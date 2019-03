Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi va fi din nou audiata de catre Secția de anchetare a magistraților, in dosarul in care fosta șefa DNA are calitatea de suspect, faptele anchetate fiind luare de mita, marturie mincinoasa și abuz in serviciu, au precizat surse apropiate anchetei. Audierea va avea loc joi. …

- Procurorul Adina Florea va susține joi, la ora 19.30, o declarație de presa, in contextul in care Laura Codruța Kovesi a fost citata din nou pentru saptamana viitoare la Secția speciala de anchetare a magistraților pentru a fi audiata in dosarul penal deschis pe numele sau in urma unui denunț facut…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a sosit vineri la sediul Parchetului General pentru a fi audiata la Sectia privind infractiunile in justitie in urma plangerii depuse de Sebastian Ghita....

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat vineri pentru aproximativ doua ore și jumatate, in calitate de martor in unul din dosarele care o vizeaza pe Laura Codruța Kovesi. Dosarul a fost deschis de Secția pentru investigarea magistraților. Liderul PRO Romania rupe tacerea dupa audieri.

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a sosit vineri la sediul Parchetului General pentru a fi audiata la Sectia privind infarctiunile in justitie in urma plangerii depuse de Sebastian Ghita, ea avand calitatea de suspect intr-un dosar in care ...

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri dimineata la Parchetul General pentru a fi audiat, in calitate de martor, de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor, in dosarul deschis pe numele fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi. Dosarul a fost deschis in decembrie 2018,…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a magistratilor din cadrul Parchetului General pentru a fi audiata, vineri, intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Dosarul a fost deschis…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu comenteaza chemarea Laurei Codruța Kovesi la controversata secție pentru anchetarea magistraților spunând ca parca secția speciala vrea sa confirme toate temerile care au fost exprimate, din țara și din strainatate, la înființarea ei. Gorghiu afirma ca se…