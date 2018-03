Stiri pe aceeasi tema

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face dezvaluirea serii. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, seful ALDE a lansat o acuzatie fara precedent. Acesta cere interventia de urgenta a Serviciului Roman de Informatii (SRI). Tariceanu a anuntat ce s-ar fi intamplat in sediul…

- Partidul National Liberal n-a intrebat niciodata vreun sef al Serviciului Roman de Informatii daca poate sa puna un ministru in vreun Guvern, a afirmat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. "In ceea ce ma priveste pe mine si pe colegii mei din PNL, noi n-am intrebat niciodata vreun…

- Laura Codruta Kovesi, Eduard Hellvig si Florian Coldea au fost audiati, in urma cu doua saptamani, in dosarul Black Cube. SRI a confirmat prin vocea purtatorului de cuvant ca Eduard Hellvig a fost audiat la DIICOT, potrivit Romania TV.Domnul director al Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig,…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi, sef DNA si fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, au fost audiati, ca martori, in dosarul Black Cube in care este inculpat fostul șef din SRI, Daniel Dragomir, spun surse judiciare pentru Libertatea.ro Potrivit surselor citate cei trei au dat…

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI, George Maior, a sustinut la audierea sa in comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea unui guvern.

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. Declarația senatorului vine in contextul in care Liviu Dragnea l-a acuzat…

- "Mingea va ajunge in terenul președintelui Iohannis, care pe mine ma surprinde ca nu și-a luat o minima precauție. Mie imi e foarte greu sa ințeleg cum va putea sa refuze președintele cererea de revocare, cand exista acuzații atat de concrete. Președintele este obligat sa vegheze la respectarea Constituției,…

- Petrache, fost secretar general PNL: Problema noastra nu este PSD-ul. Suntem chiar noi! Marian Petrache, fost secretar general PNL, cere, pe Facebook, organizarea unei Conventii Extraordinare in toamna acestui an, si spune ca problema principala a liberalilor este ce se intampla in interior, nu PSD.…

- "Sper, mai ales dupa ziua de sambata, ca nu ia nimeni in serios sondajul cu PNL 29% și PSD 28%. Și eu cred ca proasta guvernare și scandalurile interne din PSD au scazut aderența publicului lor la partid. Asta nu inseamna insa ca publicul lor nemulțumit se muta la noi. In nici un caz. Avem doua bazine…

- Fostul ministru al Sanatații Florian Bodog a respins "acuzațiile nefondate" care-l fac "țapul ispașitor pentru criza de imunoglobulina". Fostul șef de la Sanatate a precizat ca s-au facut "toate demersurile legale pentru rezolvarea situației".El sustine insa ca problema s-a cronicizat din…

- Serban Valeca, liderul PSD Arges, candidat pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat, le-a urat succes vineri contracandidatilor sai din regiunea Sud-Muntenia, Adrian Tutuianu si Catalin Radulescu, adaugand ca nu are un razboi cu acesta din urma. "Va fi o competitie si vom vedea…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca relatiile dintre Romania si Serbia sunt bune si vor fi si mai bune. Mai mult, sustine Iohannis, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor…

- Romania a facut progrese limitate in solutionarea celor trei recomandari specifice de tara pentru perioada 2017 - 2018, arata un raport de tara publicat miercuri de Comisia Europeana, care evidentiaza, insa, si faptul ca in probleme precum stabilirea salariului minim in functie de un mecanism transparent,…

- Comisia Europeana precizeaza, in raportul de tara privind Romania publicat miercuri, ca ireversibilitatea progreselor in lupta anticoruptie a fost pusa in pericol in 2017, iar institutiile judiciare si legislatia sunt supuse in continuare unei presiuni intense.Citeste si: Ponta iese la rampa…

- Iata dialogul integral, publicat de Dan Andronic in Evenimentul Zilei: "OPERAȚIUNEA «NOI SUNTEM STATUL», faza Sufrageriei pe fotbal. Reiau seria amintirilor cu ceva haios. Zic eu Era prin 2014, ma intalneam cu George Maior, șeful SRI, un om de care eram apropiat,…

- Marius Pieleanu spune ca nu crede intr-un scenariu in care președintele ar fi suspendat, atragand atenția ca nu s-a pus niciodata astfel problema. Pieleanu a mai precizat ca, in sfarșit, cineva din PSD, chiar președintele Dragnea, s-a solidarizat cu cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi.…

- "De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii fie frica ca isi pierde sprijinul", a sustinut Mihai Chirica, dupa ce a participat, la Guvern, la o intalnire de lucru, alaturi de alti primari, cu premierul Viorica Dancila.Intrebat daca, in…

- 'De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii fie frica ca isi pierde sprijinul', a sustinut Mihai Chirica, dupa ce a participat, la Guvern, la o intalnire de lucru, alaturi de alti primari, cu premierul Viorica Dancila. Intrebat daca, in…

- "Nu am discutat despre subiectul asta, dar aici eu am opinie foarte clara, nu este nici impotriva, nici pentru, dar noi ne putem ghida doar dupa Constitutie si dupa legi. Deocamdata legile din Romania spun despre o anumita procedura, este singura care poate sa fie valabila. (...) Noi propusesem schimbarea…

- Teologul, scriitorul și traducatorul Cristian Badilița susține, pe Facebook, ca ”Romania a fost și este raiul pe pamant” pentru oameni ca Dej, Ceaușescu, Iliescu, Basescu, Ponta și Dragnea.

- In urma dialogului, Mariana Ștefan l-a somant pe Ionel Danca sa-și ceara scuze public, in caz contrar va formula o plangere impotriva acestuia. Discuția a degenerat dupa propunerea avocatei pentru repunerea sistemului de justiție in funcțiune, catalogata de liberal ”visul infractorilor”. „Increderea…

- "Se vede ca Dragnea se uita la Suleiman Magnificul. Scenariul asta in care niște baieți cu condamari sau dosare pe rol vin și livreaza inregistrari care ar avea rolul sa ne arate cate abuzuri face DNA dupa care apare servilul Tudorel sa ne anunțe ca e de domeniul evidenței ca trebuie revocat procurorul-șef,…

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…

- Asaltul pe viața și pe moarte impotriva procurorilor, cu sprijinul unor indivizi ca fugarul Sebastian Ghița, in legatura cu care nimeni dintre razboinicii luptei impotriva DNA nu se arata deranjat ca nu este adus in țara, deși s-a emis un mandat de arestare pe numele lui, este o manipulare uriașa,…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Citeste si: ULTIMA ORA - Sebastian…

- Dan Voiculescu a negat afirmațiile DNA, conform carora afaceristul s-ar fi intalnit la Belgrad cu Sebastian Ghița."Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici…

- Sebastian Ghița a lansat, luni seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, un nou atac la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. “Sunt convins ca va pleca din funcție. Nici domnul Toader, nici domnul Lazar nu vor putea sa o apere de ceea ce va aparea zilele urmatoare”, a spus Ghița. Principalele…

- Vlad Cosma, cel care a provocat un scandal monstru in Romania, dupa ce a facut public mai multe inregistrari audio in care procurorii de la DNA Ploiești, Lucian Onea si Mircea Negulescu, aranjau probe pentru a deschide dosare penale unor politicieni precum Sebastian Ghita sau Victor Ponta, ar fi plecat…

- Sebastian Ghita si-a iesit din minti pur si simplu in direct la Romania TV. Fostul deputat fugar cere arestarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si il avertizeaza pe procurorul general, Augustin Lazar. Daca nu face aceasta miscare, este complice cu sefa DNA. Mai mult, Ghita spune ca denuntul din…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania atrage atentia asupra declaratiei din spatiul public a presedintelui interimar al Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente, Dan Barbu, care a afirmat ca piesele reparate, montate pe vehicul dupa un accident, sunt…

- Dezbaterile pe tema legilor Justiției din Romania au luat sfarști in Parlamentul European. Potrivit Sabinei Iosub, in sala nu au mai fost prezenți ”agitatori”, așa cum s-a mai intamplat. Totuși, au fost și cateva manifestari mai puțin elegante. ”Acolo unde sunt domnul Preda și…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul paralel.…

- "Din pacate, protestele nu pot salva Romania. Ele arata doar ca Romania poate fi salvata, de vreme ce exista oameni capabili sa se angajeze atat de direct intr-o lupta civila. Cata vreme guvernarea e indiferenta, suverana, sigura pe dreptatea ei...Problema acestei guvernari este ca se crede infailibila.…

- „Au fost consultari cu presedintii organizatiilor judetene, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea sa fie doua-trei domenii unde sa fie mai multe optiuni si se va transa prin vot, dar la fiecare propunere va fi vot nominal", a declarat Dragnea la intrarea in sediul…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Dragnea catre Trump: Romania? Shithole country! Garantez! Tudose catre Abe: Fraiere, daca veneai neanuntat, poate ma gaseai! Ponta catre Dancila: Tu ce faci, fa, Vasilica, aici? Aveai chef sa fii Premiera? Dancila catre Dancila: Mon Dieu! Mein Gott! I am so smart! Romania catre ea insasi: Proasta mai…

- Fostul ministru Elena Udrea a comentat, pe Facebook, desemnarea social-democratei Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru, sustinand ca "de data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate". "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte,…

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta functie, ceea ce ma face sa ma abtin de la pareri referitoare la performantele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- Raul Ilieș a venit astazi pentru prima data cu un mesaj care a ieșit in evidența, pe langa cele din fiecare zi de la protestele din fața PSD. Social democrat convins, Raul spune ca nu iși va schimba niciodata orientarea, dar ca ceea ce se intampla la momentul actual in Romania nu este normal. „In…

- Centenarul neputinței noastre O luam de la capat, marți, cu prima emisiune din acest an. Prima Editie, pe 09 ianuarie 2018, incepem un NouSezon-Jocuri de Putere. Mai devreme cu 5 zile ca anul trecut. Incepem un Nou An. Dar ce an! Și ce peisaj! Un veac de intensitate ciopârțit în doar…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, citat de news.ro....

- Denis Alibec (29 de ani) a ales sa se distreze in timp ce restul colegilor sai munceau pentru victoria in fata Viitorului (2-0). Lasat de Dica in afara lotului pentru partida cu campioana Romaniei, atacantul de 2,04 milioane de euro a inceput deja vacanta si a plecat la munte, alaturi de cativa…