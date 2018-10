Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Prahova a decis, marti, achitarea tuturor inculpatilor din dosarul Lukoil, decizia nefiind definitiva. Acestia au fost acuzati de spalare de bani si folosirea cu rea-credinta a crediutlui societatii. In cauza a fost trimisa in judecata si Petrotel Lukoil Ploiesti.

- Procurorii DNA anunța ca au dispus sechestre pana la concurența sumei de 15.096.000 euro in dosarul in care sunt cercetați Sebastian Vladescu și Cristian Boureanu, fiind indisponibilizate bunuri in valoare de peste 2 milioane euro."Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția…

- Fostii deputati PSD Viorel Hrebenciuc si ioan Adam au profitat la maximum de cele mai favorabile prevederi din Codul Penal si au primit sentinte de 2 ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarii ilegale a peste 43.000 de hectare de padure... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un medic INMS și un cardiolog care l-au consultat pe Patrick Ekeng sunt și ei cercetați de procurori. Dosarul e, deocamdata, la Parchet Azi, in termenul de la Judecatoria Sectorului 2, apararea Mihaielei Duța a cerut audierea a doi martori suplimentari. ...

- ICCJ arata ca l-au achitat pe fostul judecator CCR Toni Grebla pentru trafic de influenta, fals in acte si coordonarea unui grup infractional pentru ca acuzațiile formulate de catre procurori nu sunt susținute de probe, ba chiar sunt scrise in mod deficitar și imprecis, arata Monitorul Justiției,…

- Laura Codruta Kovesi a plecat de la DNA, insa problemele legate de exercitarea functiei de procuror sef inca o urmaresc. Inspectia Judiciara a fost sesizata de fosta procuroare DNA Mariana Alexadru, in prezent consiliera a sefului DIICOT.In anul 2014, procurorul DNA Mariana Alexandru s-a pensionat…