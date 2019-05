Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Uniunii Europene vor raspunsuri din partea acesteia la probleme legate de securitate, protectia frontierelor externe si schimbarile climatice, a afirmat Kurz, intr-un comunicat transmis duminica agentiei APA, cu doar doua saptamani inaintea scrutinului pentru Parlamentul European.'Insa…

- Tratatul aflat la baza Uniunii Europene trebuie actualizat in asa fel incat sa includa sanctiuni impotriva statelor membre care incalca reglementarile in materie de datorie publica, migratie si democratie, spune cancelarul austriac Sebastian Kurz.

- Uniunea Europeana are nevoie de un nou tratat comunitar, care sa eficientizeze procesul decizional si sa prevada sanctiuni dure pentru tarile care încalca normele statului de drept si principiile democratice, propune cancelarul Austriei, Sebastian Kurz.În contextul campaniei electorale…

- Oameni noi cu obiceiuri vechi Inca din primele zile de campanie electorala au aparut eternele strategii politice ale celor care nu dețin alte variante. La nici 24 de ore de la lipirea afișelor electorale, PRO Romania Alba s-a confruntat cu un atac grosolan la exercitarea dreptului electoral și al principiului…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a tinut sa fie miercuri unul dintre primii lideri mondiali care il felicita pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru succesul sau la alegerile legislative care au avut loc marti in Israel, relateaza AFP. ''Rezultatele oficiale trebuie…

- Viorica Dancila a luat atitudine fata de comportamentul violent al unor protestatari fata de echipa de jurnalisti a Antenei 3. Incidentul a avut loc duminica seara in Piata Victoriei. ” Daca reprezentantii presei in Romania vor fi bruscati sau daca vor fi atacati, nu cred ca acest lucru poate sa ne…

- "Am considerat ca nu violenta, jignirile sunt cele care vor schimba lucrurile in Romania, ci dialogul constructiv. Daca vom merge pe agresivitate, acte nejustificate precum cele de la Ministerul Justitiei acest lucru nu aduce plus favoare. Daca reprezentantii presei in Romania vor fi bruscati sau daca…

- Coruptia trebuie sa fie corecta si independenta. Este opinia Svetlanei Conea, candidat al boinomului PAS-PPDA pe circumscrptia 6 din Drochia, exprimata in cadrul unor dezbateri publice la un post local de televiziune.