- *Licitatia pentru Centrul de Deseuri a fost câstigata în 2011 de S.C. Confort SA și Atzwanger Spa pentru 107,5 milioane lei fara TVA (23,8 milioane de euro) *Lucrarile trebuiau finalizate în luna mai 2013 *În octombrie 2014, contractul pentru construirea Centrului…

- Formatia CFR Cluj a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa Slavia Praga, si a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor, insa va evolua in grupele Ligii Europa.

- Angajatii de la ARL Cluj sunt de aproximativ doua luni in cartierul Garii din Baia Mare. La inceputul saptamanii curente muncitorii au inceput sa lucreze la partea de trotuare, de la intersectia cu Matei Basarab spre strada Garii. Astfel soferii sunt sfatuiti sa „omita” aceasta straduta si sa aleaga…

- CFR Cluj a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de Slavia Praga in mansa I a play-off-ului preliminariilor Ligii Campionilor. Omrani a ratat un penalti, in minutul 79. Returul va avea loc la Praga, la 28 august, de la ora 22.00. Echipa care se impune in acaeasta dubla mansa…

- Proteste masive sunt anunțate pentru sambata, 10 august, in toate marile orașe din țara, pe rețelele de socializare fiind create zeci de evenimente in acest sens. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Florin Prunea (50 de ani), managerul general al celor de la Dinamo București, a vorbit inca o data despre arbitrajul controversat al lui Florin Chivulete din partida CFR - Dinamo 1-0. „Au fost decizii impotriva unei singure echipe. A fost un henț clar, un 11 metri pentru Dinamo. Iar faza penalty-ului…

- FCSB va juca azi in Moldova, cu Milsami Orhei, dar Gigi Becali, patronul FCSB, este cu gandul la CFR Cluj și a ironizat-o pe Astana, echipa eliminata de CFR Cluj din preliminariile Ligii Campionilor, 3-2 la general. Milsami Orhei - FCSB se joaca de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Studentii care studiaza sau o vor face începând cu acesta tomana în capitala Transilvaniei au început sa îsi caute chirie, iar în topul preferintelor se afla cartierele clasice, aflate în apropierea facultatilor sau care sunt bine conectate la transportul…