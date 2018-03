Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghita s-a dezlantuit pur si simplu in cel de-al treilea episod al interviului video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. De aceasta data, Ghita spune ca i s-ar fi falsificat probe de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Mai mult, Ghita i-a jignit grav pe oamenii Laurei…

- In a treia parte a interviului inregistrat la Belgrad sunt atinse multe puncte sensibile: armata de acoperiți a DNA, cum s-a deteriorat relația dintre Victor Ponta și Florian Coldea sau cat de puternica este „antena CIA” din Romania.

- Fostul deputat a afirmat ca inca din 2013 DNA Ploiești ”pregatea deja ceva” și nu dupa alegeri așa cum s-a precizat inițial. Acesta a explicat și de ce. „Din 2013 primisera ordin pe unitate și intrebau daca de Ghița sau de Ponta știe ceva. Se pregateau deja. Ponta intrase intr-un mic conflict…

- "Din 2013 se pregateau, Ponta intrase intr-un mic conflict cu sistemul si se pregateau deja sa-l "surubareasca". Si daca iesea presedinte, lui Ponta ii faceau ce i-au facut lui Iohannis, un dosar, ca sa se asigure ca sunt numiti din nou, ca sa se asigure doamna Kovesi ca e bine aparata. Am spus-o…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, este atacata din toate parțile in ultimele saptamani, avand in vedere mai ales dezvaluirile facute de fostul deputat Sebastian Ghița, in interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu. Fostul șef al statului, Traian Basescu, a vorbit despre relația tensionata…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste o lovitura fara precedent. Actualul senator e facut praf chiar de catre un subaltern. Dupa ce l-a umilit in direct la TV anul trecut, Basescu a primit 'o palma' de la Gelu Visan. In direct la Romania TV, Visan 'l-a facut praf' pur si simplu pe seful sau,…

- Dezvaluirile recente despre actiunile procurorilor de la DNA Ploiesti in cazul familiei Cosma, dar si ultimele dezvaluiri lansate de Sebastian Ghita in interviul luat de Ion Cristoiu la Belgrad, au atras atentia unei publicatii care trateaza cele mai importante subiecte din Uniunea Europeana. „Anticorupția…

- „DNA, astazi, este noua Securitate”, spune Sebastian Ghița, in cel de al treilea episod al interviului luat de Ion Cristoiu. Cum incercau procurorii anticorupție sa ajunga la Victor Ponta, pe atunci premier și candidat la președinție, razboiul acestuia cu Florian Coldea, prim-adjunctul SRI in acel timp…

- Marian Vanghelie sustine ca fostul deputat Sebastian Ghita îsi dorea sa ajunga premier, precizând ca Victor Ponta l-ar fi numit în functie, în defavoarea lui George Maior, intentionând ca la sefia SRI sa

- "Vine luna februarie. I-am zis doamnei Mona Pivniceru sa se pregateasca. Stiu ca am si vorbit pe cine sa punem, dar nu mai stiu pe cine voia Crin. I-am spus sa vina cu propuneri, ca doamna Pivniceru pleaca. Vine Liviu, care e mai bun politician ca mine, si spune: Daca tot pleaca doamna Pivniceru, hai…

O noua criza este posibil sa vina, dar riscul pentru Romania este sa nu o perceapa ca pe o oportunitate, a declarat, joi, Steven van Groningen, presedinte si CEO al Raiffeisen Bank, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit.

- Intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, fostul premier Victor Ponta a lansat acuzatii dure la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca e "prins de un grup de oameni care vor sa faca bani in Romania". De asemenea, mai spune Ponta, lupta cu statul paralel, mult clamata in politica din Romania,…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, doua momente in care a negociat cu Liviu Dragnea, in anul 2016.”Se eliberase funcția de președinte al Camerei, dupa ce plecase Vali Zgonea. Dragnea m-a chemat și mi-a zis daca vreau sa preiau funcția și sa ajut…

- Fostul premier Victor Ponta susține, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca nu a fost la intalnirea pe care o invoca Sebastian Ghița, cu Laura Codruța Kovesi. Ponta este convins ca Sebastian Ghița mai are multe de spus.”Sebastian Ghița a aratat, deocamdata, un lucru pe care eu l știam…

- Sebastian Ghița i-a spus lui Ion Cristoiu cum alegea SRI oamenii din politica pe care ii invita la petreceri. „Erau și demnitari care nu erau invitați. Unii erau prostuți, alții aveau gura prea mare...

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Interviul realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita a facut-o si pe Elena Udrea sa iasa la rampa. Fosta blonda de la Cotroceni a vorbit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu despre relatia pe care a aveau George Maior si Florian Coldea,primi doi oameni din SRI cu fostul presedinte,…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, ii da de gol pe politicieni. Acesta a vorbit in al doilea episod al interviului acordat lui Ion Cristoiu despre cum acestia 'faceau coada' la petrecerile SRI si DNA.Citește și: Mișcare inedita a companiei Telekom: De ce vor beneficia toți clienții operatorului…

- 1,6 milioane de romani s-au uitat miercuri seara la interviul cu Sebastian Ghita, transmis simultan de patru televiziuni. Primul episod nu a fost interesant deloc din punct de vedere al dezvaluirilor. Ca i-a aratat lui Ion Cristoiu o fotografie...

- Fugarul Sebastian Ghița i-a acordat un interviu jurnalistului Ion Cristoiu, iar jurnalistul i-a cerut sa ii arate celebra fotografie pe care Ghița susține ca o are cu Laura Codruța Kovesi, la el acasa. Ghița a refuzat sa arate fotografia public, insa i-a aratat o imagine pe telefon lui Ion Cristoiu.…

- Jurnalista Sorina Matei critica extrem de dur interviul luat de Ion Cristoiu fugarului Sebastian Ghița. Sorina Matei arata ca interviul nu aduce nicio știre, asta in timp ce Cristoiu nu-l pune in dificultate pe Ghița, unul dintre personajele cele mai controversate din Romania. Citește și: Un…

- Un interviu realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghița in Serbia a ajuns sa fie preluat simultan de patru televiziuni: trei de știri plus televiziunea naționala. Toate in același timp. Dupa difuzarea interviului, președintele Comisiei de cultura, Gigel Știrbu, a declarat ca i-a trimis directorului…

- Primul episod al serialului EVZ care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița a fost preluat de principalele posturi de stiri din Romania, dar si de postul national. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare…

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni – Antena 3, B1 TV, România TV

- Fostul ministrul critica dur intr-un mesaj postat pe Facebook din Costa Rica felul in care s-a prezentat Sebastian Ghita in prima partea a interviului acordat lui Ion Cristoiu, afirmand ca ii e sila de astfel de practici si arata a jocuri de tipul "am poze dar nu le arat daca imi inchideti toate dosarele…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu,…

- Sebastian Ghița a vorbit, in dialogul sau cu Ion Cristoiu, despre acuzațiile potrivit carora ar fi plecat cu „cheia” unor softuri esențiale pentru instituțiile statului. Omul de afaceri considera ridicole astfel de acuzații, dar spune ca statul ar trebui sa se indrepte, atunci cand comanda programe…

- In primul interviu cu Sebastian Ghița, fostul deputat PSD a facut referiri și la inregistrarile trimise in plic in țara , spunand ca a vrut sa atraga atenția asupra lucrurilor care i se intampla și ca nu știa daca il va calca sau nu o mașina. In interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu și difuzat…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a continuat seria dezvaluirilor de dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit un episod incredibil. Acesta sustine ca seful PSD, Liviu Dragnea, ar fi fost amenintat de ambasadorul Belgiei pe…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- Fostul premier Victor Ponta, sub aparența ca nu-i place sa spele rufele in public, da o replica de ținut minte lui Dragnea caruia ii prevede 150 de ani de pușcarie daca Maior și Coldea spun tot ce știu despre el. O sa iasa din pușcarie in 2040 acest ”chelner de Teleorman”. „Dragnea nu vrea ...

- Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat luni ca partidul a ieșit intarit in urma Congresului și ca noua conducere va fi mult mai eficient, deoarece in cazul precedentei echipe de conducere i se putea reproșa lipsa de implicare. „Cred ca echipa pe care o avem acum de vicepreședinți…

- Sebastian Ghița a acordat un interviu, la Belgrad, jurnalistilor romani care au mers sa stea de vorba cu omul de afaceri in tara in care acesta se afla de mai bine de un an. Interviul filmat are patru ore și va aparea zilele urmatoare. De aceasta data, Ghita a facut dezvaluiri-bomba pentru…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, raspunde celor care il acuza ca are un "blat" cu presedintele Iohannis sau cu alte persoane si structuri, facand trimitere indirect la Victor Ponta."Am avut colegi, camarazi ziceau ei, care au inceput sa ma acuze ca am blat cu Iohannis sau cu nu stiu cine.…

Ludovic Orban a primit zilele trecute decizia ca a scapat de urmarirea penala intr un dosar instrumentat de DNA. Potrivit Antena3.ro, DNA ar deschide un alt dosar pe numele liderului PNL. Este vorba de cauza Transalpina3, in care cercetarile au fost demarate la sesizarea Corpului de Control al premierului…

- Presedintii Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic au fost intrebati, joi, in conferinta de presa comuna de la Palatul Cotroceni, daca au discutat despre urgentarea extradarii fostului deputat Sebastian Ghita, prins la Belgrad in urma cu aproape un an. Presedintele Republicii Serbia a precizat ca a transmis…

Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP.

- Batalia pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor a inceput deja. Astfel, partidele fac tot felul de analize pentru a gasi candidatul ideal pentru aceasta functie, numai ca pe lista apar si multe surprize. Victor Ponta, omul infrant de Iohannis la alegerile din 2014 este decis sa isi…

- Vasile Iliuta a incercat sa fuga de politie dupa ce s-a urcat baut la volan anul trecut. Initial urmarirea penala a fost inceputa "in rem", insa acum liderul Consiliului Judetean Calarasi are calitatea de invinuit. Mai exact, Vasile Iliuta, a fost oprit in trafic de un echipaj al Politiei…

- Potrivit unui comunicat al DNA, la data de 31 iulie 2015 suspectul Ionel Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic, a pretins de la reprezentantul unei societati comerciale (martor in cauza) un procentaj de 5% din suma totala de 60.000.000 lei,…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a vorbit in emisiunea Talk B1 despre scandalul iscat pe scena publica, in urma acuzatiilor si inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma in care acesta prezinta felul in care procurori de la DNA Prahova falsifica probe la dosar pentru a ii pune sub…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita intr-un dosar disjuns din cel in care sunt cercetati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu, omul de afaceri Sebastian Ghita,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP, Lucian Pahontu. „Iohannis va hotari daca vrea sa-l protejeze in continuare. Nu mutam SPP de la Presedintie“, a spus liderul PSD. Dragnea a dezvaluit ca Dan Sova si Victor Ponta sunt printre turnatorii din dosarul…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- Un atac extreme de dur la adresa fostului premier Victor Ponta a fost lansat de Codrin Stefanescu, acesta din urma avand convingerea ca Sorin Grindeanu nu ar fi declanșat razboiul impotriva propriului partid daca nu i-ar fi soptit la ureche fostul lider PSD sa faca acest lucru. “L-am avut pe dracu\'…

- Codrin Ștefanescu lanseaza un atac fara precedent la adresa fostului premier Victor Ponta. Acesta este de parere ca Sorin Grindeanu nu ar fi declanșat razboiul impotriva propriului partid daca nu l-ar fi sfatuit fostul lider PSD."Tot timpul incercam sa aplanam conflictele. Și la Grindeanu…

- "Tot timpul incercam sa aplanam conflictele. Și la Grindeanu am incercat pana in ultimele secunde. Am declarat și la DCNews cu o zi inainte de a se lua decizia ca premierul Grindeanu sa fie inlocuit. El a urmarit interviul de la DCNews și declarațiile mele de la Mihai Gadea. Dimineața, la partid…