- Contele Incappuciato a dezvaluit un secret mistic din Romania, ținut ascuns mai bine de cateva zeci de ani. Acesta a vorbit despre creatura supranaturala pe care mai mulți muncitori au gasit-o la un metrou din București.

- Reprezentanti ai ministerelor si agentiilor din Romania, ai Cabinetului viceprim-ministrului pentru implementarea Parteneriatelor Strategice, precum si reprezentanti ai Departamentului de Stat si Ambasadei Statelor Unite ale Americii au discutat vineri la Bucuresti, la reuniunea Intermediara a Parteneriatului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, s-a aflat astazi intr-o vizita in județele din vestul țarii. Dupa ce la Timișoara a oferit detalii despre discuția avuta cu ambasadorul Rusiei la București in legatura cu expulzarea diplomatului rus, Meleșcanu a facut la Arad o afirmație dura despre relația…

- "MAE reitereaza pozitia sa de condamnare a oricaror actiuni care ameninta securitatea colectiva si dreptul international", informeaza un mesaj al ministerului transmis AGERPRES.Vineri, Ministerul de Externe al Rusiei a convocat ambasadori si alti reprezentanti diplomatici ai tarilor care…

- Milestone Systems, lider global in dezvoltarea de sisteme de video management (VMS) si solutii de supraveghere, a participat in perioada 26-28 martie la SIEL INVEST Open Days, eveniment dedicat industriei de securitate din Romania. Pe parcursul celor trei zile conferinta a marcat aniversarea a 25 de…

- USR anunta, joi, ca a fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru inițiativa de modificare a Constituției ‘Fara Penali in funcții publice’. Intr-o perioada de șase luni, inițiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel puțin 21 de județe din țara. Cei 19 membri ai comitetului…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la Guvernul Romaniei, dupa vizita la Salonul Auto de la București! Președintele spune ca e ”suparat” ca infrastructura rutiera stagneaza in ultima perioada.”Au fost foarte multe mașini frumoase, ne dorim și drumurile aferente, lucrurile se mișca foarte slab…

- Perchezitii DIICOT la domicilii din Bucuresti și alte 7 județe, în cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat în savârsirea infractiunilor de fals informatic, efectuare de operațiuni financiare

- "Depresia postanala m-a facut sa renunt la confort si sa imi urmez visul" Depresia postanatala nu a descurajat-o pe Corina Turcuman, ba chiar a motivat-o sa ia decizii radicale in viata ei profesionala. A renuntat la jobul ei sigur din banca pentru a-si transforma pasiunea intr-o afacere in industria…

- Pana la urma, se va exploata aur in Romania. Nu la Roșia Montana, unde controversatul proiect al Gabriel Resources este „ingropat“, ci la 50 de kilometri distanța, la Rovina, in Hunedoara.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, luni, ca a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, ca urmare a atacului de la Salisbury.

- Vremea va deveni deosebit de rece la scara intregii tari incepand de sambata dupa-amiaza, cu valori termice ce vor cobori chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile, in timp ce precipitatiile prognozate vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si se vor semnala in majoritatea regiunilor,…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES lanseaza miercuri, 14 martie, proiectul editorial #CentenarDiplomatic care va contine interviuri atat cu ambasadori romani, cat si cu sefi ai misiunilor diplomatice straine acreditati la Bucuresti, in contextul aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire. …

- Fundatia EOS, in parteneriat cu Asociatia Nationala a Bibliotecilor Publice din Romania si Asociatia APDETIC, anunta derularea, in perioada 19-25 martie, a campaniei de alfabetizare si incluziune digitala "Hai pe NET, 2018!". Lansarea oficiala a campaniei are loc vineri, de la ora 11,00, la sala de…

- CSM Bucuresti a fost un fel de sperietoare pentru Rostov Don in ultimii ani, reusind sa o elimine in ultimele doua sezoane ale Ligii Campionilor cu victorii obtinute in Rusia. Reprezentanta Romaniei nu ii mai da insa fiori campioanei Rusiei, inaintea confruntarii de sambata (ora 15:00), intr-un…

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Firmele de confecții vrancene au cea mai mare cifra de afaceri in domeniul confecțiilor textile din Romania, arata un studiu privind dinamica industriei modei realizat de experții de la KeysFin. In Vrancea activeaza 160 de firme care au avut o cifra de afaceri de 718 milioane lei,…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- Avertisment teribil pentru seful PSD, Liviu Dragnea. Romania se afla intr-un mare pericol dupa contestatele schimbari la legile justitiei. Analistul politic, Cristian Pavulescu spune ca declaratiile si atitudinile manifestate de liderii Puterii de la Bucuresti dupa vizita lui Frans Timmermans arata…

- Discuția referitoare la salariul Cristinei Neagu a revenit in actualitate marți, cand jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit pe blogul personal ca cea mai buna handbalista a lumii ar incasa la CSM București cel mai mare salariu de bugetar din Romania . Libertatea a incercat sa obțina o confirmare…

- Atacantul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, joi, dupa infrangerea cu Lazio, scor 5-1, ca el si coechipierii sai nu au respectat nimic din ce le-a transmis antrenorul Nicolae Dica, inaintea meciului, si a marturisit ca la final vestiarul vicecampioanei Romaniei a fost cuprins de deziluzie.…

- Consilierii generali au votat in ședința de astazi ca segmentul din Șoseaua Virtuții cuprins intre Calea Crangași și Raul Dambovița, din sectorul 6, sa poarte numele de Șoseaua Neagu Djuvara. “Neagu Djuvara a fost unul dintre primii istorici care au reușit sa apropie tinerii de istoria neideologizata,…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Austria și Ungaria se dovedesc extrem de interesate de gazele din Marea Neagra, în timp ce liderii decizionali de la București dau senzația ca nu au nicio strategie concreta în aceasta direcție.

- Criza fortei de munca pare sa fi cuprins tarile din Europa Centrala si de Est. Desi Slovacia este un magnet pentru producatorii de autovehicule, industria se concentreaza doar intr-o parte a tarii, creand acolo un deficit de forta de lucru calificata rezolvat partial cu muncitori "importati" din Serbia,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Tanara de 31 de ani, gasita moarta in apartamentul sau din Chisinau, Republica Moldova este modelul și cantareața Anastasia Cecati. Aceasta era cunoscuta ti in Romania dupa ce a aparut intr-un serial de mare succes. Tanara de 31 de ani, gasita ieri moarta in apartamentul sau din Republica Moldova este…

- Tradiții nipone la Muzeul Etnografic al Transilvaniei FOTO Peste 200 de persoane au participat la vernisajul expoziției Tradiții Nipone de la Muzeul Etnografic, cea mai mare expoziție de obiecte japoneze prezentata pana acum publicului clujean. În deschidere, s-au adresat publicului Ioan…

- „Am primit mai multe amenințari”, spune Gabriela Firea. Pe scurt, cei care au amenințat-o i-au reproșat ca „de ce o companie din Turcia a caștigat aceasta licitație și nu una din țara”. „Am ramas total surprisa. Primarul general aproba bugetul și propune proiecte consiliului. Ce spun aceste…

- O ancheta vizand investitiile facute din fonduri europene pentru Magistrala 5 de metrou din Bucuresti a fost demarata de Oficiul European Antifrauda (OLAF), conform RFI, citat de News.ro . ”OLAF a deschis o investigatie privind acuzatii de nereguli privind proiectul finantat de UE pentru linia 5 de…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Nikos Vertis, cel mai popular artist al Greciei, revine in Romania cu un concert live de excepție, care va avea loc pe 16 martie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Capitala. Spectacolul este deja sold out, iar la insistentele publicului organizatorii incearca sa adauge inca o zi cu un concert la…

- Intrebat daca modificarile la Codul penal vor fi aprobate in sesiunea parlamentara care incepe la 1 februarie, Dragnea a raspuns: "Asta nu am de unde sa stiu"."Nu cred ca exista niciun plan, nici nu a inceput dezbaterea", a adaugat Dragnea. El a spus ca este deschis dialogului cu oficialii…

- Simona Halep s-a intors acasa suparata și accidentata. A refuzat primirea la Salonul Oficial. Imbulzeala la aeroport. Vezi galeria foto + 42 + 42 La ora 11.25, la 20 de minute dupa ce cursa de Doha a aterizat pe pista aeroportului, Simona a ieșit pe ușa terminalului ”Sosiri”. A fost așteptata de familie…

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie - 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative. Aceasta este a doua modificare efectuata de Federatia Europeana de…

- VTEX, furnizor global al platformei eCommmerce in cloud cu acelasi nume, cu clienti precum Sony, Coca-Cola, Danone, Whirlpool sau Walmart si-a anuntat recent intentia de a deschide un birou la Bucuresti ca prim centru regional pentru extinderea in Europa Centrala si de Est. Biroul va fi operational…

- O manifestatie antiguvernamentala a avut loc, miercuri seara, in Piata Victoriei, protestatarii formand la un moment dat o hora, intr-un gest simbolic de Ziua Unirii Principatelor Romane. Protestul din Piata Victoriei s-a incheiat dupa aproximativ trei ore, in jurul orei 21.30, cu o hora de Ziua Unirii…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Ilie Nastase l-a dat in judecata la Bucuresti pe Steve Simon, presedintele WTA, ca urmare a scandalului declansat anul trecut, cand milionarul american a criticat in termeni duri prezenta fostului mare tenismen roman la festivitatea de premiere a turneului de la Madrid. Pe langa despagubiri, “Nasty”…

- Emily Ratajkowski, femeia cu cei mai frumosi sani naturali, a venit in mare secret in Romania, pentru a filma pe platourile la Castel Film un proiect care ar putea avea numele „Welcome Home”, si pentru care filmeaza mai multi actori de la Hollywood.

- Ionut Negoita zice ca vrea sa vanda, ca de data asta decizia e ireversibila, dar... Nimeni nu se atinge de Dinamo, desi pretul de patru milioane de euro, daca o fi asa!, este mai mult decat ieftineala pentru un club de calibrul celui din ”Stefan cel Mare”! Dar, cine stie, poate o fi vreun secret al…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- TotalSoft, unul dintre cei mai importanti furnizori si integratori de solutii software de business, filiala detinuta integral de catre Logo Yazilim A.S. (Logo), si Architected Business Solutions (ABS), grup cu sediul in Bucuresti, specializat in consultanta in managementul afacerilor si cu expertiza…

- CSM București incearca miercuri calificarea in optimile CEV Cup. E nevoie de un miracol la Ekaterinburg, la returul din Rusia. Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, voleibalistele de la CSM București disputa miercuri un meci foarte important in cupele europene. Invinse in decembrie cu 3-0 in Sala…

- In urma cu cateva minute s-a terminat ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 aparate de Rezonanța Magnetica (RMN) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea…

- Cristina Neagu a fost aleasa de fani cea mai buna jucatoare de handbal a anului 2017. Cate voturi a primit. Cristina Neagu a fost aleasa cea mai valoroasa jucatoare a Europei in 2017, prin voturile fanilor, intr-un sondaj al EHF. Handbalista lui CSM Bucuresti a adunat 52 % din voturi: 15.185 din cele 29.160 acordate.…

- In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul Medico-Militar,…