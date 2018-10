Stiri pe aceeasi tema

- Seceta prelungita afecteaza serios agricultura. Pentru ca nu a plouat, fermierii buzoieni au solicitat Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare sa continue livrare apei pentru irigatii in luna octombrie si este posibil ca masura sa se mentina si la inceputul lui noiembrie.

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o nepopulara reforma, care prevede prima crestere a varstei de pensionare postsovietica si se afla la originea unei nemultumiri puternice, in pofida relaxarii acestei masuri, anuntate la sfarsitul lui august de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP.Aceasta…

- In ultimii doi ani, agricultorii buzoieni au reusit sa formeze asociatii si sa mareasca semnificativ suprafetele irigate. Potrivit informatiilor furnizate de conducerea Directiei Agricole, in judet exista un sistem de irigatii care se intinde pe o suprafata de 41.000 de hectare, anul acesta reusindu-se …

- Numarul producatorilor din județ inscriși in acest an in program s-a dublat fața de anul trecut. Programul a fost demarat in 2017 de Ministerul Agriculturii, care vrea ca primavara și iarna sa gasim in piețe și supermarketuri tomate romanești. Peste 600 de legumicultori din județul Buzau s-au insris…

- Volkswagen este acuzata ca tunurile sale sonice menite sa protejeze mașinile contra distrugerii cauzate de grindina au adus și seceta in regiunea fabricii din Puebla, cea mai mare pe care grupul o auto o are in afara Germaniei. Compania spune ca va proteja mașinile cu plase speciale și ca va folosi…

- Seceta, grindina, dar si ploile torentiale din ultima perioada au facut prapad in camp. Fermierii sunt disperati ca nu vor avea ce mai culege si vor ajunge in sapa de lemn. Conform informatiilor furnizate de catre directorul Directiei Agricole Judetene (DAJ) Calarasi, Daniel Obada, intreaga suprafata…

- Vremea creeaza probleme tot mai mari in Europa si in Statele Unite Vremea la extreme creeaza probleme tot mai mari în Europa si în Statele Unite. În Spania numarul celor care au murit din cauza temperaturilor extrem de ridicate a ajuns la 9, iar în Portugalia…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a relaxat reglementari din domeniul agricol si va accelera platile catre agricultorii din statele UE afectati de seceta extrema, relateaza Reuters. In timp ce Europa se lupta cu una dintre cele mai toride veri inregistrare vreodata, Comisia a indicat ca masura are…