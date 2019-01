Sebastian Ghiță: Mâine voi face o plângere la Secția de investigare a magistraților "In ziua in care autoritațile din Serbia au facut acea procedura de identificare a mea, domnul Onea a mers de urgența la tribunal, a chemat de urgența un avocat aranjat și au facut acea procedura sa-mi mai dea un mandat de arestare probabil pentru a pune presiune pe autoritațile din Serbia. Ori, chestiunea asta este complet ilegala, avocații mei, cu toate ca erau cunoscuți, nu au fost chemați și domnul Onea, impreuna cu un avocat aranjat, au facut o procedura cu acest judecator Casandrescu sa emita un nou mandat de arestare. Eu cand am citit documentul, nu trei cruci mi-am facut, ci șapte. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

