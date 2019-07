Stiri pe aceeasi tema

- Santilia- Nedeia mocaneasca a voineștenilor, marcata la Covasna, sambata și duminica Santilia — Nedeia mocaneasca a voineștenilor, una dintre cele mai vechi sarbatori pastorale din zona Arcului Carpatic, va fi celebrata sambata și duminica, in Valea Zanelor. Vor fi prezentate obiceiurile traditionale…

- Intr-un loc pitoresc, strajuit de falnici brazi in varful carora flutura stindarde tricolore, sute de romani imbracați in straie populare au scris duminica, 14 iulie a.c, o noua fila in povestea Sintiliei Zabalenilor. In aceasta zi, oamenii uita de grijile cotidiene și devin protagoniștii unui spectacol…

- Preotul ortodox Vasile Antonie Tamaș, din Valcele, a anunțat lansarea unei noi campanii caritabile, dedicata, de aceasta data persoanelor cu distrofie musculara. Campania se va incheia in 26 iulie, atunci cand preotul va implini varsta de 30 de ani, deoarece acesta dorește sa marcheze celebrarea frumoasei…

- Echipa Serviciului „Salvamont”- Covasna a inceput reabilitarea traseelor turistice din zona Baile Balvanyos „Recent am inceput reabilitarea traseelor turistice din zona Baile Balvanyos. Profitam de zilele fara ploaie și in prima faza vom reabilita traseele care conduc catre atracțiile principale ale…

- Ministrii finantelor din UE vor discuta la reuniunea de vineri solicitarea Romaniei si Ungariei de a relaxa legislatia producerii de bauturi spirtoase in gospodarii, o practica traditionala in Europa de Est si Centrala, limitata in cadrul UE din motive de sanatate publica, arata Reuters. Normele UE…

- Peste 300 de elevi, din judetele Harghita, Covasna, Mures si Brasov s-au intrecut vineri, la Miercurea Ciuc, la un concurs de limba romana, devenit traditional si care in acest an inregistreaza un record de participare. Concursul de competente lingvistice in limba romana pentru minoritati, „Carte frumoasa,…

- Aproximativ 400 de copii, din cinci județe au anunțat, deocamdata, participarea la Festivalul național de folclor „Izvoare covasnene” ce va avea loc saptamana viitoare, in orașul – stațiune Covasna. Festivalul, ajuns in acest an la a XX-a ediție, are ca scop promovarea folclorului, traditiilor, obiceiurilor…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Mihai Viteazul”- al județului Covasna a transmis ca in intervalul 06.05.2019, ora 14:00 – 07.05.2019, ora 23:00, vor fi perioade de instabilitate atmosferica accentuata ce se vor manifesta prin vijelii, frecvente descarcari electrice, grindina și averse…