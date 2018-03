Sebastian Ghiță- petreceri SRI. Cine NU participa ”Eu aduceam lautarii la petrecerile SRI. Pur și simplu ii rugam. SRI nu se ocupa cu lautari. Cateodata de la 7 și pana la 11 mai beam un șpriț, mai schimbam doua vorbe, apoi plecam acasa. Cam ce fac oamenii la o petrecere. Și-ar fi dorit mai mulți sa ajunga la cat mai multe petreceri ale SRI. Informațional vorbind șefii SRI sunt peste media multor oameni. Ei vad, citesc, de dimineața pana seara și sunt responsabili pentru viețile a 20 de milioane de oameni. Pentru mine era o dorința zilnica de a afla, de a cauta, de a invața zilnic.”, spune Ghița. Ghița spune ca politicienii erau cei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Udrea: Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta Elena Udrea a reactionat pe Facebook dupa ce fostul parlamentar Sebastian Ghita nu a facut publica o presupusa poza cu Laura Codruta Kovesi, aratand-o doar jurnalistului Ion Cristoiu, caruia i-a acordat un interviu la Belgrad.…

- Cu trei zile inaintea derby-ului cu CFR (duminica, 20:45, in Gruia), Gigi Becali face un anunt incredibil si sustine ca sunt sanse ca echipa sa sa castige la "masa verde" partida de la Cluj! Intr-o interventie telefonica pe care a avut-o joi dimineata la Pro X, omul de afaceri…

- Aflat la Belgrad de mai bine de un an, Sebastian Ghita a acordat un interviu jurnalistului Cristoiu, o prima parte a caruia a fost difuzata, seara trecuta, simultan, de doua televiziuni de stiri – Antena 3 si Romania TV. Printre aspectele pe care fostul deputat a ales sa le faca publice a fost acela…

- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier cu liderul rus interbelic, Lavrenti Beria, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele PSD Cluj: Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Basescu si Udrea Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier…

- Romania nu se va baza pe Cristina Zamfir si nici pe ... Melinda Geiger la cele doua partide cu Rusia de saptamana viitoare, din grupa preliminara de calificare la Campionatul European. Interul dreapta a suferit o entorsa la echipa de club Siofok, astfel ca a devenit indisponibila pentru urmatoarele…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara de EVZ, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu șefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate "intre patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei,…

- "Deci, daca pozele nu sunt date “din onoare”, asa cum zicea deunazi Ponta, atunci i-as intreba, de ce pana mea le-ati mai facut??? De ce vorbiti despre ele si despre contextul in care le-ati realizat??? E de toata jena sa le aratati “intre patru ochi” domnului Cristoiu, in fata camerei de filmat,…

- Fostul deputat Sebastian Ghita considera ca nu este o problema in a schimba informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet, respectiv a afla informatii utile despre ministrii care ar urma sa intre in componenta acestuia. "Cateodata, in Romania, politicienii se ascund ca ilegalistii si…

- Dragnea anunta noi dezvaluiri: "Voi continua. Aseara a fost doar primul episod" Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a refuzat, miercuri, sa raspunda acuzatiilor lansate de Victor Ponta, liderul social-democratilor afirmand insa ca il lase sa se afunde si mai mult si ca emisiunea la care a participat marti…

- Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR 1, facand trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian Ghita, ca atunci cand nu se putea pune in aplicare o hotarare judecatoreasca considera ca statul roman este umilit, afirmand ca in locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat cu Vucic.Bancile…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, facand trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian Ghita, ca atunci cand nu se putea pune in aplicare o hotarare judecatoreasca considera ca statul roman este umilit, afirmand ca in locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat cu Vucic.

- Traian Basescu a gasit cheia prin care Elena Udrea poate scapa de un dosar de la DNA! Udrea a fost denunțata ca ar fi primit o geanta cu aproape un milion de euro, chiar in sediul ministerului. Basescu spune ca a primit o nota strict secreta de la SRI prin care i se aducea la cunoștința ce se intampla…

- Inspecția Judiciara pare sa fi pus tunurile cu adevarat pe “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce ieri reprezentanți ai acestei instituții de control au efectuat verificari la sediul din Ploiești al DNA. De altfel, Inspecția Judiciara a anunțat ca la 12 februarie s-a sesizat…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica. "In general, cei pe…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica.

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Stand prea mult cu Traian Basescu, Elena Udrea nu prea avea de unde sa stie cum arata un intelectual. Asa ca si-o fi zis “uite, fata, intelectualul!”, cand l-a vazut pe globalistul Cristian Preda. “Merge strambeanu, ii bat tachetii, il trage si o planetara spre dreapta, e si palid, si ochelarist, are…

- Sunt frumoase, celebre și iubite. De barbați mai tineri. Poveștile lor de dragoste dureaza de ceva timp sau sunt abia la inceput, iar diferența de varsta, in favoarea doamnelor, este in acest caz doar un amanunt nesemnificativ. Unele dintre vedetele pe care le vom aminti mai jos, cu relații in desfașurare…

- Directorul sportiv al FCSB-ului Meme Stoica a tras un semnal de alarma, cand mai sunt doar cateva ore pana la startul derby-ului cu Dinamo. "Se stie ca, dupa meciurile din cupele europene, si echipele importante ale Europei au probleme in campionat, de concentrare in primul rand. Dar sunt…

- Dinamo si FCSB se vor duela de la ora 20.45 pe Arena Nationala, partida fiind la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si live blog pe www.prosport.ro. Marele derby e extrem de important atat pentru ros-albi, cat si pentru elevii lui Nicolae Dica. Primi vor un loc in play-off, iar oaspetii doresc sa…

- Directorul sportiv al clubului Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat ca pana sambata s-au vandut aproximativ 28.000 de bilete pentru derby-ul cu FCSB, programat duminica, pe Arena Nationala, estimand ca la meci vor fi prezenti aproximativ 35.000 de fani. "Pana in acest moment, din ce stiu…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Citeste si: ULTIMA ORA - Sebastian…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- Fostul deputat a zis ca nu a putut participa, fiind prezent la un eveniment privat. "Probabil ca as fi fost si eu acolo, dar eram la un eveniment privat", a spus Sebastian Ghita. El a precizat ca a fost invitat la acel eveniment de catre Gabriel Oprea. Intrebat ce se dorea prin acea…

- Victor Ponta afirma, intr-un raspuns la o postare pe contul sau de Facebook, ca Liviu Dragnea "ne-a presat pe toti" sa fie schimbat Daniel Morar cu Laura Codruta Kovesi, afirmand ca este "prietena lui" si il ajuta.

- Tot in acest raspuns, Ponta spune ca, dupa tragedia din clubul Colectiv, Liviu Dragnea "se intelesese" cu presedintele Klaus Iohannis sa ii retraga sprijinul politic pentru a-l numi pe Vasile Dancu premier, in locul sau.

- Fostul premier al Romaniei Emil Boc nici n-ar fi vrut sa auda de afacerile companiei omului de afaceri Nicolae Bogdan Buzaianu, și a incheiat intempestiv o vizita de lucru facuta de un grup de investitori din Qatar, le-a povestit regizorul Bobby Paunescu anchetatorilor DNA, in dosarul de corupție al…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cine conduce totusi Romania ? Cine sunt papusarii din spatele mediocrului, cenusiului, nulisimului Liviu Dragnea ot Teleorman ? Raspunsurile sunt gata gasite : „Sunt americanii !”, „Sunt nemtii lui Merkel, dom’le ! Economia primeaza !”, „Ba nu, sunt evreii, e Israelul, ei conduc…

- Fosta sefa a Cancelariei Prezidentiale a lui Traian Basescu a aflat recent ca este gravida, in urma unui proces reusit de fertilizare desfasurat la o clinica din Bucuresti, potrivit antena3. Elena Udrea a negat informatia pentru evz.ro, ziar apropiat de fostul ministru. In mod bizar, stirea in care…

- Traian Basescu nu uita momentele din 2010 și nu ii iarta pe sindicaliștii din poliție, care i-au strigat la poarta Cotrocenilor „Ieși afara, javra ordinara!”. In contextul scandalului cu polițistul pedofil, dostul președinte ii acuza pe sindicaliștii Dumitru Coarna și Iulian Surugiu ca acopera mizeria…

- "Tot timpul incercam sa aplanam conflictele. Și la Grindeanu am incercat pana in ultimele secunde. Am declarat și la DCNews cu o zi inainte de a se lua decizia ca premierul Grindeanu sa fie inlocuit. El a urmarit interviul de la DCNews și declarațiile mele de la Mihai Gadea. Dimineața, la partid…

- Florin Tanasescu – Suntem in ringul de la Vegas, stimati ascultatori ai radioului public. E zi aici, in America, e noapte la voi, in Romania. Lupta pe viata și pe tara sta sa inceapa. In coltul din stanga, imbracat in chiloti roșii, cu care a petrecut și Revelionul – Liiiiiiviu Dragnea ! In același…

- "De regula, nu imi pierd vremea sa ii citesc pe Dogioiu, Tapalaga si ceilalti pentru ca ei nu au opinii, ei sunt doar trompetele Sistemului. Dar tocmai de aceea, cand vrei sa stii ce parere are Coldea despre un subiect, te uiti la ce scriu ei. Dupa ultimele mele postari, constat ca pe Coldea…

- Elena Udrea lanseaza joi un nou atac pe Facebook impotriva fostului adjunct de la SRI Florian Coldea, a presei si se refera la plecarea din tara a lui Radu Mazare si a lui Sebastian Ghita, in cazul acestuia spunand ca nu exista un interes al fostului sef de la SRI si al justitiei de a-l readuce in tara,…

- Fostul ministru Elena Udrea starnește, din nou, valuri pe Facebook. Mai exact, ea susține ca Florian Coldea și fidelii sai au ramas ”la butoanele puterii oculte din Romania” și ca nu se dorește ca Sebastian Ghița sa fie adus in țara, deoarece omul de afaceri ar putea face noi dezvaluiri privitoare la…

- Elena Udrea s a nascut pe 26 decembrie 1973, in Buzau, Romania. Este un politician roman, care din 2008 detine functia de deputat. In trecut a detinut functiile de consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, ministru al turismului si ministru al dezvoltarii regionale si turismului. Udrea…

- Liviu Dragnea este reprezentat in ultimul dosar deschis de DNA o membra PNL. Flavia Cristina Teodosiu a avut numeroase afaceri cu statul și a ocupat poziții bine retribuite in cadrul unor companii de stat, scria "Jurnalul național” in august 2016.Teodosiu a fost administrator al Portului Constanta…

- Elena Udrea a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce șeful Senatului l-a criticat dur pe Klaus Iohannis și l-a asemanat cu Traian Basescu! Tariceanu a luat foc dupa ce a fost interceptat de DNA."Atata vreme cat un președinte se sprijina in continuare pe…

- Elena Udrea a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce șeful Senatului l-a criticat dur pe Klaus Iohannis și l-a asemanat cu Traian Basescu! Tariceanu a luat foc dupa ce a fost interceptat de DNA. "Atata vreme cat un președinte se sprijina in continuare pe instituțiile…

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anuntat miercuri ca grupul parlamentar al formatiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat si voteaza cele doua legi ale Justitiei, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind functionarea CSM. In prealabil, Basescu…