De ce as spune nu?", a raspuns premierul Romaniei. Va fi nunta la PSD. Ce ANUNT a facut Liviu Dragnea, dupa ce iubita lui,…

- Liviu Dragnea a anunțat ca vrea sa se insoare cu iubita lui, cu 30 de ani mai tanara! Irina Tanase a atras toate privirile la Congresul PSD, unde a aparut. Viorica Dancila i-ar putea cununa pe cei doi. A spus-o chiar premierul, la Antena 3.”Sigur ca da, de ce aș spune nu? Mi se pare un act…

- Catalin Ivan a postat pe Facebook o reactie la modul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. „Recunosc ca nu am urmarit asa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atatea batalii duse pentru partid, astazi a fost o zi foarte trista. Cu toata tristetea pe care…

- Printre cei 4.000 de delegați de la Congresul PSD și-a facut loc și Irina Alexandra Tanase, iubita lui Liviu Dragnea. Ea a fost așezata in primul rand al Salii Palatului, alaturi de cei mai...

- Votul de sambata, de la Congresul desfasurat la Sala Palatului, l-a confirmat pe Marian Neacsu in postura de secretar general. Cu 3063 voturi “pentru”, Neacsu a castigat detasat cursa pentru aceasta functie, in fata social democratului Stefanescu, cel care, pana la aceasta reuniune a PSD-ului, ocupase…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca nu a urmarit 'asa-zisul Congres al PSD', dar sambata a fost o zi 'foarte trista', in care s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, adaugand ca s-a ajuns aici 'din cauza ticalosiei lui Dragnea', dar si a 'lasitatii si oportunismului celorlalti'. Catalin…

- Congresul extraordinar al PSD a trecut la faza vot, dupa ce intre timp s-a dat o pauza, iar o buna parte din cei 4 000 de delegati au ieșit pe coridoare iar unii au plecat, lasandu-și voturile care, conform unor surse din interior, erau deja tranșate. Ca atare, Ecaterina Andronescu, cu șanse de a caștiga…

- Pentru prima oara dupa 1990, o partenera de viața a unui președinte de partid ocupa la Congresul formațiunii un fotoliu in prezidiul central, in timp ce toți foștii lideri ai partidului lipsesc de la reuniune.

- UPDATE Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, fost premier al Bulgariei, a susținut un discurs. UPDATE Marian Neacșu, actualul secretar general al PSD, a deschis Congresul. Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- Congresul extraordinar al PSD, unde au loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, are loc sambata, 10 martie. Comitetul Executiv National al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere ale partidului. Primarul Sectorului…

- Din 7 martie, Tudor Buzatu ocupa functia de secretar de stat in aparatul de lucru al Anei Birchall, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice si deputat de Vaslui. Remus Munteanu a fost numit secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului. Dumitru Buzatu a fost intrebat de jurnalisti…

- Analistii politici clujeni desfiinteaza congresul de preamarire a lui Dragnea. PSD Cluj, criticat pentru "non-combat" ZIUA de CLUJ a cerut opinia catorva specialistii clujeni in stiinte politice si sociologie despre congresul PSD de sambata si despre faptul ca PSD Cluj nu va avea candidati la nicio…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri, la finalul Comitetului Executiv National (CExN), ca validarea candidaturilor de astazi nu este o victorie, ci reprezinta o chestie normala, afirmand ca, in ultimii ani, el si alti membri PSD care se lupta cu „un sistem hidos” au…

- VESTE… Inainte de Congresul PSD, organizația vasluiana a tineretului social-democrat obține o mare victorie: Tudorel Buzatul, fiul președintelui CJ Vaslui, a fost numit in funcția de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentgru implementarea parteneriatelor…

- Pana sa ajunga sa participe la sedinta Comitetului Executiv National si sa vada, practic, daca ii va fi validata candidatura pentru functia de secretar general, pentru care aspira, dupa ce actualul post, cel de secretar general-adjunct, nu mai e pus la bataie la Congresul de maine, Codrin Stefanescu…

- Comitetul Executiv al PSD trebuie sa valideze candidaturile depuse pentru funcțiile de președinte executiv, secretar general și vicepreședinte. Tensiunile dintre tabere sunt din ce in ce mai evidente. Codrin Stefanescu, inca secretar adjunct al partidului, a declarat ca in partid trebuie…

- Vizibil nemultumit ca nu a fost delegat la Congresul de sambata, actualul secretar general adjunct al PSD-ului si-a anuntat intentia de a candida la o alta functie, avand in vedere ca la apropiatul eveniment postura pe care o detine momentan cum nu se pune la bataie. “Am venit sa-mi depun candidatura…

- Secetrarul general adjunct PSD Codrin Stefanescu s-a dus joi pentru a-si depune candidatura pentru functia de secretar adjunct al partidului, desi organizatia din care face parte nu l-a delegat pentru a fi prezent la Congresul din 10 martie. Acesta acuza ca traieste momente foarte complicate in partid,…

- Secretarul general adjunct Codrin Ștefanescu dorește sa-și depuna candidatura pentru funcția de secretar general la Congresul din 10 martie, dar susține ca actuala conducere nu dorește sa-l lase sa candideze. Ștefanescu susține ca Liviu Dragnea a schimbat regulile in timpul jocului.”Astazi…

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, il elogiaza pe Liviu Dragnea, in urma deciziei liderului PSD de a stabili o paritate femei-barbati in randul vicepresedintilor PSD. Candva adversara interna a lui Dragnea, Rovana Plumb il considera acum pe presedintele PSD "un lider european cu viziune".…

- „S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru președinte executiv și secretar general pentru ca am adoptat o propunere de modificare a statutului ca secretarul general sa fie ales de congres și pentru vicepreședinți”, a declarat Dragnea la finalul CEX. De asemenea, potrivit liderului PSD,…

- Codrin Stefanescu, secretar general-adjunct al PSD, a declarat, luni, ca spera ca social-democratii care se inscriu in lupta pentru functiile de vicepresedinte, secretar general si presedinte executiv la Congresul PSD sa nu se „certe“ intre ei.

- Comitetul Executiv al PSD a decis ca la Congresul din 10 martie sa fie supus votului postul de presedintele executiv al partidului, postul de secretar general si posturile de vicepresedinti. "S-a luat decizia privind organizarea de alegeri pentru presedinte executiv, secretar general, pentru ca acest…

- Comisarul sef Costinel Vlad, comandantul Politiei Targu Neamt din 2011 incoace, are 43 de ani, e casatorit si tata a trei copii. Dupa gimnaziul facut la Raucesti si liceul la Targu Neamț, a urmat cursurile Academiei de Politie, Facultatea de Drept, apoi cursuri universitare in drept penal si in managementul…

- Propunerea a fost adoptata de consilierii municipali cu 30 de voturi pentru si 10 voturi impotriva. Conform CV-ului, Burghiu este director general al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti, precum si membru al Consiliului de administratie Metrorex, membru al Consiliului de administratie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit miercuri pe directorul sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al Comisiei, cel mai inalt rang in administratia institutiei, scrie AFP.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit pe seful sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, functia cea mai inalta in...

- Un meci de fotbal intre senatori si deputati ar urma sa se desfasoare marti pe unul dintre terenurile Academiei de Studii Economice, meci la care vor participa si alti parlamentari in afara celor social-democrati, a declarat luni senatorul PSD Emanoil Savin.Citeste si: Orban acuza o campanie…

- In perioada 12 februarie – 9 martie, 16 studenti de la Academia de Politie „A.I.Cuza” Bucuresti – Facultatea de Jandarmi desfasoara la Jandarmeria Olt un stagiu de practica prevazut in programa de invatamant. La acest stagiu participa studenti din anul ...

- Fostul lider al PSD Victor Ponta comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului Mihai Chirica din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- Adrian Oros a declarat ca actualul ministru al Educatiei, Valentin Popa, si-a gasit un secretar de stat „pe masura”, in conditiile in care au fost putini cei care au dorit sa faca parte din echipa sa.”Numirea lui Ioan Stefan Groza ca secretar de stat in Ministerul Educatiei este o rusine…

- O absolventa a Universitatii de Vest din Timisoara a fost propunsa ministru in noul guvern condus de Viorica Dancila. Este vorba despre Natalia Intotero, deputat PSD de Hunedoara, propusa sa ocupe funcția de ministru pentru romanii de pretutindeni. Natalia Intotero s-a nascut in data de 14 ianuarie…

- Sevil Shhaideh este favorita sa ocupe functia de secretar general al guvernului Viorica Dancila, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta guvernamentala.

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- Din Congo in Republica Moldova! Povestea baschetbalistului Viny-Laury Obosso in tara noastra a inceput in 2017 cand africanul a venit la Chisinau pentru a-si face studiile la Facultatea "Relatii Internationale".

- Și-a pus capat zilelor în caminul în care locuia. Un tânar în vârsta de 21 de ani a fost gasit strangulat de balconul unui camin studențesc al Academiei de Studii Economice din Moldova. Corpul neînsuflețit al acestuia a fost gasit de iubita baiatului…

- Un student din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) a fost gasit strangulat in dimineata de marti, 26 decembrie, in camera sa de camin chiar in ziua in care mama acestuia isi sarbatorea ziua de nastere.