Stiri pe aceeasi tema

- Romania se va confrunta cu un fenomen meteo extrem, avertizeaza meteorologii, iar agricultura va fi grav afectata. Potrivit șefului de Laborator Agreometeorologie ANM, Daniel Alexandru, citat de...

- Agricultura Romaniei este pe cale sa primeasca o lovitura puternica. Deja vorbim in unele zone ale tarii de seceta extrema, in timp ce in altele ... The post Avertisment dur de la meteorologi pentru fermieri. Seceta extrema in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Cateva sute de pensionari protesteaza la aceasta ora in fața Guvernului Romaniei.Oamenii sunt nemulțumiți de veniturile pe care le au de la statul roman dupa zeci de ani de munca. Aceștia vor ca nivelul pensiei sa depinda de cel al salariului mediu și indexarea anuala a pensiilor sa se faca…

- Este seceta extrema in Romania, desi suntem in plina toamna. Agricultorii din sudul si estul tarii sunt nevoiti sa amane insamantarile de toamna din cauza pamantului foarte uscat. La Vadu Pasii, in judetul Buzau, agricultorii asteapta precipitatii de cel putin 40 de litri pe metru patrat pentru a inmuia…

- Este seceta extrema in Romania, desi suntem in plina toamna. Agricultorii din sudul si estul tarii sunt nevoiti sa amane insamantarile de toamna din cauza pamantul. La Vadu Pasii, agricultorii asteapta precipitatii de cel putin 40% dupa care sa bage plugul in solul ca stanca.

- Un studiu publicat duminica de o echipa de oameni de stiinta din Ungaria trage un semnal de alarma cu privire la efectele valurilor de caldura extrema asupra sanatatii umane, relateaza Xinhua, preluata de Agerpres.

- Un studiu publicat duminica de o echipa de oameni de stiinta din Ungaria trage un semnal de alarma cu privire la efectele valurilor de caldura extrema asupra sanatatii umane, relateaza Xinhua. In cadrul cercetarii intitulate ''Efectele schimbarilor climatice asupra sanatatii si sistemului sanitar'',…

- Caldura tropicala incepe sa-si faca tot mai bine simtita prezenta in Romania. Meteorologii anunta temperaturi ridicate, anormale pentru aceasta perioada, canicula instalandu-se, in urmatoarele zile, in mai multe regiuni.