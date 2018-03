Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghița spune cum a plecat George Maior de la șefia SRI! Acesta nu a demisionat, așa cum a spus chiar el in mai multe ocazii, ci i s-a cerut sa demisioneze chiar de catre președintele Klaus Iohannis. Conform lui Ghița, Iohannis a fost suparat ca Toni Grebla, care era judecator la CCR in acel…

- La mijlocul lunii ianuarie 2015, George Maior ii acorda un interviu lui Dan Andronic in care critica in termeni duri respingerea Legilor Big Brother la Curtea Constituționala. Cateva zile mai tarziu, pe 22 ianuarie, judecatorul Curții Toni Grebla este chemat la DNA și pus sub invinuire. Pe 27 ianuarie,…

- Fotografiile cu Elena Udrea și Alina Bica la Paris au avut un rol important in economia alegerilor prezidențiale din 2014. Cine avea șanse sa ajunga pe locul al treilea? Udrea sau Monica Macovei? Ce urma sa i se intample lui Klaus Iohannis chiar inainte de turul al doilea? Mici mistere la a caror rezolvare…

- Principalul avocat al lui Donald Trump pentru investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si-a dat demisia, conform presei americane, informeaza BBC.John Dowd ar fi ajuns, conform rapoartelor, la concluzia ca Trump ii ignora…

- Momentul demisiei fostului premier Victor Ponta si venirea in functie a lui Dacian Ciolos ar fi fost puse la punct de catre Liviu Dragnea, Klaus Iohannis si ambasada SUA in Romania, a explicat fostul deputat Sebastian Ghita.

- Sebastian Ghița a prezentat o serie de teorii care ar fi rasturnat calculele la alegerile prezidențiale din 2014! Conform fostului deputat PSD, Monica Macovei sau Elena Udrea puteau ajunge președinte. Totul ar fi depins de șeful ANI, iar Traian Basescu intra și el in scena, alaturi de Florian Coldea,…

- Razboiul din Justitie e din ce in ce mai dur. Seful Anti-Mafia, Daniel Horodniceanu, incaseaza socul serii. Acesta a primit un avertisment incredibil din partea fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Ghita i-a transmis lui Horodniceanu sa fie foarte atent ca Laura Codruta Kovesi i-ar putea face…

- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, spune ca Victor Ponta urma sa ajunga presedinte si George Maior - premier, acesta fiind planul lui Traian Basescu pentru a se proteja. Oprisan sustine ca vorbeste abia acum public despre planurile lor deoarece a ajuns altcineva sef de stat si e bun mediator.…

- Marian Vanghelie sustine ca fostul deputat Sebastian Ghita isi dorea sa ajunga premier, precizand ca Victor Ponta l-ar fi numit in functie in defavoarea lui George Maior, intentionand ca la sefia SRI sa il numeasca pe Gabriel Oprea, daca Ponta ar fi ajuns presedinte. „Am avut o discutie cand Ponta ajunsese…

- Marian Vanghelie, fostul primar PSD al Sectorului 5, iese din nou la rampa si lanseaza acuzatii la adresa unor fosti colegi de partid. Referindu-se la alegerile prezidentiale din 2014, Vanghelie a prezentat, in direct la Antena 3, un scenariu spectaculos.Potrivit lui Vanghelie, Sebastian Ghita…

- "Nu puteam sa las o minciuna sa dainuie in spatiul public. Aici ma refer la (Sebastian n.r.) Ghita, la interviul lui, el spune asa: 'L-am vazut pe Becali de 100 de ori la SRI si vorbind cu Coldea si cu Maior' si eu vin si spun: 'Nu il cunosc pe Coldea, nu am dat in viata mea mana cu el, nu am vorbit…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Interviul realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita a facut-o si pe Elena Udrea sa iasa la rampa. Fosta blonda de la Cotroceni a vorbit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu despre relatia pe care a aveau George Maior si Florian Coldea,primi doi oameni din SRI cu fostul presedinte,…

- Aflat intr-o intervenție telefonica, Sebastian Ghița a declarat la A3 ca și Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor SRI, George Maior și Florian Coldea, și mergea frecvent la sediile Serviciului. In plus, conform lui Ghița, in aceleași locații, au mers și merg Cozmin Gușa, Rareș Bogdan, Gigi Becali…

- "Va rog sa nu aratați aceasta fotografie la camera. Este o crama, in subsolul casei mele. Este un loc de ținut vinurile. Sunt trei persoane, printre care și membrii familiei mele. Mai erau și alte persoane acolo. Nu am avut nicio relație sentimentala cu doamna Kovesi. Eram mult mai relaxați in acea…

- Marian Vanghelie, despre lista cu persoanele din PSD care erau arestate. Marian Vanghelie, fost lider in Partidul Social Democrat (PSD), a declarat aseara, la un post de televiziune, ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director al Serviciului Roman de Informații (SRI), George Maior,…

- ”Domnul Maior și domnul Coldea, daca vor sa vorbeasca, maine Dragnea face 150 de ani de pușcarie. Dragnea nu știe nimic compromițator despre Maior și Coldea. Absolut nimic! In schimb, ei știu despre Dragnea. Deci cocoșelile astea ale lui sunt la stilul ”hai sa negociem”. Și cu Kovesi ați vazut ca…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a transmis luni un mesaj dur membrilor Secției pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Toader așteapta motivarea acestora pentru a trimite mai departe cererea de revocare…

- "Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile, rafuielile politice, politicile partizane si sa stabilim impreuna care sunt proiectele majore pe care trebuie sa le aiba Romania in vedere, dar si care sunt realizabile.”, a spus Liviu Dragnea, sambata, la Congres. Traian Basescu a descifrat cuvintele…

- Reprezentantii social-democratilor prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Printre ele se afla și Conventia nationala pentru presedintia Consiliului UE."Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile,…

- Iata ca faptul ca la alegerile interne Cristian Busoi nu a ajuns si scriptic vorbind in fruntea Partidului National Liberal s-a dovedit un simplu accident. Unul care, dupa ce l-a nemultumit fatis pe un Klaus Iohannis oricum insa prea apatic pentru a schita vreun gest de revolta, lucreaza acum tocmai…

- „Nu am discutat (despre cazul lui Sebastian Ghița - n.r.) dar ulterior am aflat ca vreți sa intrebați așa ceva și l-am intrebat pe domnul președinte care mi-a spus ca nu știe, dar, cu siguranța, lucrurile sunt pe fagașul normal, instanțele delibereaza și se va da un verdict in aceasta chestiune. Mai…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Presedintii Romaniei si Serbiei, Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic, au raspuns intrebarii adresate de reporterul TVR Ramona Avramescu, legate de situatia lui Sebastian Ghita. Fostul deputat, care este cercetat in mai multe dosare, se afla de un an in Serbia.

- Situatia juridica a fostului deputat Sebastian Ghita a fost unul dintre subiectele discutate in intalnirea pe care presedintele Klaus Iohannis si omologul sau sarb,Aleksandar Vucic, au avut-o la Cotroceni. Intrebat de jurnalisti in ce stadiu este procesul de extradare al fostului politician roman,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a scris, pe Facebook, ca dupa achitarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, este "exagerat sa cerem in gura mare ca politicianul acuzat de DNA sa isi dea demisia”, afirmand ca "nu intotdeauna cand DNA acuza se si adevereste”."...acum, sincer... dupa achitarea lui…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…

- Fracțiunea PCRM cere demiterea viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca. Comuniștii au inițiat o moțiune simpla impotriva vicepremierului din cauza relației sale strinse cu Romania. Asta dupa ce vicepremierul a efectuat o vizita de lucru in Rominia, unde a discutat cu președintele…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) e zguduita din temelii. Inregistrarile cu Mircea 'Portocala' Negulescu și cu șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, au inflamat clasa politica si nu numai. Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o alta teorie in privinta acestor dezvaluiri. Acesta spune ca presedintele Klaus…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. "Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, intrebat ce ar trebui sa intreprinda presedintele Klaus Iohannis referitor la ultimele dezvaluiri facute de Vlad Cosma si Mahaiela Iorga, ca seful statului trebuie sa astepte cu „maxim interes” sa se finalizeze ancheta Inspectiei judiciare. „Eu…

- Laura Codruta Kovesi ar trebui sa isi dea demisia de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, a afirmat luni vicepremierul Paul Stanescu, la sediul central al PSD. "Dupa ceea ce am vazut aseara la televizor, eu cred ca nu mai poate sa ramana dna Codruta Kovesi la conducerea DNA. Nu ma pricep juridic,…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, luni, inainte de sedinta CExN al PSD, la care participa in calitate de vicepresedinte al partidului, ca, de cand a demisionat din functie, s-a apucat de citit.

- Demisia lui Mihai Tudose i-a pus din nou pe social-democrati in postura incomoda de a depinde de deciziile luate la Palatul Cotroceni. Deocamdata, presedintele Klaus Iohannis nu a dat un semnal ca ar putea...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Ce se intampla cu Gica Popescu dupa demisia premierului Mihai Tudose, cel care l-a numit, saptamana trecuta, pe fostul mare internațional in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru. Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier onorific al prim-ministrului demisionar Mihai Tudose,…

- Premierul interimar Mihai Fifor a ajuns la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat în aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis în urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a înaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria. Guvernul a informat luni seara ca adresa oficiala privind demisia…

- Premierul in exercitiu Mihai Tudose se va duce personal, marti, la Palatul Cotroceni, pentru a-i prezenta demisia sefului statului Klaus Iohannis dupa ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijinul politic, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Demisia lui Mihai Tudose nu a ajuns la Palatul Cotroceni. Mai mult, potrivit unor surse citate de Antena 3, Mihai Tudose va merge la Palatul Cotroceni pentru a-i inmana personal demisia lui Klaus Iohannis.Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- Liviu Dragnea, afirma ca nu s-a gandit la demisia de la sefia PSD. Liderul social-democrat susține si ca el si-a asumat cea mai mare vina pentru aceasta situatie in care a ajuns din nou...

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Inca nu s-a gasit sluga…

- Adepta a modificarii legilor Justiției in varianta PSD – ALDE și cu proprietați in Alexandria lui Liviu Drganea, Simona Marcu este noul șef al CSM. Prezent la inceputul ședinței, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea Constituției, astfel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai…