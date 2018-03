Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa ce am strans mai multe date si elemente despre ce se intampla, dupa ce acest Portocala a inceput sa povesteasca in stanga si in dreapta, in tot orasul "Ghita e mort viu, dar el nu stie" si, nefiind chiar naiv, in comisie, lui Coldea le-am spus "Nu e in regula ce se intampla acolo, fasifica…

- Potrivit afirmațiilor fostului deputat, SRI și DNA s-au implicat atat in alegerile prezidențiale cat și in schimbarea Guvernului Victor Ponta. Fiecare grupare avea un favorit pentru a ocupa Palatul Victoria, dar a caștigat „ambasada”. Legat de alegerile pentru Primaria Capitalei, Sebastian Ghița spune…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- Sebastian Ghița a relatat un episod dintre el și Laura Codruța Kovesi! Astfel, conform lui Ghița, șefa DNA l-ar fi amenințat ca il va aresta daca va mai vorbi, chiar și la telefon, cu Elena Udrea.”Intr-o zi, Kovesi a venit nervoasa, asculta telefoanele prin București, și mi-a zis: ”daca te…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat Evenimentului Zilei, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, ii pregatise o celula cu conditii mizere, cu batausi, el adaugand ca a ales sa plece din tara pentru ca nu a putut convinge pe nimeni in Bucuresti despre intentiile…

- Sebastian Ghita a fugit din Romania la finalul anului 2016, imediat dupa finalul alegerilor parlamentare. Fostul deputat fugar a trimis o serie de inregistrari, iar acum s-a decis sa vorbeasca si in primul interviu video de dupa fuga din tara.Citeste si: Sebastian Ghita devoaleaza marele secret:…

- Lucrarile la pasajul de la Domnești "ar putea incepe in iunie-iulie" Pasajul de la Domnesti. Foto: Alex Lancuzov. Pasajul de la Domnești, în cea mai aglomerata intersecție de pe centura Capitalei pare a fi oglinda infrastructurii de transport din România. Despre podul de la Domneși…

- Evenimentul zilei lanseaza miercuri primul episod al unui serial fara precedent pentru presa romaneasca si care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița, care i-a acordat, la Belgrad, un interviu filmat peste patru ore lui Ion Cristoiu.

- Liviu Dragnea a afirmat ca fostul presedinte al UNPR, Gabriel Oprea, a purtat discutii cu fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea despre modul de ocupare a functiilor de conducere in PSD. Dragnea a sustinut ca i s-a transmis de la “statul de drept”, prin intermediul…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, facand trimitere la cazul deputatului fugar Sebastian Ghita, ca atunci cand nu se putea pune in aplicare o hotarare judecatoreasca considera ca statul roman este umilit, afirmand ca in locul lui Klaus Iohannis ar fi discutat cu Vucic.

- Gabriela Firea spune ancheta DNA este una absolut normala și ca exista sute de astfel de verificari in cadrul Primariei, precizand ca documentul facut public de catre Ciprian Ciucu (consilier PNL) are ca scop denigrarea sa. „Foarte interesant e faptul ca eu am aflat azi dimineața de la un…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Gabriela Firea a precizat public ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in partid in cazul in care PSD nu ii va susține proiectele. „PSD ii susține proiectele”, a declarat Adrian Dobre. Intrebat de ce Gabriela Firea a amenințat cu demisia inainte de CEx, Adrian Dobre s-a rezumat…

- Dupa ce DNA si-a batut joc de el cum au vrut muschii de baschetbalista ai Lulutei, dupa ce l-a obligat sa-si retraga candidatura la Primaria Capitalei, dupa ce l-a tinut sub teroare psihica, Ludovic Orban nu a schitat nici cel mai mic semn de revolta, ci s-a multumit sa pupe condurul stapanei. Nu…

- Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia de achitare data anterior de catre un alt complet de la Instanta suprema. Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta pe 31 ianuarie pentru aceste acuzatii. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Venit pe neastepate, Congresul PSD, pare a fi fost organizat doar pentru ca partidul lui Liviu Dragnea sa fie in centrul atentiei in plin scandal pe revocarea sefei DNA. Este cat se poate de clar ca organizarea intempestiva a congresului, inainte de a fi necesar, are o incarcatura mediatica. Daca vor…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- In noaptea de duminica spre luni, peste 500 de persoane fara adapost au fost cazate in centrele Primariei Capitalei, informeaza Municipalitatea. Dintre acestea, cele mai multe au fost cazate in adapostul din Theodor Pallady. De asemenea, precizeaza Municipalitatea, pe tot parcursul noptii si luni dimineata,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- „Cand Preasfintitul a fost numit ordinarius, era perioada dictaturii comuniste. Statul nu recunostea in tara decat doua dieceze: Bucuresti si Alba Iulia. Prin urmare, Dieceza de Iasi nu exista oficial ca teritoriu bisericesc, iar functionarea normala a structurilor specifice unei episcopii era practic…

- Revocarea lui Kovesi. Procurorul general: Nu exista niciun motiv legal Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca isi reafirma pozitia exprimata referitor la Laura Codruta Kovesi si anume aceea ca nu exista niciun motiv legal de revocare…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de...

- Primaria Capitalei va cumpara 400 de autobuze noi, pentru fluidizarea traficului in Bucuresti, iar castigatorii licitatiei sunt turcii de la Otokar. Fiecare masina va costa 250.000 de euro fara...

- Procurorii cer ca Ludovic Orban sa fie condamnat la inchisoare executare. Asta dupa ce in prima instanța liderul PNL a fost achitat de judecatorii Inaltei Curți. Urmeaza ca Ludovic Orban sa aiba și el un cuvand de spus in termenul procesului, iar mai apoi judecatorii sa ia o decizie. Potrivit…

- Un bacauan a dat in judecata statul roman si cere sa fie reparata o eroare judiciara grava. Barbatul sustine ca a fost condamnat pe nedrept la inchisoare cu suspendare si obligat la plata unor despagubiri catre ANAF Bucuresti. Prima instanta a stabilit daune morale in suma de 25.000 lei. Procesul a…

- Stirea ca USR se gandeste sa-l sustina pe Dacian Ciolos la alegerile prezidentiale din 2019 a nelinistit-o pe Alina Gorghiu, care s-a pus sa turuie despre necesitatea ca opozitia sa se coaguleze, sa aiba un candidat unic, adica Iohannis. Poate ca este intr-adevar speriata sau poate ca vorbeste doar…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI este interesata sa-l audieze pe Sebastian Ghita, aflat in Serbia, daca si acesta va fi de acord, a anuntat, marti, presedintele comisiei, senatorul social-democrat Claudiu Manda.El nu exclude trimiterea unei invitatii oficiale omului de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Olivia Steer a reușit sa se impuna rapid pe micile ecrane, ramand chiar și astazi, cand nu mai apare la TV, una dintre cele mai fermecatoare prezentatoare. Olivia Steer este una dintre cele mai discrete vedete din showbiz-ul romanesc și una dintre prezențele fermecatoare de pe micile ecrane. Olivia…

- Considerata cea mai instarita consiliera a presedintelui Iohannis, pentru ca declaratia ei de avere este impresionanta, Sandra Pralong pare sa aiba noroc pe toate planurile. Recent, ea a castigat, printr-o sentinta definitiva, razboiul de durata cu statul roman, pentru un imobil confiscat de comunisti.…

- Primarul general al Capitalei a declarat, duminica seara, ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul japonez, Shinzo Abe, a prezentat scuze pentru anularea intalnirii cu premierul Romaniei, explicandu-i ca a fost vorba despre o criza politica. "In momentul in care mi s-a transmis…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca liberalii și cei de la USR s-au opus proiectului Spitalului Metropolitan. Firea susține ca președintele PNL București, Cristian Bușoi, i-a amenințat pe consilierii generali ai PNL ca vor fi excluși din partid, daca vor vota proiectul spitalului.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv."PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim,…

- „Am prezentat pozitia PNL - decizia de a nu participa la nicio formula de guvern care cuprinde PSD, de a vota impotriva oricarei formule de guvern care contine PSD. Optiunea pe care am exprimat-o este provocarea de alegeri anticipate. Consideram ca optiunile populatiei de azi nu mai au nicio legatura…

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale. Cristian Paun este profesor la Academia de Studii din București, fiind absolvent la Colegiului Național…

- Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta, pe 31 ianuarie, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu,…

- Primaria Capitalei anunta, inca o regula, pe care taximetristii ar trebui sa o respecte - sa aiba masini dotate cu POS-uri. Cand sunt intrebati, soferii de taxi spun ca sunt de acord, dar la fel au reactionat si la ideea ca municipalitatea sa aiba dispecerat, dar si aplicatie de taximetrie.

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- INS: Preturile din industrie, cu 4,4% mai mari in noiembrie 2017 fata de aceeasi luna din 2016 Preturile productiei industriale au crescut, in medie, cu 4,5% in luna noiembrie 2017 fata de aceeasi luna din 2016 si cu 0,5% fata de luna anterioara, reiese dintr-un comunicat transmis joi de Institutul…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- Mihai Lucan, despre acuzatiile de tentativa de omor: "Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe Papa. E jocul mai mare decat pot eu sa joc" Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Politie luni dimineata pentru controlul judiciar, Profesorul Mihai Lucan a ajuns luni dimineata la Sectia 17 Politie…