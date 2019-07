Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava de supraveghere a Armatei SUA monitorizeaza situatia din Stramtoarea Hormuz, dupa ce Gardienii Revolutiei au sechestrat un petrolier britanic.. Mai mult, toate navele americane aflate in zona sunt in alerta. „Avem o aeronava de patrulare in spatiul aerian international din zona, pentru a…

- Donald Trump a afirmat vineri ca SUA au "doborat" intr-adevar o drona iraniana deasupra stramtorii Ormuz, ceea ce Iranul a dezmintit categoric, relateaza AFP."Fara nicio indoiala, am doborat-o", a declarat presedintele american de la Casa Alba.

- Administratia de la Teheran a transmis ca nu a sechestrat un petrolier al Marii Britanii in Golful Persic, catalogand o serie de informatii aparute in acest sens ca fiind „fabricate” si „false”, a transmis agentia de presa IRIB, citata de Reuters.

- In urma anuntarii unor noi sanctiuni americane contra Teheranului, presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat marti SUA ca ''mint'' atunci cand afirma ca doresc sa negocieze cu Iranul. ''Presedintele (Donald Trump) a tinut deschisa aceasta usa pentru negocieri veritabile in vederea eliminarii complet…

- Autoritatile de la Teheran au reactionat luni seara la noile sanctiuni impuse de Washington ca represalii la doborarea de catre armata iraniana a unei drone a marinei americane, afirmand ca armata SUA nu are "ce sa caute in Golf", transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Presedintele american Donald…

- Autoritatile de la Teheran au reactionat luni seara la noile sanctiuni impuse de Washington ca represalii la doborarea de catre armata iraniana a unei drone a marinei americane, afirmand ca armata SUA nu are "ce sa caute in Golf", transmite AFP. Presedintele american Donald Trump "are…

- Cererea americana are in vedere discutii intre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate ''privind ultimele evolutii legate de Iran si recentele incidente cu petrolierele'', a indicat una dintre aceste surse, sub acoperirea anonimatului. Conform unei alte surse, reuniunea ar urma sa se desfasoare…

- Teheranul a anuntat ca a doborat o drona americana in spatiul sau aerian, acesta fiind cel mai recent episod din spirala tensiunilor dintre SUA si Iran. Trump ''a esuat'' in incercarea de a proteja ''doua interese vitale ale Americii in Orientul Mijlociu, care sunt impiedicarea Iranului sa…