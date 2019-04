Seceta ameninţă o parte însemnată a Europei Incendii de padure, puturi secate si culturi amenintate: chiar inainte de sosirea verii, seceta ameninta o parte a Europei Centrale si de Nord, dupa un an 2018 in care ploile au fost rare, relateaza joi AFP. "Daca vremea fara ploi va continua in urmatoarele cateva luni, am putea avea aceeasi seceta ca in 2018, sau chiar mai rau", a avertizat Oficiul Meteorologic din Germania (DWD), unde situatia este deosebit de ingrijoratoare in partea de est a tarii, in apropierea granitelor cu Polonia si Cehia. Pompierii s-au luptat cu mai multe incendii de padure, de o amploare inca limitata, insa destul de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

