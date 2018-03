Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul german al echipei Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, a castigat Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1 din acest sezon, care a avut astazi pe circuitul Albert Park din Melbourne.

- Britanicul Lewis Hamilton a inceput perfect sezonul in care va avea o sarcina grea in tentativa de a-și apara titlul de campion mondial in Formula 1. Pilotul echipei Mercedes a obtinut ”pole position”-ul in Marele Premiu al Australiei, prima etapa a lungului campinat din 2018.

- Cum poți vedea Campionatul Mondial de Formula 1 2018. Nici o televiziune din Romania nu a anunțat achiziționarea drepturilor TV. ACTUALIZARE 23 martie. Posturile Digi Sport și Telekom Sport au achiziționat drepturile de difuzare pentru Formula 1 pentru anii 2018 și 2019. Prima competiție de formula…

- Lewis Hamilton a caștigat prima batalie din 2018 impunandu-se in FP1. Britanicul a stabilit un timp de 1m:24.026 (mai rapid cu 2 zecimi fața de timpul stabilit in FP1 in 2017) folosind pneurile UltraSoft (cele mai moi aduse aici de Pirelli). Cele mai bune sectoare au aparținut tot lui Hamilton. Coechipierul…

- VEȘTILE CA LEWIS HAMILTON SE VA RETRAGE DIN FORMULA 1 LA FINAL DE SEZON 2018 NU CIRCULA DE AZI SAU DE IERI, INSA PANA ACUM PILOTUL MERCEDES LE-A NEGAT. DAVID COULTHARD, FOST PILOT LA MCLAREN, WILLIAMS ȘI RED BULL RACING, SPUNE CA HAMILTON SE VA RETRAGE DOAR CAND NU VA MAI PUTEA FACE FAȚA MENTAL […]…

- Sezonul nou al Formulei 1 sta sa inceapa, așa ca v-am intrebat: cine caștiga titlul in acest an? E timpul sa raspundem și noi. Mercedes și Ferrari sunt așteptate sa fie protagoniste in lupta din acest an, cu Lewis Hamilton și Sebastian Vettel favoriți in ceea ce privește titlul individual de campion…

- Sezonul 2018 al Formulei 1 incepe duminica la Melbourne cu o serie de schimbari de regulament, iar Mercedes, Ferrari și Red Bull sunt principalele favorite la victorii in cursele care in acest an nu sunt transmise de niciun post TV din Romania.

- La nivel declarativ, Formula 1 promite sa treaca la o noua etapa a existentei: logo schimbat, imn demn de filmele cu pretentii de la Hollywood, nume noi pe grila de start. Pe circuit insa, lucrurile nu au fost in ultimele sezoane pentru regina curselor automobilistice: Mercedes domina cu autoritate…

- Cvadrupul campion mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton (33 ani), actualul campion mondial, dupa titlurile din 2008, 2014 și 2015, se pregateste sa semneze un nou contract cu echipa Mercedes, care il va transforma intr-unul dintre cei mai bine platiti sportivi ai planetei, informeaza The…

- Safety Car nou in Formula 1 2018. Mercedes-AMG GT R este noul Safety Car din Formula 1. Modelul brandului din Affalterbach are 585 de cai putere și poate atinge o viteza maxima de 318 km/h. Noul sezon de Formula 1 incepe in 25 martie cu Marele Premiu al Australiei . Mercedes-AMG a prezentat oficial…

- Formula 1 va reveni la finalul acestei saptamani cu Marele Premiu al Australiei (primul Grand Prix din noul sezon competitional), dar si cu un nou imn. Autorul este Brian Taylor, cunoscut pentru muzica din filme precum Iron Man 3, Now You See Me, Avengers si Age of Ultron.

- Americanul Brian Taylor, cunoscut pentru muzica din filme ca Iron Man 3, Now You See Me, Avengers, Age of Ultron, a compus tema muzicala a Campionatului Mondial de Formula 1, competitie care va incepe, in acest week-end in Australia, la Melborune. “A fost o onoare sa fiu ales sa compun tema pentru Formula…

- Mercedes-AMG GT R este noul Safety Car din Formula 1. Modelul brandului din Affalterbach are 585 de cai putere și promite o viteza maxima de 318 km/h. Noul sezon de Formula 1 incepe in 25 martie cu Marele Premiu al Australiei.

- Pilotul italian Andrea Dovizioso (Ducati) a castigat Marele Premiu al Qatarului, prima etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza editia 2018, la clasa MotoGP, care a avut loc duminica pe circuitul de la Losail. Dovizioso a fost inregistrat la finalul celor 22 de tururi de circuit…

- Jean-Eric Vergne a castigat cea de-a sasea etapa a Campionatului Mondial de automobilism Formula E. Francezul s-a impus in cursa desfasurata in localitatea uruguayana Punta del Este si a obtintut astfel cea de-a doua sa victorie de etapa din acest sezon.

- Campionul mondial Lewis Hamilton se pregateste de noul sezon de Formula 1, insa nu pe circuit. Pilotul britanic a fost in centrul atentiei la Saptamana Modei de la Milano, acolo unde a participat la prezentarea unei noi linii de haine ale partenerului echipei lui Hamilton, Mercedes.

- Fernando Alonso a vrut sa se retraga la finalul sezonului trecut din cauza rezultatelor slabe. Fostul campion mondial de Formula 1, pilotul spaniol Fernando Alonso, spune ca sezonul trecut a vrut sa-si incheie cariera sportiva dupa evolutia slaba cu echipa McLaren insa a renuntat la idee considerand…

- Marele Premiu de Formula 1 al Australiei 2018. Prima etapa din Marele Circ se desfașoara la Melbourne, intre 23 și 25 martie. 20 de piloți de la 10 echipe se vor intrece in 21 de etape ale sezonului 2018 . Fetele care faceau senzație și asigurau o cota din audiența celei mai importante competiții auto…

- Pilotul francez Sebastien Bourdais a castigat duminica Marele Premiu de la Saint Petersburg (Florida), prima etapa a campionatului nord-american de automobilism IndyCar, editia 2018. Bourdais (39 ani), fost pilot de Formula 1, a semnat cu aceasta ocazie al 37-lea sau succes in cea mai populara competitie…

- Cu toate ca sezonul F1 2017 a fost caștigat de Mercedes și Hamilton, ne-am putut bucura și de curse in care Ferrari, prin Vettel, și Red Bull Racing, prin Ricciardo și Verstappen, au ieșit victorioși, dupa dueluri pe circuit cu monoposturile argintii. Max Verstappen a caștigat doua Grand Prix-uri anul…

- Pilotul australian Daniel Ricciardo (Red Bull) a doborat recordul circuitului de la Barcelona, miercuri, in cea de-a sasea zi a testelor pe care echipele de Formula 1 le efectueaza inaintea startului noii editii a Campionatului Mondial, informeaza AFP. Avand monopostul dotat cu noile pneuri Pirelli…

- Sportiva germana Katharina Althaus, vicecampioana olimpica de la PyeongChang, a castigat etapa de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile desfasurata sambata la Rasnov, in timp ce romanca Daniela Haralambie s-a clasat pe 30. Althaus s-a impus cu 118,6 puncte, dupa o saritura de 93,5 metri,…

- Prima sesiune de teste din intersezon programata pe circuitul de la Montmelo s-a incheiat pe 1 martie 2018, iar in urma celor trei zile propriu-zise de teste s-au desprins cateva aspecte esențiale pe care le vom dezvolta mai jos. Ferrari și Mercedes “ard” in continuare ulei Informațiile existente ne…

- FORMULA 1. Liberty Media, noul proprietar al Formulei 1, a confirmat oficial in aceasta saptamana ca pregatește lansarea unui serviciu prin care va transmite in direct pe internet toate cursele unui sezon competițional, scrie Auto Market. FORMULA 1. Compania spera sa lanseze serviciul la timp…

- Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au anuntat marti ca vor lansa propriul serviciu de televiziune la cerere, denumit F1 TV, prin care doresc sa ofere vizionarea curselor fara difuzori intermediari, informeaza AFP. Acest nou serviciu, descris drept "un mijloc inovator pentru fani de a-si…

- 10:00 Azi incep testele de F1 de la Circuit de Barcelona-Catalunya. Mai jos lista cu pilotii ce urca la volanul noilor monoposturi din 2018. Programul testelor din pre-sezon si calendarul sezonului 2018 il gasiti pe site. Mercedes – Valtteri Bottas (AM), Lewis Hamilton (PM) Ferrari – Kimi Raikkonen…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- MERCEDES IA IN SERIOS “AMENINȚARILE” CELOR DE LA FERRARI ȘI MCLAREN CAND ACEȘTIA SPUN CA VOR FI RIVALI ACERBI PENTRU TITLUL SEZONULUI 2018, SPUNE LIDERUL ECHIPEI TOTO WOLFF. FERRARI A FOST MARELE RIVAL AL CELOR DE LA MERCEDES PE DRUMUL LOR SPRE AL PATRULEA TITLU CONSECUTIV DE ANUL TRECUT, IN TIMP CE…

- Cele 10 echipe participante in Formula 1 sunt in febra pregatirilor pentru noul sezon din acest an. Pana la prezentarea noilor monoposturi pe care le vor pune la bataie pe marile circuite au mai ramas doar cateva zile.

- Liberty Media, noul proprietar al ”Marelui Circ” a anuntat ca celebrele ”grid girls” nu vor mai fi vazute la grilele de start, o masura ce va fi pusa in practica incepand cu Marele Premiu al Australiei, la sfarsitul lunii martie. Liberty Media a explicat ca aceasta traditie din F1 ”nu mai corespunde…

- Fara animatoare in Formula 1. Cine a facut anunțul care le-a stricat ziua barbaților din intreaga lume. Formula 1 va renunta la animatoare incepand cu noul sezon competitional, a anuntat Sean Bratches, director general al Marelui Circ, scrie DPA. ”In ultimul an am analizat diferite aspecte ale circuitului…

- Intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, Renault Sport F1 a precizat ca noul sau monopost va avea prima aparitie publica cu o saptamana inaintea primelor antrenamente oficiale in vederea noului sezon, programate pe circuitul Catalunya de langa Barcelona. Renault va aborda noul sezon…

- Dan Gurney a castigat la vremea lui aproape toate cursele la care a participat si am putea spune ca traditia cu baia de sampanie de la final ii apartine. El si-a inceput cariera in 1955 si a concurat pentru Ferarri si Porche.„Din pacate trebuie sa anuntam ca Dan a murit din cauza unor compicatii…

- Veronica Valle a vorbit despre obiceiurile neobisnuite ale cvatruplului campion mondial din Formula 1. FORMULA 1. Contract-record pentru Lewis Hamilton propus de Mercedes "Lewis e un caracter foarte ciudat, isi poate schimba starile rapid. De exemplu, ne aflam in avionul de New York…