Stiri pe aceeasi tema

- Huawei și-a dezvoltat propriul sistem de operare pentru telefoane și tablete pe care il va lansa la sfarșitul acestui an, daca Google ii va interzice in continuare sa foloseasca funcțiile specifice adaugate de gigantul din California sistemului mobil Android. Acesta este liber și poate fi folosit și…

- CHIȘINAU, 20 mai – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, va susține mâine, 21 mai, o conferința de presa. Serviciul de presa al instituției prezidențiale anunța ca briefingul va începe la ora 10:00. Evenimentul va avea loc în cladirea Președinției Republicii…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca, face public planul PNL pentru schimbarea Guvernului PSD. In ultimele luni, PNL a depus mai multe moțiuni de cenzura la adresa guvernului, dar și o serie de moțiuni simple care vizau mai mulți miniștri ai cabinetului Dancila. Toate demersurile PNL au fost insa sortite…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca va merge la referendumul privind justitia declansat de presedintele Klaus Iohannis, insa daca partidul va lua o alta decizie in aceasta privinta, ea o va urma. "Eu cred ca referendumul nu are sorti de izbanda. (...) Nu cred. Si sa va spun de ce. M-am uitat…

- Cațiva zeci de oameni participa la un protest anti-guvernamental in Piața Victoriei din Capitala. Protestul a inceput miercuri in jurul orei 16.00 și are loc in paralel cu ședința de Guvern.Citește și: Guy Verhofstadt ii da LOVITURA FATALA lui Calin Popescu: Partidul sau, ALDE, va fi EXCLUS…

- Prefectul in functie Emilian Dragnea organizeaza astazi, la Prefectura, o intalnire festiva cu fosti reprezentanti ai Guvernului in Arges. Iar pe seara va avea loc un spectacol la Casa de Cultura a Sindicatelor din ...

- Roxana Popa, consilier in Cabinetul premierului Viorica Dancila, a anuntat, vineri pe Facebook, ca a demisionat din functia pe care o detine in cadrul Guvernului, precum si din PSD, precizand in scrisoarea demisiei ca PSD s-a indeparat de valorile stangii europene.

- Episodul demiterii lui Sorin Grindeanu din fruntea Guvernului a antrenat mari pasiuni la vremea lui. Liderii PSD de la Timiș au constituit o mișcare de rezistența și l-au criticat dur pe Liviu Dragnea. Intre timp, Grindeanu a revenit la sentimente mai bune și a fost uns șef la ANCOM, iar ”fidelii”…