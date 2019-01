Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Raliuri (WRC) a debutat in acest final de saptamana cu Raliul Monte Carlo. Echipajele inscrise au avut de parcurs peste 1.350 de kilometri, dintre care 323 de kilometri de probe speciale. Sebastien Ogier a reușit sa caștige prima etapa a noului sezon din WRC cu un avans de doar…

- Constructorii care anul acesta vor concura in Campionatul Mondial de Raliuri (WRC) au fost prezenți in cadrul Autosport International Show din Birmingham, Marea Britanie. Și in 2019, lupta pentru titlu se da intre Citroen, M-Sport Ford, Toyota și Hyundai. La finalul anului trecut, Consiliul Mondial…

- Tomislav Grahovac, presedintele Federatiei Croate de Handbal, a anuntat azi ca nationala masculina, care va debuta la Campionatul Mondial cu Islanda intr-un meci din Grupa B (ora 19:00), va fi premiata cu 450.000 de euro in cazul in care va castiga titlul mondial. Croatii nu au mai...

- Francezul Sebastien Loeb, multiplu campion mondial la raliuri cu Citroen, a semnat un contract pe doi ani cu Hyundai Motorsport, pentru care va concura WRC, conform news.roIn 2019, Loeb si copilotul sau, Daniel Elena, vor participa la sase etape ale WRC. Prima va fi chiar etapa inaugurala…

- Numeroși piloți de Formula 1 au cochetat in ultima perioada cu ideea de a concura in raliuri, iar cel mai recent exemplu este oferit de Valtteri Bottas. Pilotul echipei Mercedes a confirmat ca va participa la Raliul Lapland din Finlanda cu un Ford Fiesta RS WRC pregatit de M-Sport. Practic, finlandezul…

- Sebastien Loeb intenționa sa concureze in cateva etape din sezonul 2019 al Campionatului Mondial de Raliuri alaturi de Citroen, insa planurile sale au fost bulversate dupa ce Abu Dhabi a renunțat la contractul de sponsorizare. Cel mai probabil, Abu Dhabi a incheiat colaborarea ca urmare a revenirii…

- "Sincer, nu mi-am stabilit ca obiectiv sa il depasesc pe Sebastien Loeb (la numarul de titluri mondiale). Am semnat un contract pe doi ani cu Citroen, pe care il vad ca fiind ultimul pentru mine. Chiar daca as reusi doua sezoane perfecte, as avea doar opt titluri", a spus Ogier pentru RMC Sport.…

- FCSB negociaza intens cu Club Brugge transferul lui Dorin Rotariu, iar mutarea se poate realiza in iarna. Belgienii scriu ca Gigi Becali ofera 2 milioane de euro (detalii AICI), iar Rotariu, 23 de ani, ar putea deveni unul dintre cei mai scumpi jucatori cumparați de FCSB. Daca transferul atacantului…