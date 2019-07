Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Gibraltar a dispus vineri prelungirea cu 14 zile a imobilizarii petrolierului iranian sechestrat joi de catre acest teritoriu din sudul Spaniei aflat sub tutela britanica, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Petrolierul ''Grace 1'', suspectat ca transporta petrol catre Siria…

- Iranul a convocat ambasadorul britanic la Teheran pentru a denunta ceea ce a numit ca fiind „capturarea ilegala” de catre Marina Regala a unui petrolier iranian in apropiere de Gibraltar, relateaza BBC.Marina Regala Britanica a informat ca a ajutat autoritatile din Gibraltar sa captureze nava…

- Marina Regala britanica a ajutat la confiscarea unui petrolier suspectat ca transporta petrol in Siria, in apropierea coastelor Gibraltarului, escaladand tensiunile dintre Regatul Unit si Teheran, scrie The Guardian.

- Ambasadorul Marii Britanii la Teheran a fost convocat de autoritațile din Iran în semn de protest fața de sechestrarea unui tanc petrolier iranian în zona regiunii britanice Gibraltar, a declarat un oficial iranian, informeaza Mediafax citând postul BBC News. Abbas Mousavi, un purtator…

- Sechestrarea, joi, in largul teritoriului britanic Gibraltar, a unei nave iraniene suspectate ca livreaza petrol Siriei este o "veste excelenta", a comentat consilierul prezidential american pentru securitate nationala, John Bolton, relateaza AFP. "Marea Britanie a interceptat superpetrolierul…

- Iranul a avertizat joi Statele Unite asupra violarii frontierelor sale, presedintele parlamentului Ali Larijani amenintand cu o reactie mai puternica, la o saptamana dupa ce Teheranul a doborat o drona americana, fapt ce a exacerbat tensiunile intre cele doua tari, relateaza Reuters. "Doborarea…

- Iranul va invinge alianta americano-israeliana, a declarat miercuri ministrul apararii iranian Amir Hatami, citat de agentia locala Irna, insistand ca Teheranul 'va infrange frontul americano-sionist', potrivit Reuters. 'Iranul este pregatit la cel mai inalt nivel pe plan militar…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat miercuri SUA ca vor exista 'consecinte' daca Washingtonul incearca sa interzica accesul Iranului la stramtoarea strategica Ormuz, transmit AFP si Xinhua. Guvernul american, care sporeste presiunea asupra Teheranului,…