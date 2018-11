Stiri pe aceeasi tema

- Va reamintim ca Via Carmina beneficiaza de acces in cartier, direct din DN 7, dar dezvoltatorul a dorit realizarea unei intersecții moderne, un proiect care a fost mulți ani blocat, deși a existat mereu finanțare din partea dezvoltatorului. Astazi, avem vești bune de la Via Carmina…

- Lipsa totala de interes fata de Simpozionul international dedicat lui Constantin Brancusi si aniversarii a 80 de ani de la inaugurarea Ansamblului „Calea Eroilor“ de la Targu Jiu. Autoritatile au ignorat aproape total Simpozionul cu participare internationala dedicat sculptorului Constantin ...

- Autoritatile publice locale din Municipiul Sebes vor organiza maine, 25 octombrie 2018, o serie de manifestari dedicate Zilei Armatei Romane. La Petresti, incepand cu ora 11.15, vor fi depuse coroane de flori la monumentul comemorativ situat in curtea bisericii ortodoxe. Incepand cu ora 12.00, la monumentul…

- Aprovizionarea cu vaccinuri nu reprezinta, de cele mai multe ori, o problema, însa exista o lipsa de comunicare în transmiterea situatiilor existente în teritoriu, a declarat marti, la Strehaia, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

- Epidemia de holera din Zimbabwe s-a raspandit din capitala Harare in mai multe regiuni ale tarii provocand pana in prezent moartea a 24 de persoane, potrivit unui nou comunicat oficial publicat joi, care semnaleaza totodata o penurie de medicamente, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Dezvoltatorul imobiliar care deține in proprietate blocul din Sectorul 5 al Capitalei, cel care a ars in noaptea de vineri spre sambata, a fost amendat in doua randuri de primarie pentru lipsa autorizațiilor de construcție in cazul altor imobile, potrivit reprezentanților Primariei Sector 5, scrie…

- Autoritatile sustin ca cel care administra afacerea imobiliara a construit in Capitala, pe langa blocul din strada Iordache Nastase, alte doua blocuri si o mansarda fara autorizatie.In ambele cazuri au fost aplicate sanctiuni. "A fost amendat in luna mai a anului 2017 si in luna iunie 2018 pentru ca…

- „Scrisoarea celor sase” a fost conceputa de fostul demnitar comunist de rang inalt Gheorghe Apostol, fost membru al Biroului Politic si presedinte al sindicatelor, si semnata de alti cinci fosti membri marcanti ai Partidului Comunist Roman: Alexandru Barladeanu, Corneliu Manescu, Grigore Raceanu, Constantin…