Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Cataloniei, Carles Puigdemont, candideaza pentru un mandat de europarlamentar la alegerile din acest weekend, dar daca va obține mandatul, risca sa ajunga in inchisoare deoarece pentru a-l prelua este obligat sa se intoarca in Spania. Aflat in exil, Puigdemont și-a depus candidatura…

- Incarcerati intr-un penitenciar nu departe de Madrid, separatistii catalani Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull, Josep Rull si Raul Romeva au fost eliberati pentru cateva ore pentru a-si putea prelua oficial mandatul de deputat in noul legislativ, primii patru in Camera Deputatilor si ultimul…

- Separatistii au ajuns la parlament in jurul orei 08.00 GMT, in vehicule ale Garzii Civile. Ei nu vor avea dreptul de a face declaratii presei si urmeaza sa reintre in inchisoare dupa incheierea formalitatilor. Marti, cei cinci alesi - patru deputati si un senator - vor avea permisiunea de a iesi…

- Pe 9 mai, de ziua Europei, Sibiul va reuni toții șefii de stat din Uniunea Europeana. Pregatirile pentru summit dureaza deja de cateva saptamani și ritmul nu pare sa fi incetinit cu mai puțin de 24 de ore inainte de ziua cea mare. Persoanele responsabile cu organizarea fac tot posibilul ca locul unde…

- Curtea Suprema a Spaniei a apreciat ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, care face obiectul unui mandat de arestare în Spania, are dreptul de a se prezenta la alegerile europene, contrazicând comisia electorala, relateaza duminica AFP citat de Agerpres.Carles Puigdemont, refugiat…

- Curtea Suprema a Spaniei a apreciat ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, care face obiectul unui mandat de arestare in Spania, are dreptul de a se prezenta la alegerile europene, contrazicand comisia electorala, relateaza duminica AFP. Carles Puigdemont, refugiat in Belgia dupa incercarea nereusita…

- Autoritatile spaniole i-au interzis fostului lider catalan Carles Puigdemont sa candideze la alegerile europarlamentare din 26 mai, a indicat luni partidul sau, intitulat "Împreuna pentru Catalonia", informeaza Agerpres. Conform acestei formatiuni politice, care a transmis presei…

- Cinci secesionisti catalani aflati in detentie si judecati in prezent la Madrid pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei in 2017 au fost alesi duminica deputati in urma alegerilor parlamentare spaniole castigate de socialisti, informeaza luni AFP potrivit Agerpres. Printre cei…