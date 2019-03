Secetă. Anunțul făcut de ministrul Agriculturii "Pentru punerea in functiune a sistemului de irigatii pe baza programului de guvernare aprobat in Parlament au fost prevazute sume in bugetul de stat astfel incat sa ajungem in 2020 la doua milioane de hectare irigabile, pentru a putea face fata conditiilor climaterice tot mai diferite si nepotrivite. Schimbarile climaterice sunt o realitate, si nu o fictiune. In zona de sud a tarii sunt 400.000 ha de nisip unde este nevoie de o cultura adecvata, pentru a nu se pune solul in miscare si este nevoie de apa. Anul acesta va fi nevoie de apa mai devreme ca in alti ani. Daca in alti ani campania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, luni, ca din cauza secetei, anul acesta fermierii vor avea nevoie de apa pentru irigatii mult mai devreme decat in alti ani, motiv pentru care urmareste cu atentie punerea in functiune a sistemului de irigatii pe baza programului de guvernare aprobat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, luni, ca din cauza secetei, anul acesta fermierii vor avea nevoie de apa pentru irigatii mult mai devreme decat in alti ani, motiv pentru care urmareste cu atentie punerea in functiune a sistemului de irigatii pe baza programului de guvernare aprobat in…

- Schimbarile climatice sunt o realitate si nu o fictiune, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a adaugat ca pana la sfarsitul anului vor fi irigate doua milioane de hectare de teren din tara. "Noi trebuie sa punem in opera cele doua…

- Schimbarile climatice sunt o realitate si nu o fictiune, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a adaugat ca pana la sfarsitul anului vor fi...

- Anul acesta vom continua programul de investitii in sistemul de irigatii, iar sumele prevazute se ridica la 600 de milioane de lei, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in comisiile reunite pentru buget, finante si banci din Parlament."Si anul trecut, si acum…

- Sustinerea productiei de usturoi si a efectivelor de bubaline, dar si subventionarea motorinei pentru sectorul piscicol sunt noile programe ce vor fi finantate din bugetul Ministerului Agriculturii in 2019, potrivit informatiilor prezentate luni de ministrul de resort, Petre Daea, in comisiile reunite…

- „Au fost puse in miscare sisteme uitate, sisteme abandonate, sisteme practic pe care nu le mai puteai identifica in teren” In 2018, MADR a investit in 47 obiective de irigatii, a contabilizat 1,2 milioane ha pregatite pentru irigat, 1 milion ha au fost contractate pentru irigatii (inclusiv contracte…

- Fermierii și crescatorii de animale vor primi sume bune de bani pentru dezoltarea afacerilor. Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale acorda pentru sectorul zootehnic 162, 52 milioane de euro și pentru cel vegetal 105,94 de milioane de euro, pentru anul de cerere 2018. Astfel, platile pentru…