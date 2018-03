Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghita o ataca frontal pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie, spunand ca serviciul pe care il conduce nu si-a dovedit eficienta din moment ce fenomenul infractional raportat este tot mai mare, de la an la an. "Ne batem cu anticoruptia, dar coruptia creste an de an. Eu o s-o intreb pe…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, continua seria dezvaluirilor din interviul video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita vorbeste despre relatia dintre Elena Udrea si servicii. Aceasta ar fi fost filata de catre cei din SRI care ar fi incercat sa o izoleze de fostul presedinte, Traian Basescu.Citește…

- Elena Udrea, despre noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Fostul ministru Elena Udrea a avut o noua reacție, dupa noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea infirma zvonul conform caruia ar fi vrut sa preia postul Realitatea TV, spunand ca Sebastian Ghița e…

- "Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca in celelalte episoade nu reuseste sa rupa gura targului cu nimic, vreau sa ii raspund scurt, amicului meu de la Belgrad.…

- Fostul ministru Elena Udrea iese la rampa dupa recentele dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea neaga ca ar fi vrut sa preia postul Realitatea Tv, punctand ca Sebastian Ghița a luat-o și a facut Romania Tv „cu ajutorul lui Maior și Coldea”. Cat despre celebrul…

- Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul zilei, ca pozele cu Elena Udrea si Alina Bica la Paris au aparut pentru ca Udrea sa nu ajunga presedinte, pentru ca aceasta ar fi urmat sa il numeasca premier pe Traian Basescu. Sebastian Ghita a vorbit, intr-un interviu acordat lui Ion…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, revine cu noi dezvaluiri incendiare intr-un nou episod al interviului video realizat de Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita devoaleaza momentul de dinaintea alegerilor prezidentiale din 2014, atunci cand Elena Udrea, candidata la presedintie, si fosta sefa DIICOT,…

- "Cand pici de sus te doare rau. Cand ești cocoțat in varful piramidei statale, observi ca butonul ala de care zicea Basescu ca apasa și il duce ala Coldea... i-au luat firul de la buton, apasa degeaba. Cea mai mare pacaleala, i-au luat firul, era șeful bufniței in ultimele zile. Si-a dat seama și…

- Sebastian Ghița a vorbit, intr-un nou episod din interviul cu Ion Cristoiu, despre cum a ajuns Alina Bica sa fie fotografiata, alaturi de Elena Udrea, la Paris. Ghița spune ca au fost implicate serviciile, mai precis SRI, prin mana lui Florian Coldea. De fapt, fostul prim-adjunct al SRI ar fi incercat…

- Interviul pe care Ion Cristoiu i l-a luat la Belgrad lui Sebastian Ghita a ajuns la episodul 5, unul in care dezvaluirile despre mecanismele murdare ale Sistemului se apropie de apogeu. Nume grele din structurile statului apar in probabil cea mai mare elaborata operatiune a serviciilor secrete din Romania.

- Ion Cristoiu a susținut in emisiunea „Sinteza Zilei” ca este convins ca, in cele din urma, Sebastian Ghița va arata caseta cu Kovesi din crama. Jurnalistul a vorbit și despre faptul ca, nici macar in aceste condiții, președintele Klaus Iohannis nu o va revoca pe Kovesi. Interviul cu Sebastian Ghița…

- Continuarea interviului acordat de Sebastian Ghita jurnalistului Ion Cristoiu arata ca “statul paralel” iși intinsese antenele la toate nivelurile in teritoriu. Plecand de la modul in care se calculau prejudiciile in anumite dosare pentru a justifica numarul anilor de inchisoare și, de aici, ajungand…

- Sebastian Ghița a prezentat o serie de teorii care ar fi rasturnat calculele la alegerile prezidențiale din 2014! Conform fostului deputat PSD, Monica Macovei sau Elena Udrea puteau ajunge președinte. Totul ar fi depins de șeful ANI, iar Traian Basescu intra și el in scena, alaturi de Florian Coldea,…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghița, a facut o noua serie de afirmatii grave in interviul acordat lui Ion Cristoiu. Ghița spune ca Basescu deține imaginile filmate la Palatul Cotroceni cu Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Basescu…

- "(Aveti aceste inregistrari?, intreaba Victor Ciutacu). La asta nu o sa va raspund niciodata. Ma indoiesc ca la mine ar putea exista inregistrari care probeaza ilegalitati ale statului. Eronata interpretarea", a declarat Traian Basescu la Romania TV. Intrebat daca avea informatii privind arestarea…

- Sebastian Ghița a precizat, in cel de-al patrulea episod al interviului acordat lui Ion Cristoiu ca Traian Basescu deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, care probeaza ilegalitați ale reprezentanților de la varful statului

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- Sebastian Ghița a dezvaluit o conversație avuta cu Traian Basescu despre modul in care a fost condamnat, la 10 ani de inchisoare, Dan Voiculescu! Fostul președinte i-ar fi relatat lui Ghița cum Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea s-au dus la Cotroceni și -au spus ca fondatorul Trustului Intact…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. Asta i-a spus-o chiar Basescu, iar actualul lider PMP are inregistrari cu Laura…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- In a treia parte a interviului inregistrat la Belgrad sunt atinse multe puncte sensibile: armata de acoperiți a DNA, cum s-a deteriorat relația dintre Victor Ponta și Florian Coldea sau cat de puternica este „antena CIA” din Romania.

- Dezvaluirile recente despre actiunile procurorilor de la DNA Ploiesti in cazul familiei Cosma, dar si ultimele dezvaluiri lansate de Sebastian Ghita in interviul luat de Ion Cristoiu la Belgrad, au atras atentia unei publicatii care trateaza cele mai importante subiecte din Uniunea Europeana. „Anticorupția…

- "In 2013 vine chestia cu procurorii. Sa lamurim adevarul istoric. 2012, dupa referendum, tambalau, scandal cu UE. Titus imi zice ca nu mai vrea la Justitie. «Titus, facem o remaniere si ducem Justitia la PNL». Crin a venit cu ideea Mona Pivniceru. Mona Pivniceru s-a lasat mai greu, dar a zis sa facem…

- Intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, fostul premier Victor Ponta a lansat acuzatii dure la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca e "prins de un grup de oameni care vor sa faca bani in Romania". De asemenea, mai spune Ponta, lupta cu statul paralel, mult clamata in politica din Romania,…

- Dialogul – prezentat de Evenimentul zilei – dintre fostul deputat de Prahova și om de afaceri Sebastian Ghița – plecat din țara in decembrie 2016 – și jurnalistul Ion Cristoiu a ținut și va continua sa țina cu sufletul la gura toata Romania o buna perioada de timp de acum incolo. Șefi de „structuri”,…

- Interviul realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita a facut-o si pe Elena Udrea sa iasa la rampa. Fosta blonda de la Cotroceni a vorbit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu despre relatia pe care a aveau George Maior si Florian Coldea,primi doi oameni din SRI cu fostul presedinte,…

- Scandal total dupa aparitia celui de-al doilea episod al interviului realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita. Unul dintre martorii la presupusele petreceri din casa lui Ghita rupe tacerea si lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa sefei DNA. Socrul lui Sebastian Ghita, Dumitru Carstea, s-a…

- Jurnalista Sorina Matei critica extrem de dur interviul luat de Ion Cristoiu fugarului Sebastian Ghița. Sorina Matei arata ca interviul nu aduce nicio știre, asta in timp ce Cristoiu nu-l pune in dificultate pe Ghița, unul dintre personajele cele mai controversate din Romania. Citește și: Un…

- Primul episod al serialului EVZ care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița a fost preluat de principalele posturi de stiri din Romania, dar si de postul national. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare…

- "Ma asteptam la nivelul SRI (n.r.: Verificarea lui Florian Coldea), nu toti stiau ce face Coldea. Am crezut sincer ca la un moment dat niste mecanisme interne vor aduce clarificari. Ii cunosc bine pe acesti doi oameni (n.r.: Coldea si Kovesi) stiu cu ce ambasade au lucrat, stiu ce sprijin puternic au…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate “intre patru ochi” jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a afirmat miercuri seara, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca ceea ce l-a determinat sa fuga a fost tocmai atitudinea celor de la petrecerea de la SRI, din seara plecarii sale, el sustinand ca toti stiau ca va fi arestat si ca “a fost o senzatie foarte…

- Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare a afirmațiilor pe care Sebastian Ghița le-a facut inainte sa plece in Serbia. Azi, de…

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- "Interviul (cu Sebatian Ghita n.red.) a fost realizat de mine, Dan Andronic a fost producator si a reusit sa ma convinga sa fac acest interviu. Este un interviu care a durat vreo patru ore. Ramane ca el sa fie montat si impartit pe mai multe episoade. Acest interviu a pornit de la dezvaluirile facute…

- Fostul presedinte Traian Basescu a surprins in ultima perioada printr-o tacere totala pe cel mai important subiect al inceputului de an: cererea de revocare a sefei DNA. Daca anul trecut Basescu afirma despre Kovesi ca ar trebui arestata, demersul ministrului Tudorel Toader l-a lasat pe fostul sef…

- In urma cu o zi, o serie de fotografii cu blonda de la Cotroceni si Alina Bica au aparut pe social media. Elena Udrea a relatat ca a reusit sa slabeasca doua kilograme, insa se asteapta sa ia proportii. De asemenea, aceasta are de gand sa mai stea in Costa Rica, in primul trimestru de sarcina.

- Elena Udrea a intrat in direct la Romania TV. Ea a precizat ca in celebra poza aparuta cu Alina Bica se aflau la o pizzerie, intr-o zona des frecventata de romani. Ea a mai precizat ca nu s-a simțit filata, ca persoana care a facut poza se afla inainte de venirea ei in restaurant. „Stam in…

- Fotografii in care apar Elena Udrea si Alina Bica si despre care se spune ca sunt facute in Costa Rica au fost postate duminica seara pe un cont de Facebook, transmite News.ro . Conform postarii, cele doua ar fi la Taco Bar – Jaco Beach, Costa Rica, iar fotografiile sunt facute duminica. Dupa aparitia…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Presedintele comunistilor, Vladimir Voronin, confirma ca Traian Basescu i-a propus unirea cu Romania, pe cand ambii erau sefi de state. Mai mult, fostul lider de la Cotroceni l-ar fi asigurat pe pe acesta ca il va ajuta sa devina si presedinte al Romaniei Mari. Voronin sutine ca a refuzat oferta lui…

- Fostul premier al Romaniei Emil Boc nici n-ar fi vrut sa auda de afacerile companiei omului de afaceri Nicolae Bogdan Buzaianu, și a incheiat intempestiv o vizita de lucru facuta de un grup de investitori din Qatar, le-a povestit regizorul Bobby Paunescu anchetatorilor DNA, in dosarul de corupție al…

- Traian Basescu nu a avut niciun cuvant de lauda la adresa miniștrilor care formeaza Cabinetul Dancila. Intr-o intervenție pentru B1 TV, liderul PMP a susținut ca acesta este cel mai slab guvern pe care l-a avut vreodata Romania.Basescu s-a referit in mod special la Ana Birchall, noul vicepremier…

- Dezvaluiri incendiare ale jurnalistului Ion Cristoiu la Romania TV. Acesta a ironizat propunerea de premier a celor de la PSD. Cristoiu spune ca Liviu Dragnea si-a gasit, in sfarsit, un 'Emil Boc' propriu, facand aluzie la relatia dintre Traian Basescu si fostul premier.Citește și: Angajații…

- Fostul ministru și deputat Elena Udrea susține ca „Coldea si cativa ai lui” s-ar teme de Sebastian Ghița și din acest motiv Sistemul nu s-ar grabi sa-l aduca in Romania. „Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare…

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a reluat atacurile la adresa adversarilor sai. Intr-o postare pe reteua de socializare Facebook, Udrea ii numeste pe acestia “lichele” si ameninta ca va demasca toate conturile false de pe care este atacata. “Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele…