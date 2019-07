Stiri pe aceeasi tema

- Dupa evenimentul organizat recent de ADR Centru pentru dezbaterea concluziilor Studiului de prefezabilitate privind amplasarea unui terminal intermodal in judetul Alba, in cadrul unei noi reuniuni de lucru au fost preluat rezultatele chestionarului realizat de Agentie si s-au stabilit pasii necesari…

- 1.000 de kilometri pe bicicleta pentru cauza bolnavilor de amiotrofie spinala 1 din 6000 de copii nascuți sunt afectați de amiotrofie spinala, iar aproximativ 1 din 40 de oameni sunt purtatori ai genei. Chiar daca incidența bolii nu este la fel de mare ca și a altor maladii, cei diagnosticați cu atrofie…

- Mitingul PSD din Iași, fara cel mai puternic om in stat al partidului Este neclar daca premierul Viorica Dancila va lua parte la mitingul PSD din Iași. Mitingul incepe la ora 14:00, iar in momentul de fața șefa Guvernului este intr-un tur prin vestul Transilvaniei. Alba Iulia și Cluj-Napoca sunt cele…

- Prezent la Cluj-Napoca, premierul Ungariei, Viktor Orban a declarat ca relatiile tarii sale cu Slovacia si cu Serbia sunt excelente, lucru pe care nu poate sa-l spuna inca si despre relatiile cu Romania. "Pot sa spun ca nici cei mai varstnici nu-si mai aduc aminte cand a mai fost atat de buna relatia…

- The Guardian a publicat, miercuri, un articol despre Liviu Dragnea. Ziarul britanic noteaza ca, in timp ce liderii europeni se aduna in Transilvania sub președinția Romaniei, liderul PSD este tot mai agresiv, devenind un personaj la fel de deranjant la Bruxelles precum premierul maghiar Viktor Orban…

- Edy Chereji, unul dintre cei trei tineri aflați in spatele fenomenului care atrage, anual, peste 350.000 de spectatori la Cluj, ne-a vorbit despre inceputurile sale in antreprenoriat, despre cum l-a ajutat festivalul sa-și gaseasca jumatatea și care sunt concertele pe care ar da bani sa le vada, nu…

- Patru biciclisti vor parcurge 1.000 km intr-un tur al Transilvaniei pe traseul: Baia Mare – Cluj-Napoca – Medias – Sibiu – Sebes – Orastie – Timisoara – Arad – Oradea – Carei – Livada – Baia Mare. Acest tur este un act caritabil și fondurile stranse vor merge inspre fetita Cenan Sarah, de 3 ani, […]

- Stocul de retail modern din București a ramas stabil in 2018, la 1,2 milioane de metri patrați, nivel cu 7% mai ridicat decat cel din zona de Centru – Vest a țarii (16 județe din Transilvania și Banat), care a ajuns la 1,18 milioane de metri patrați, și dublu fața de stocul din regiunea Moldovei […]