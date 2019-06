Secret Service a intrat în alertă după anunțul lui Donald Trump In timp ce asista la summitul G20 din Osaka (Japonia), Donald Trump spus ca este dispus "sa-l intalneasca pe Kim la frontiera/DMZ doar pentru a-i strange mana si a-i spune buna ziua(?)!"



Acest anunt surpriza intervine la patru luni dupa intalnirea de la Hanoi intre cei doi lideri, care s-a terminase cu un esec, in absenta progresului in materie denuclearizare coreeana. Negocierile sunt de atunci intr-un punct mort. Daca se confirma, aceasta strangere de mana intre un presedinte american si un lider nord-coreean ar fi o premiera in acest loc incarcat de simboluri, care este probabil… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele intreprinderi americane se opun taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump produselor chineze. Sute de intreprinderi, reiese din presa americana citata de corespondenta la New York a ziarului «Les Echos», au alertat administrația Trump in ultimele saptamani asupra consecințelor suprataxelor…

- La dineul organizat în onoarea liderilor mondiali care participa la summitul G2 din Osaka (Japonia), presedintele rus Vladimir Putin a venit cu o cana termica din ceramica, servind din ea la masa, în timp ce omologi ai sai s-au delectat cu alte bauturi asigurate de gazde, informeaza agentiile…

- Președintele american Donald Trump va discuta cu omologul sau chinez Xi Jinping la summitul G20 de la Osaka, intalnirea celor doi fiind programata sambata la ora locala 11:30 (5:30, ora Romaniei), a anunțat purtatorul de cuvant al Casei Albe, potrivit MEDIAFAX.Intalnirea bilaterala, cu scopul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a primit urari de ziua de nastere intr-o 'scrisoare foarte prietenoasa' trimisa de liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza dpa. Presedintele nu a dat alte detalii cu privire la scrisoare dupa ce un reporter l-a intrebat despre Coreea de Nord…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat duminica ca SUA este pregatita sa reia negocierile cu Coreea de Nord "la un moment dat", daca aceasta va da semne ca doreste sa discute despre denuclearizare, scrie Mediafax, citând Associated Press. Pompeo a declarat ca spera…

- Aceasta va fi a doua intrevedere intre cei doi sefi de stat dupa esecul celui de-al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, in februarie la Hanoi. Vizita lui Trump la Seul se va inscrie in cadrul deplasarii lui in Japonia, unde intre 28 si 29 iunie se va desfasura summitul…

- Coreea de Nord 'a lansat mai multe rachete cu raza scurta de actiune din Peninsula Hodo, in apropiere de orasul de coasta Wonsan, spre nord-est intre 9.06 (0.06 GMT) si 9.27 astazi', a declarat comandamentul militar sud-coreean intr-un comunicat. Rachetele au zburat intre 70 si 200 km deasupra…

- Președintele SUA, Donald Trump, care s-a întâlnit joi cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, și-a manifestat disponibilitatea de a se întâlni din nou cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, dar a subliniat ca sancțiunile la adresa Phenianului vor ramâne, informeaza Mediafax…