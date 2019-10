Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar conservator austriac Sebastian Kurz, care a castigat alegerile legislative anticipate din 29 septembrie, a afirmat joi ca va intensifica negocierile vizand formarea unui guvern cu Verzii, dupa incheierea discutiilor exploratorii cu alti potentiali parteneri de coalitie, transmite…

- Fostul cancelar conservator austriac Sebastian Kurz, al carui partid OeVP (Partidul Popular) se profileaza in castigatorul alegerilor de duminica, a declarat luni ca pe agenda negocierilor de coalitie ar trebui sa se afle in primul randul chestiunile economice internationale, relateaza DPA. Este de…

- Ajuns invingator in alegerile legislative anticipate de duminica, cu 38% din voturi, liderul Partidului Popular austriac, Sebastian Kurz, iși redobandeste postul de cancelar al Austriei. Chiar daca rezultatul la scrutinul de duminica i-a adus 11 locuri in plus in parlament fața de scrutinul din 2017,…

Conform unei prognozei SORA pentru televiziunea ORF, preluata de Reuters, OeVP (dreapta) urmeaza sa obtina 37,2% din voturi, Partidul Social Democrat - 22%, Partidul Libertatii (FPOe, extrema drapta) - 16%, Verzii - 14,3%, iar Neos (liberal) 7,4%. Marja de eroare a proiectiei este de 1,8%.

Partidul Poporului (OeVP), condus de fostul cancelar Sebastian Kurz, este castigatorul detasat al alegerilor partiale anticipate din Austria, arata o proiectie pe baza unei numaratori partiale a voturilor, duminica, la scurt timp dupa inchiderea urnelor la ora 17.00, transmite Agerpres.

