- Declarațiile recente ale președintelui rus Vladimir Putin despre crearea unei noi generații de arme de inalta tehnologie in Rusia nu va afecta strategia militara a Americii, a declarat duminica secretarul american al Apararii, Jim Mattis, citat de Voice of America. La 1 martie, Putin a prezentat imagini…

- Un cetațean roman care a intrat in țara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, la finele saptamanii trecute, a ramas fara mașina cu care circula. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, sambata ...

- Pe strada „Vulturilor” și pe strada „Laszlo Ferenc” din municipiu ar putea incepe lucrari, curand. Pe alte strazi, deja se lucreaza. „Am dorit sa vorbim (…) despre cateva investiții din oraș, in primul rand despre strazile unde avem contract de execuție și unde se lucreaza deja sau lucrarile vor incepe…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES, reprezentantii societatilor.…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat un nou atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Ponta spune ca Dragnea minte când spune ca nu s-a dus la onomastici cu sefii din servicii secrete si crede ca "merge si acum".

- In perioada 2-4 martie, polițiștii rutieri suceveni au aplicat 412 sancțiuni contravenținale, din care 267 pentru viteza. Amenzile au insumat 153.330 de lei. Totodata, polițiștii au retras 4 certificate de inmatriculare și au reținut 33 de permise de conducere. Cate 15 permise au fost reținute pentru…

- Primaria Calarasi face apel la locuitorii municipiului sa foloseasca mijloacele de transport in comun, evitand utilizarea autovehiculelor personale. Circulatia pe strazile principale si secundare din municipiu se desfasoara dificil, in conditii de iarna grea.

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora se circula pe toate magistralele si nu sunt trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale pentru urmatoarea perioada. Potrivit CFR Calatori, in zona…

- Planul Chinei pentru ca presedintele Xi Jinping sa ramana la putere pe termen nedeterminat a starnit opozitie puternica pe retelele sociale iar miscarea a fost comparata cu dinastia aflata la conducerea Coreei de Nord, scrie digi24.ro.

- Societatea de Investitii Finaciare Banat Crisana (SIF1), a achizitionat un pachet de 476.165 actiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social al Conpet S.A., listat pe Bursa de Valori Bucuresti. SIF Banat Crisana si-a consolidat pozitia de actionar, cu un total de 6,5% din actiuni.…

- Proveniți din centrul Indiei, in secolul X, romii ar fi migrat impreuna cu familiile spre ținuturile arabe și turce, și apoi in Europa. In secolul XI romii se aflau in Imperiul Bizantin de unde au patruns in sud-estul și centrul Europei (secolele XIV-XVI). Migrația masiva a romilor in Europa a inceput,…

- Al treilea aeroport din Istanbul, care va fi si cel mai mare din Turcia, va fi inaugurat pe 29 octombrie, a anuntat ministrul turc al transporturilor Ahmed Arslan, potrivit La Tribune. Acesta va sta la baza primului "aeroport - oras" din Turcia.

- Deputaul PMP de Timis, Cornel Samartinean este nemultumit de faptul ca Guvernul ocoleste din nou judetul Timis in ceea ce priveste investitiile. Acesta se refera in special la infrastructura, vorbind aici si de centura de sud a Timisoarei. „In calitate de deputat ales in circumscripția electorala nr.…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta vine in sprijinul calatorilor care locuiesc in cartierul Km 4 5, Km 5 si cartierul Poarta 6, prin modificarea traseelor liniilor 101C si 101M si infiintarea de 4 statii noi incepand cu data de 1 martie 2018, astfel: linia 101C va circula pe urmatorul traseu:…

- 'Pot sa va asigur: coalitia este stabila si nici eu, nici nimeni (altcineva) nu avem un proiect de alegeri (anticipate). Vom continua sa lucram impreuna pentru binele cetatenilor nostri israelieni pana la sfarsitul mandatului', in 2019, a declarat Netanyahu intr-un discurs la Tel Aviv. Marti,…

- Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, este o ”putere militara de clasa mondiala”, a declarat liderul ei Kim Jong-un la o defilare militara joi, cu o zi inaintea deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna in Coreea de...

- Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania a luat nota cu satisfacție de faptul ca, recent, ETA S.A., societatea de transport public local a Primariei Ramnicu Valcea, a primit trei autobuze cu podea joasa pe gaz natural comprimat (CNG), contractate in urma licitației realizate in luna…

- Expertii estimeaza ca cifra de afaceri zilnica de la Piata Centrala din Capitala Republicii Moldova variaza intre noua si 19 milioane de lei. Astfel, aici anual se invart cel putin 3,6 miliarde de lei, iar maximum circa sapte miliarde de lei. Majoritatea necontabilizati, adica cash si fara a se plati…

- In fata celor doua Camere ale Congresului reunite in sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP, potrivit agerpres.ro. "Impreuna, sa construim…

- Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii investitorii cu privire la incheierea contractului de transport titei, gazolina si condensat cu OMV Petrom S.A. Bucuresti. Potrivit unei informari a Conpet, serviciile de transport urmeaza a fi prestate in temeiul acestui contract incepand cu 01.02.2018.Obiectul…

- Lipsa autostrazilor care sa interconecteze provinciile istorice a creat si risca sa permanentizeze decalajele dintre regiunile Romaniei. "Ne-am apropiat de nivelul de dezvoltare al UE, dar nu la nivelul...

- Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007 – 2013. Este vorba despre zece proiecte din domeniile transport, managementul deseurilor, infrastructura de apa si prevenirea dezastrelor naturale. ”Aceste proiecte reprezinta…

- Presedintele Romanie Klaus Iohannis a criticat, in mesajul de Ziua Unirii Principatelor, politicienii de la putere, elogiind romanii care au iesit in ultima perioada in strada, despre care a spus ca arata „o fata frumoasa a Romaniei". Seful statului roman a facut apel la unitate va pentru „un stat cat…

- Cei doi iubiti au fost transportati de urgenta la spital. In urma impactului extrem de puternic autoturismul a fost distrus. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Soselele din judetul Suceava au ramas si in ultimul an cele mai…

- Incepand cu data de 1 februarie, tarifele la transport la operatorul Livio Dario, se vor mari. Masura vine ca urmare a creșterilor prețului la combustibil și majorarea salariului minim pe economie. Proiectul de majorare a tarifelor va fi supus la vot in ședința de CJ din data de 25 ianuarie. Prin cererea…

- Ninge cu accidente pe șoselele din țara.Cu puțin timp in urma o cisterna a lovit cu putere un TIR.Deocamdata nu se cunoaste cine se face vinovat de accident și daca sunt victime.Totodata, PUBLIKA.

- Avand in vedere discuțiile vis-a-vis de starea precara a strazilor din Municipiul Campia Turzii, de lucrarile de asfaltare a acestora, dar și nemulțumirile manifestate de cetațeni fața de acest aspect, Primaria Municipiului Campia Turzii face urmatoarele precizari in legatura cu acest subiect. Read…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- USR acuza PSD ca a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. Potrivit celor de la USR, senatorul PSD Ioan Denes, propus sa o inlocuiasca pe Doina Pana, nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata…

- In zilele de 6 si 7 ianuarie, politistii de frontiera giurgiuveni au derulat o actiune comuna cu Directia Regionala Vamala Ploiesti, avand ca scop combaterea traficului cu produse contrafacute. Potrivit unui comunicat de presa al ITPF Giurgiu, au fost selectate pentru control mai multe autocare aparținand…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane, in principal pentru transportul de intariri sau stocarea de materiale pentru a "descuraja" agresiunea Rusiei,…

- "In ceea ce priveste Curtea Europeana pentru Justitie, serviciul de transport persoane prin intermediul aplicatiilor de pe Internet reprezinta de fapt serviciul de taximetrie care a fost pana acum mascat in serviciu de transport, ceea ce consider ca este o ilegalitate. Aceste firme trebuie sa intre…

- Mistica femeie Baba Vanga este faimoasa in intreaga lume pentru prezicerile sale privind noul an. Oamenii care cred in aceste preziceri considera ca acestea se vor implini si vor schimba lumea pentru totdeauna.

- Primaria comunei Saschiz a lansat oficial, vineri, proiectul de restaurare a Cetatii de Refugiu din secolul al XIV-lea, in valoare totala de aproape 8,5 milioane de lei, prin care se doreste redarea circuitului turistic a acestui edificiu, cunoscut si ca Cetatea Taraneasca, un monument istoric amplasat…

- Cele mai mari companii americane de tehnologie au avut un an record din punct de vedere financiar, dar la capitolul imagine a fost un an dezastruos, fiindca niciodata nu au fost atat de multe stiri negative despre ele. Subiectele au fost de o diversitate uluitoare, de la modul in care sunt tratate femeile…

- Intre 31 decembrie 2017 si 2 ianuarie 2018 CTP Iasi va asigura serviciul de transport public cu un program adaptat solicitarilor din aceasta perioada. Pe 31 decembrie vor intra pe trasee 49 de tramvaie, 75 de autobuze si 3 microbuze, ce vor fi retrase incepand cu ora 21:30. De la ora 18:30 circulatia…

- Intr-o societate in care istoria a trecut la capitolul „și altele“, o mana de oameni au reușit sa dezvolte foarte aproape de București un taram care sa reinvie, sa pastreze și sa transmita tradiții manufacturiere romanești, dar și universale. De la fabricarea hartiei, tiparire și legatorie pana la olarit,…

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat joi Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemneze pe succesorul sau, relateaza AFP.

- Acoperisul autobuzului a fost smuls in totalitate in timpul deplasarii pe sub podul de cale ferata cu inaltime joasa.Un paramedic martor la intamplare a declarat ca nicio persoana nu a fost ranita deoarece nu existau pasageri in partea superioara a mijlocului de transport care fusese scos…

- Legea pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, a fost adoptata miercuri in sedinta de Guvern.

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a reluat, incepand cu ora 14:30, dezbaterile pe modificarile propuse de PSD, ALDE, UDMR și PNL in vederea transpunerii directivei europene pentru intarirea prezumției de nevinovație și dreptul de a fi prezent la…

- Legea pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, se discuta miercuri in sedinta de Guvern.

- Comisia Europeana (CE) a notificat oficial Romania in ceea ce priveste ridicarea conditionalitatii tematice ex-ante privind transporturile (7.1 - Drumuri, 7.2 - Cai ferate si 7.3 - Alte tipuri de transport). Investitiile in infrastructura constituie o piatra de temelie pentru dezvoltarea sociala a tarii.…

- Aflat luni la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu a afirmat ca doar 2,8 miliarde de euro sunt reprogramate pentru perioada 2014-2020 pentru a continua lucrarile care nu s-au terminat la timp. 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013…

- Modificarile aduse legislatiei penale, în contextul transpunerii Directivei UE privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie, nu sunt propuse doar de parlamentarii de la putere, ci si de cei din opozitie, a afirmat, luni, procurorul sef al DIICOT,

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa.

- Muzeul National de Istorie a Transilvaniei organizeaza, marti, 19 decembrie, de la ora 12.00, la vernisajul expozitiei temporare „Arheologia clujeana. O privire din culise”. Vizitatorii vor putea admira o mumie veche de aproape 2.500 de ani din Egiptul antic.