- Laura Codruța Kovesi a intervenit la Digi 24 cu vocea inecata in plans pentru a explica opiniei publice ca este acuzata pe nedrept de abuz in serviciu, dare de mita și marturie mincionoasa. Fostul deputat Sebastian Ghița a depus o plangere impotriva sa pentru o fapta comisa in urma cu aproximativ zece…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a spune ca citarea Codruței Kovesi in dosarul deschis in urma plangerii lui Sebastian Ghita nu va impiedica numirea ei in funcția de procuror-șef european, dar fosta șefa a DNA ar putea primi o interdicție de a parasi țara, sau chiar mandat…

- Ambasadorul Regatului Danemarcei in Romania, Søren Jensen, a explicat ca abuzul in serviciu este aspru pedepsit in tara sa de origine, precizand ca "orice indiciu minuscul" legat de aceasta infractiune duce la finalul carierei politice. Acesta s-a declarat surprins ca jurnalistii din Romania nu investigheaza…

- Procurorul sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Marius Iacob, a ajuns, vineri, la sediul Parchetului General, fiind chemat de catre Secția de ancheta a magistraților pentru a fi audiat in dosarul deschis ca urmare a denunțului depus de Sebastian Ghița contra Laurei Codruța ...

- Procurorul sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Marius Iacob, a ajuns, vineri, la sediul Parchetului General, fiind chemat de catre Sectia de ancheta a magistratilor pentru a fi audiat in dosarul deschis ca urmare a denuntului depus de Sebastian Ghita contra Laurei Codruta Kovesi.

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a acuzat Guvernul și PSD ca au inconjurat cladirea Parlamentului Romaniei cu forțe de ordine, cu prilejul dezbaterii moțiunii de cenzura. Motivul ar fi, in opinia sa, faptul ca liderii PSD se tem sa discute cu oamenii. Intr-un discurs vehement, adresat de la tribuna…

- Andreea Cosma s-a prezentat, marti dimineata, la sediul Parchetului General pentru a depune documente in cazul denuntului pe care l-a formulat omul de afaceri Sebastian Ghita contra fostului procuror-sef DNA Laura Codruta Kovesi. "Am venit sa aduc documente vizavi de subiectul de aseara si de anchetele…

- Adina Florea a confirmat, luni, pentru MEDIAFAX , ca ea este procurorul din cadrul Sectiei de ancheta a magistratilor desemnat sa se ocupe de denuntul depus de omul de afaceri Sebastian Ghita contra Laurei Codruta Kovesi. Sebastian Ghita a anuntat, duminica seara, ca a reclamat-o la Sectia pentru anchetarea…