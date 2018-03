Stiri pe aceeasi tema

- In parte a doua a interviului acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, i-a aratat jurnalistului o fotografie stocata in telefon in care Laura Codruta Kovesi este surprinsa la el acasa. „Este o crama, in subsolul casei…

- Sebastian Ghita s-a dezlantuit in partea a doua a interviului video acordat lui Ion Cristoiu. Fostul deputat a oferit amanunte picante despre prima lui intalnire cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ghita spune ca a stat la coada pentru a da mana cu procurorul.Citește și: Mișcare inedita a companiei…

- Fugarul Sebastian Ghița a intrat in direct la Antena 3 și cand a fost intrebat de ce nu face publica celebra fotografie cu Laura Codruța Kovesi, acesta a explicat ca trebuie, in primul rand, sa se protejeze și sa se gandeasca la viața sa.”Am facut in aceasta perioada o mulțime de lucruri avantate,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Așteapta sa vada o țara intreaga fotografia din telefonul lui Sebastian Ghița. De fapt, o reuniune a unor tovarași de petrecere, petrecuta in urma cu mai mulți ani. Are aceasta imagine vreo semnificație? In mod straniu, raspunsul este pozitiv. Respectiva reuniune de familie…

- Udrea: Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta Elena Udrea a reactionat pe Facebook dupa ce fostul parlamentar Sebastian Ghita nu a facut publica o presupusa poza cu Laura Codruta Kovesi, aratand-o doar jurnalistului Ion Cristoiu, caruia i-a acordat un interviu la Belgrad.…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma, într-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita, difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura Codruta Kovesi sa fie aratate "între patru

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in aceasta seara. Ghita i-a lovit dur pe Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, marii sai dusmani. In primul interviu video de dupa fuga de la finalul lui 2016, fostul deputat a atacat in rafale.Citeste si: Abia acum s-a aflat: Cu ce a plecat,…

- Cel mai asteptat interviu al anului va fi difuzat in aceasta seara la Antena 3. Sebastian Ghita face dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul…

- Procesul dintre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Antena 3 ar putea avea parte de o rasturnare de situație neașteptata, dupa ce un judecator din dosar a facut cerere de abținere.Aceasta cerere se va judeca in data de 15 martie și daca va fi admisa dosarul va fi repus pe rol, informeaza…

- Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut de toata lumea drept Macanache, va urca pe scena ”The Four – Cei 4”, in curand, la Antena 1, in calitate de prezentator. Lansat in muzica in 2015, Macanache a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale in stilul liber, iar 2018 aduce pentru acesta o noua…

- Soarta lui Tudorel Toader in Guvernul Dancila ar putea fi pecetluita. In ciuda asigurarilor date de Liviu Dragnea ca Toader nu va fi remaniat, sunt tot mai multe voci in PSD care cer demiterea ministrului Justitiei pentru modul in care a gestionat revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza…

- Nicusor Dan a publicat pe pagina personala de Facebook o scurta analiza pe marginea discursului lui Tudorel Toader, prin care a propus demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi: „O acuza pe Laura Codruta Kovesi ca a avut o pozitie publica fata de legile justitiei. Conducerea unui parchet trebuie sa…

- Procurorul Mircea Negulescu, audiat la Parchetul General pe 22 februarie. Procurorul Portocala, respectiv Mircea Negulescu, este chemat la audieri in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor aparute in presa. Negulescu este citat joi, 22 februarie, la 10.30, la Parchetul de pe langa Inalta…

- Oana Zamfir a prezentat in emisiunea "Exces de putere”, un document oficial care raspunde unei chestiuni importante din scandalul uriaș iscat in DNA. Fostul adjunct al Poliției Prahova a spus la Antena 3 ca toate instituțiile statului au știut de grupul infracțional de la Ploiești, insa Laura…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Guvernul ar putea aproba in sedinta de joi proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale. Anunțul a fost facut la inceputul saptamani de catre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, la Antena 3. Guvernul se reunește, incepand…

- Imediat dupa conferința de presa a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, Antena 3 a prezentat, in emisiunea lui Mihai Gadea, noi inregistrari dintre Vlad Cosma și procurorii DNA Savu și Negulescu.

- Incapatanarea Laurei Codruta Kovesi de a ramane in functie ar putea duce la distrugerea DNA, avertizeaza UDMR. Presedintele Uniunii, Kelemen Hunor a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre jocurile de culise care o pot salva pe Kovesi, in ciuda unui anunt de demitere pe care l-ar putea face…

- Fostul deputat Vlad Cosma sustine ca nu s-a prezentat, marti, la DNA pentru ca este intr-o vacanta pentru a isi sarbatori ziua de nastere, acesta precizand ca va merge la audieri saptamana urmatoare. Cosma sustine ca un procuror i-a cerut 250.000 euro pentru a ii clasa un dosar, potrivit flux24.ro „Am…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 16.00. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca in sedinta CExN va fi facuta evaluarea activitatii celor 135 de secretari de stat.Liviu Dragnea declara, dupa sedinta Comitetului Executiv in care Viorica Dancila a fost nominalizata…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu afirma,…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- Adrian Radulescu, fost adjunct IPJ Prahova, a declarat luni seara, la Antena 3, ca cei doi magistrati, Lucian Onea si Mircea Negulescu, i-ar fi cerut favorizarea unor persoane in perioada in care facea parte din conducerea Inspectoratului. Adrian Radulescu a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese din nou la rampa. Acesta lanseaza o noua serie de acuzatii uluitoare la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a avut o iesire nervoasa…

- Laura Codruta Kovesi, prin institutia pe care o conduce, a iesit la tac in razboiul pe care il duce cu Antena 3. Astfel, institutia pe care o conduce a transmis un comunicat de presa prin care a anuntat ca trei persoane au pus la cale un complot asupra acestei institutii. Astfel, aceasta a subliniat…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Deputata Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, cel care a facut publice duminica seara inregistari de la DNA cu fabricarea si plantarea de probe false in dosare, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, sa se dezica de procurorii implicați in scandalul momentului și sa-i suspende din funcție.„Urmeaza…

- Inspectia Judiciara, decizie in urma acuzațiilor la adresa procurorilor DNA Conducerea Inspectiei Judiciare s-a sesizat din oficiu, astazi, în legatura cu afirmatiile facute în spatiul public de procurorul Mihaiela Moraru Iorga si de fostul deputat Vlad Cosma, urmând sa stabileasca…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, despre dezvaluirile Mihaelei Moraru, ca DNA ar trebui refacuta din temelii, pentru ca, in opinia sa, credibilitatea institutiei s-a prabusit. Potrivit senatorului, Laura Codruța KOvesi nu mai poate ramane in fruntea Direcției Naționale Anticorupție. ”Cel…

- In emisiunea sa de la Antena 3, Ana Maria Roman a aratat ca ministrul a carui ascensiune se dorea a fi blocata este Eugen Teodorovici. In timpul luptei dintre PSD și premierul Sorin Grindeanu, Eugen Teodorovici a fost curtat de ambele tabere. Lui Teodorovici i s-a propus funcția de vicepremier,…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a sustinut duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta ar fi fost la el acasa, la Ploiesti, "a venit la vie" si ar fi fost vazuta de lautari si de chelneri, el precizand ca se…

- Ghita: Kovesi a fost acasa la mine la Ploiesti Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta. "Pâna în 2014, aveam relatii…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, "a venit la vie" si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat luni dimineața la dezvaluirile incendiare ale fostului deputat PSD, Vlad Cosma, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a…

- Jurnalistul Catalin Tolontan o someaza pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa raspunda public in fața dezvaluirilor șocante pe care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, le-a facut duminica seara la Antena3.Vlad Cosma RUPE TACEREA: 'Seful DNA mi-a cerut SA FALSIFIC documente' Cum ar fi FALSIFICAT…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Dupa ce a dezvaluit relatia stransa de prietenie pe care o avea cu Laura Codruta Kovesi, Sebastian Ghita rupe tacerea si marturiseste, in cadrul unui interviu acordat Antena 3, ca a fost invitat la petrecerea controversata organizata de Gabriel Oprea in noaptea alegerilor prezidentiale din 2009.…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta.

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Procurorul DNA, Mihaiela Iorga Moraru, a venit in studioul Antena 3 și a vorbit despre cum a devenit dintr-un erou un penal și despre neregulile din timpul mandatului procurorului șef al DNA, Laura...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- Anca Lungu se pare ca vrea sa înceapa o viața noua și este dispusa sa faca și pasul cel mare, din nou. Prezentatoarea de știri de la Antena 1 și-a gasit alesul la doar șase luni de la divorț.

- Reprezentanti ai cadrelor didactice, ai comunitatii academice iesene, profesori universitari specialisti in curriculum, reprezentanti ai elevilor si ai parintilor, membri ai sindicatelor, vor avea astfel ocazia sa isi faca cunoscute punctele de vedere, argumentele si sugestiile, toate acestea urmand…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a oferit postului Antena 3 noi informații despre dosarul de „spionaj”. Ea a spus ca expertiza tehnica s-a finalizat și spera ca lucrurile sa se finalizeze curand.„Eu vreau doar sa va asigur ca lucrurile nu stagneaza și ca procurorul care se ocupa de aceasta…