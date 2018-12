Secretar de stat american: Rusia se amestecă în politica Balcanilor ''Nu este niciun secret ca Rusia se opune Acordului Prespa (referitor la solutionarea diferendului dintre Skopje si Atena asupra numelui 'Macedonia') si nimeni nu se indoieste de faptul ca (Rusia) va face tot ce-i sta in putere pentru a-si pune propriile interese mai presus decat cele ale Macedoniei si va slabi procesul de punere in aplicare a acordului. Nu ne surprinde influenta rusa asupra parcursului ales de Macedonia. Am vazut-o si in alte tari europene, dar si in amestecul deja cunoscut din timpul alegerilor (prezidentiale) americane din 2016'', a declarat Sullivan la Skopje, intr-o conferinta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

