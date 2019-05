Sebastian Kurz propune la Sibiu schimbarea Tratatului de la Lisabona. Este vizat statul de drept Sebastian Kurz a exprimat preocupare in legatura cu nerespectarea regulilor privind deficitul bugetar in zona euro. "Atunci cand Comisia Europeana reactioneaza ridicand din umeri, mai mult sau mai putin, in legatura cu gradul de indatorare al Frantei sau Italiei, Europa are o problema. Aceste lucruri trebuie sa se schimbe", afirma Sebastian Kurz intr-un interviu acordat publicatiei Handelsblatt.



Liderul de la Viena a pledat si pentru masuri suplimentare pentru protejarea climei. In acest sens, sunt necesare masuri stricte la nivel mondial si european", a adaugat Sebastian Kurz.



"In… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, va propune la summitul Consiliului European de la Sibiu reformarea Uniunii Europene prin modificarea Tratatului Lisabona, liderul de la Viena pledând pentru introducerea unor reglementari europene mai stricte, inclusiv pentru protejarea statului de drept.Sebastian…

- Summitul informal al UE de la Sibiu va ramane inscris ca un moment ''remarcabil'' in istoria proiectului european, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la o dezbatere la care a participat alaturi de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Cred…

- Sibiu este orașul in care președintele Romaniei merge in fiecare weekend. Și este orașul in care va avea loc summitul UE. Acest eveniment facut cu sprijinul PPE și concursul lui Donald Tusk este un cadou pentru Klaus Iohannis in an electoral. La summit-ul vor fi prezenți șefii formațiunii europene,…

- Presedintele Senatului, Calin-Popescu Taricenau a discutat la „Adevarul Live” mai multe subiecte privind politica europeana, printre care relatia cu NATO, Brexit sau curentul populist din unele tari. Liderul ALDE a vorbit si despre Rusia, si a explicat ca amenintarea Moscovei pentru estul Europei este…

- Viorica Dancila a votat, in 2015, in calitate de europarlamentar PSD, in favoarea intereselor Rusiei, susținand un amendament prin care i se cerea UE sa renunțe la sancțiunile impotriva Rusiei. Alaturi de Dancila au mai votat PSD-iști, dar și extremiști antieuropeni celebri. Viorica Dancila, „ambalata”…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, în eventualitatea în care va candida la alegerile prezidentiale, se va pregati ''bine'' pentru o finala cu actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe care îl acuza ca a încercarcat sa divida țara la ultima…

- „Miza este Romania, o alta miza o reprezinta vietile romanilor - trai mai bun pentru romani sau trai mai rau, o tara dezvoltata sau o tara stagnata, o tara mandra sau o tara ingenuncheata si predata la cheie strainilor. Ceea ce face Iohannis face din disparerare, e si impins, are papusarii lui in…

- ​Liviu Dragnea a dat dovada de mult tupeu mergând la congresul socialiștilor europeni și vorbind despre valorile comune, dupa ce și-a pus slugile din țara sa îl dea în judecata pe liderul Frans Timmermans, spune fostul premier Dacian Cioloș. El mai comenteaza ca toata lumea a putut…