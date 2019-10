Secesioniștii catalani cer NESUPUNERE CIVILĂ, dacă liderii lor vor fi condamnați La doi ani dupa ce au organizat un referendum ilegal pentru independenta, separatistii catalani au indemnat marti la "nesupunere civila" ca "raspuns masiv" la o eventuala condamnare a liderilor lor, judecati pentru tentativa de secesiune din 2017, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Curtea Suprema, care a judecat din februarie pana in iunie 12 lideri secesionisti catalani, dintre care noua sunt in detentie provizorie, in unele cazuri de aproape doi ani, urmeaza sa-si faca publica decizia in viitorul apropiat. Pedepse cuprinse intre 7 si 25 de ani de inchisoare au fost cerute impotriva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

