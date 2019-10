Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boris Johnson a revenit in tromba miercuri in Camera Comunelor, parasind mai devreme lucrarile Adunarii generale a ONU de la New York. Știa probabil ce-l așteapta dupa ce Curtea Suprema britanica a declarat ilegala suspendarea activitații parlamentului pentru o perioada de cinci saptamani.…

- Curtea Suprema a Regatului Unit spera sa prezinte o hotarare cu privire la legitimitatea suspendarii Parlamentului la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat presedinta acesteia, Brenda Hale, dupa trei zile de audieri, relateaza Reuters.

- Peste 4.400 de condamnati definitiv erau, in iunie 2019, in libertate, fiind dati in urmarire nationala si internationala, se arata intr-un raspuns al Ministerului de Interne (MAI) trimis deputatului Robert Turcescu. Potrivit datelor ANP, in prezent in inchisorile din tara se afla 20.307 persoane, informeaza…

- Instanta suprema, a stabilit, vineri, prin tragere la sorti, judecatorii cce vor face parte din Biroul Electoral Central, pentru alegerile prezidentiale din toamna.Cel mai cunoscut dintre acestia este magistratul de la Sectia Penala a ICCJ, Simona Elena Cirnaru, cea care a facut parte din…

- In urma deciziei unui judecator de la Tribunalul Maramureș, in cazul de trafic de minori de la centrul de reeducare din zona Vișeului de Sus. Cinci din cele șase persoane propuse de DIICOT pentru arestare preventiva au ajuns in spatele gratiilor. Unul dintre suspecții din aceasta ancheta a recunoscut…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, va initia in regim de urgenta discutii cu liderii grupurilor parlamentare pentru infiintarea unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la tragedia de la Caracal, informeaza un comunicat citat de Agerpres.

- Autorii triplului asasinat care a zguduit Romania pe 12 noiembrie 2018 isi vor petrece urmatorii 15 ani din viata intr-un centru de detentie deoarece la data savarsirii oribilei fapte erau minori. La 8 luni de la macel, Tribunalul Calarasi a pronuntat sentinta de condamnare a celor doi minori care au…