- Datele statistice DENT ESTET din ultimii patru ani arata o curba ascendenta a interesului romanilor pentru tratamentele premium, inregistrand creșteri de peste opt ori ale numarului de persoane care au accesat implanturile premium in clinici. Acest lucru dovedește ca romanii conștientizeaza importanța…

- Roverul ExoMars al Agenției Spațiale Europene a fost trimis din Marea Britanie la Airbus, in Toulouse - Franța, unde vor avea loc teste cruciale inainte sa fie livrat companiei Thales Alenia Space.

- Ceetrus Romania, divizia imobiliara a grupului francez Auchan, va investi 15 milioane de euro intr-un hotel de patru stele in Brasov. Hotelul din cartierul Coresi va avea 133 de camere și va fi ianugurat in primavara anului 2021! Hotelul va fi amplasat in fata Coresi Shopping Resort,…

- Masterplanul de management al deseurilor solide, implementat vreme de aproape zece ani de catre Consiliul Judetean Arad, risca sa „explodeze”. Vicepresedintele CJA, Razvan Cadar, a lansat o serie de acuzatii si amenintari la adresa primarilor din judet care nu vor sa adopte hotarari de consiliu prin…

- ARAD. Lucrarile in infrastructura vin si cu parti neplacute. In special, pana cand aceste investitii sunt finalizate. Unul dintre cele mai mari proiecte din judetul Arad, respectiv modernizarea caii ferate de la Ghioroc spre Deva, al doilea astfel de proiect, dupa cel de modernizare a caii…

- O zona foarte cunoscuta din cartierul sucevean Burdujeni urmeaza sa fie transformata total prin construirea unui bloc turn, intre biserica Sf. Andrei si blocurile din apropiere.Proiectul de dezvoltare imobiliara prevede construirea unui bloc de locuinte cu regim mare de inaltime pe terenul viran ...

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Gazetarul Cristian Tudor Popescu aplauda performanța romancei. „Este cea mai mare victorie din istoria tenisului romanesc și una dintre marile zile ale sportului…

- Kiwi, masline, banane și curmale în loc de pepeni. Asta ar putea cultiva agriculotorii din Dabuleni, Dolj, în câțiva ani, pentru ca pamântul pe care îl lucreaza a devenit deja mult prea nisipos pentru altceva.