- Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, in plen, sa solicite Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Ministerului Public si parchetelor, Inspectiei Judiciare, precum si Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale al Magistraturii, sa spuna daca au incheiat protocoale…

- Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, Lucian Onea. "Pe rolul Inspectiei Judiciare au fost identificate 10 lucrari, in etapa verificarilor prealabile, avand ca obiect activitatea sau conduita procurorilor de la…

- In sedinta din data de 14 martie 2018, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat urmatoarele: A admis, in parte, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnului Coada Ciprian, judecator in cadrul Curtii de Apel Constanta…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati pe 21 martie în sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în dupa ce Inspectia Judiciara a

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 21 martie. Motivul: Inspecția Judiciara (IJ) a cerut sancționarea lui Kovesi și a adjunctului acesteia, Marius Iacob, pentru mai multe abateri…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Inspectorii judiciari s-au confruntat anul trecut cu “o avalansa de sesizari” la adresa procurorilor, crescand numarul sesizarilor vizandu-i pe procurorii din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie, dar si incidenta “reflectarii negative in mass-media privind diverse aspecte ale activitatii…

- Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori a fost ieri scena uneia dintre cele mai importante confruntari din sistemul judiciar național, care i-a avut ca actori principali pe Tudorel Toader, ministrul Justiției, și Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție.…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat marti ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a invocat, in sustinerea cererii de revocare a sa din functie, elemente continute in forma initiala a unui raport intocmit de Inspectia Judiciara, din care doar o parte dintre concluzii au fost insusite…

- Peste 1.000 de magistrati il critica pe Tudorel Toader intr-o scrisoare deschisa in care iși manifesta susținerea pentru Justiției și susțin ca dezbaterile publice recente, referindu-se la cererea de revocare a procurorului șef al DNA, pun in grav pericol independența justiției și parcursul Statului…

- V.S. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va avea astazi pe ordinea de zi unul dintre cele mai importante dosare din ultimii ani, acela care o vizeaza chiar pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ieri, cu doar o zi inainte de ședința in care se va lua in discuție pentru prima…

- In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul. Replica vine dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial. "In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din…

- Judecatorul Cristi Danileț, fost membru in Consiliul Superior al Magistraturii, atrage atenția ca singura autoritate care gestioneaza cariera magistraților este CSM și ca este inacceptabil amestecul politicului. „Singura autoritate a statului care gestioneaza cariera magistratilor este CSM - acesta…

- Un precizare venita, vineri, din directia Inspectiei Judiciare (IJ) face public faptul ca inca de acum cateva zile, mai exact din 12 februarie, institutia s-a autosesizat dupa ce in presa au aparut “informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie…

- Se rostogolesc, pe zi ce trece, informații tot mai grave in legatura cu modul de operare din interiorul unor structuri ale statului roman care ar trebui sa urmareasca, in exclusivitate, aplicarea legii. Inregistrarile devastatoare facute de fostul deputat de Prahova, Vlad Cosma, plangerile penale depuse…

- Laura Codruta Kovesi: DNA are mecanisme interne de autocuratare Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarant, în conferinta de presa sustinuta astazi, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a încalcat legea, nu înseamna ca toti…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului General face cercetari intr-o cauza penala constituita ca urmare a inregistrarii unei plangeri penale si care vizeaza aspectele prezentate de catre mass-media in legatura cu situatia de la DNA Ploiesti, transmite News.ro . “Ca urmare a solicitarilor…

- V. Stoica Cel mai nou scandal din sanul Direcției Naționale Anticorupție pare sa fie unul dintre cutremurele care ar putea sa zguduie din temelii modul in care sunt privite anchetele penale, culegerea de probe in anumite dosare aflate in instrumentare și activitațile legate de derularea cercetarilor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca, in urma acuzatiilor aduse de catre Vlad Cosma DNA, asteapta raspunsurile Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii, afirmand ca are incredere in cele doua institutii. Barna a afirmat ca CNA ar trebui sa verifice veridicitatea declaratiilor…

- Consiliul Superior al Magistraturii anunta ca presedintele intitutiei, judecatoarea Simona Camelia Marcu, va cere Inspectiei Judiciare sa faca verificari in urma inregistrarilor prezentate duminica seara de Antena 3."Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11 februarie…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma. "Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11…

- Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecatorul Simona Marcu, a reacționat dur dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma cu procurorii DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu, prezentate in premiera, duminica seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dar și…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- V. Stoica Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu a luat nici ieri o decizie in privința procurorului Mircea Negulescu, plecat de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina.…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 30 ianuarie pronuntarea deciziei cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul…

- V. S. Saptamana viitoare, mai precis marți, 23 ianuarie, fostul procuror al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Mircea Negulescu, iși va afla soarta in magistratura, dupa ce ieri Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Plenul Senatului a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 81 voturi ”pentru” (PSD, ALDE, UDMR) si 28 voturi ”impotriva” (PNL, USR), proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara…

- ICCJ decide daca va sesiza CCR privind legile Justitiei. Sedinta are loc joi Inalta Curte de Casatie si Justitie decide, joi, in sedinta Sectiilor Unite, daca sesizeaza CCR privind legile Justitiei. Plenul Senatului dezbate modificarile legii 317, privind CSM. Legile privind statutul magistratului si…