- O situatie incredibila a avut loc in liga a 4-a din Romania. O intreaga echipa de fotbal a refuzat sa mearga la meciul pe care il avea astazi de disputat pentru ca jucatorii au decis sa petreaca la... o nunta. Da, da, ati auzit bine.

- In Malawi, un fotbalist care a fost declarat cel mai bun jucator al unei partide din prima divizie a primit un premiu special, o gaina vie. S-a intamplat pe 21 iulie, la finalul partidei din prima liga Nyasa Big Bullets - Karonga United, scor 5-0, a informat sportsbible.com. Hassan Kajoke a fost fericitul…

- Un fotbalist a murit la doar 20 de ani, dupa ce a fost injunghiat pe strada. Mirsha Herrera Gastelum s-a stins din viața pe 16 iulie. Se afla pe strada in localitatea Bachigualato, iar mai mulți...

- Marc Batchelor a fost asasinat pe o strada din Johannesburg de doi barbati pe motocicleta, care au tras asupra lui cu arme semi-automate. Modul lor de comportament i-a facut pe martori sa presupuna ca acestia erau profesionisti. "Marc Batchelor a murit in propriul vehicul, asasinii nu au luat…

- Atacantul francez Antoine Griezmann, 28 de ani, a fost prezentat de Barcelona, care a platit 120 de milioane de euro pentru el. Antoine Griezmann este jucatorul Barcelonei. A imbracat tricoul cu patrațele blaugrana și e gata sa se revanșeze fața de fani și fața de noii coechipieri catalani, pe care…

- WIMBLEDON 2019 // Sorana Cirstea, Monica Niculescu, Gabriela Ruse și Ana Bogdan joaca azi in primul tur de la Wimbledon. Partidele romancelor vor putea fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Eursport. Monica Niculescu (31 de ani, 113 WTA), beneficiara unui wild card, va intra prima…

- Fundasul cubanez Yasmani Lopez a parasit lotul echipei sale in Statele Unite dupa infrangerea suferita sambata trecuta, cu 0-7, in fata Mexicului la competitia de fotbal Gold Cup 2019, a anuntat, marti, selectionerul Raul Mederos, citat de AFP potrivit Agerpres. "Echipa, asa cum stie toata…

- Luna plina din 17 iunie va face unele schimbari de mentalitate si idei in haosul din gandire, increderea in sine si predispozitia la excese. Pana in august trebuie sa avem grija ca raul sa nu castige teren in fata binelui din viata noastra, atentioneaza astrologul Maria Sarbu.