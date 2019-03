"Regina a fost de acord cu crearea unei 'noi case regale' pentru ducele si ducesa de Sussex in urma casatoriei lor", se arata in comunicatul oficial publicat joi, adaugand ca Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a dat de asemenea permisiunea printului Harry si sotiei sale Meghan Markle sa-si mute "biroul" la Palatul Buckingham.



Ce inseamna acest lucru? Concret, printii William si Harry isi vor separa vietile "profesionale", cu doua echipe separate si, prin urmare, cu schimbari care vor interveni in formula acestora. Astfel, ducele si ducesa de Sussex au angajat un nou atasat de presa,…