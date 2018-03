Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghita va cere luni Ministerului sarb al Justitiei suspendarea procedurilor de extradare catre Romania, omul de afaceri invocand falsificarea probelor DNA. Cererea de extradare a lui Sebastian Ghita vine in contextul in care luni se va deplasa la Belgrad si ministrul roman al Justitiei, Tudorel…

- Sebastian Ghita cere suspendarea procedurii de extradare si spune ca intentioneaza sa depuna si raportul ministrului Justitiei prin care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. “Abia astept sa ajunga aici (Tudorel Toader – n.r.). Cand intra pe treptele Justitiei, ii dau raportul in mana, ca…

- In urma unor sesizari venite din partea utilizatorilor, ANCOM a investigat modul in care operatorii aplica regulamentul european Roam like at home in Romania. Controalele au evidențiat nereguli, așadar am solicitat furnizorilor de servicii de comunicații electronice sa remedieze in anumite termene problemele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca saptamana viitoare va avea o intrevedere cu omologul sau din Serbia și va discuta și despre Sebastian Ghita. ”Saptamana viitoare, lunea viitoare, la ora 10, voi avea o intrevedere cu ministrul Justitiei din Serbia. Evident vom discuta instrumentele…

- "Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta le spuneau procurorii. Domnul Maior a confirmat, la Comisie, intalnirile dintre mine, doamna Kovesi și dansul in sediile SRI. In general, Florian Coldea se intalnea, o chema, discuta cu Kovesi și mulți alții eram și noi…

- Victor Ciutacu a facut un anunt incredibil in direct la Romania TV. Jurnalistul a anuntat jihadul care l-ar putea produce un nou episod din interviul cu Sebastian Ghita care va fi difuzat in aceasta seara. Ciutacu spune ca dezvaluirile din aceasta seara il au in prim plan pe fostul premier, Victor…

- "Pasajul Basarab a fost deschis circulatiei in anul 2011, in momentul in care s-au finalizat partial lucrarile si s-au facut toate testele de rezistenta, dar fara sa fie facuta receptia la terminarea lucrarilor pentru ca, la momentul inaugurarii, o serie de lucrari adiacente care faceau parte din proiect…

- Intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, fostul premier Victor Ponta a lansat acuzatii dure la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca e "prins de un grup de oameni care vor sa faca bani in Romania". De asemenea, mai spune Ponta, lupta cu statul paralel, mult clamata in politica din Romania,…

- Dialogul – prezentat de Evenimentul zilei – dintre fostul deputat de Prahova și om de afaceri Sebastian Ghița – plecat din țara in decembrie 2016 – și jurnalistul Ion Cristoiu a ținut și va continua sa țina cu sufletul la gura toata Romania o buna perioada de timp de acum incolo. Șefi de „structuri”,…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Interviul realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita a facut-o si pe Elena Udrea sa iasa la rampa. Fosta blonda de la Cotroceni a vorbit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu despre relatia pe care a aveau George Maior si Florian Coldea,primi doi oameni din SRI cu fostul presedinte,…

- Jurnalista Sorina Matei critica extrem de dur interviul luat de Ion Cristoiu fugarului Sebastian Ghița. Sorina Matei arata ca interviul nu aduce nicio știre, asta in timp ce Cristoiu nu-l pune in dificultate pe Ghița, unul dintre personajele cele mai controversate din Romania. Citește și: Un…

- Primul episod al serialului EVZ care il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița a fost preluat de principalele posturi de stiri din Romania, dar si de postul national. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare…

- Autor: Ion Cristoiu Așa cum am anunțat, ziarul „Evenimentul zilei” a inceput publicarea interviului realizat la Belgrad de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghița. Preluam, integral, mai jos, prima parte a acestui interviu. Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala…

- Fostul ministrul critica dur intr-un mesaj postat pe Facebook din Costa Rica felul in care s-a prezentat Sebastian Ghita in prima partea a interviului acordat lui Ion Cristoiu, afirmand ca ii e sila de astfel de practici si arata a jocuri de tipul "am poze dar nu le arat daca imi inchideti toate dosarele…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca a stiut, la ultima întâlnire cu reprezentantii SRI si cei din Comisia de Control ce urmeaza sa i se întâmple, dar a vrut sa

- Sebastian Ghita a declarat miercuri seara ca Liviu Dragnea i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar. „Inca nu am vazut Parlamentul Romaniei sa laude…

- In 20 decembrie 2016, adica in urma cu peste un an, opinia publica din Romania era starnita de o veste de tip breaking news data de toate televiziunile de stiri. Sebastian Ghita, fost deputat, fost membru al Comisiei de control a SRI, proprietar de televiziune, om de afaceri de top, a fugit din tara.

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Reprezentantii mai multor state, intre care si Romania, au avut un schimb de opinii privind aspectele financiare ale Politicii Agricole Comune dupa 2020 si obiectivele inaintate de Comisie privind viitorul sectorului alimentar si al agriculturii. Reprezentantul Romaniei a subliniat necesitatea ca PAC…

- Elan Schwartzenberg a povestit, vineri seara, la B1 TV, ca in 2013, un avocat din Israel i-a scris Laurei Codruta Kovesi pentru a o anunta ca omul de afaceri vrea sa vina in Romania pentru a afla care sunt acuzatiile care i se aduc. Procurorul-sef al DNA i-a raspuns, insa, ca nu-i acorda audienta si…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) doreste infiintarea unei comisii parlamentare care sa ancheteze Transgaz si modul in care este cedat gazul romanesc din Marea Neagra, a anuntat sambata deputatul Marius Pascan. "Se premediteaza o alta hotie prin Transgaz cu cedarea gazului romanesc din Marea Neagra,…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala in luna iunie 2016, si care se afla in Israel, a oferit un interviu difuzat vineri seara de B1TV, in care si-a exprimat regretul ca a pastrat tacerea atatia ani. In interviul realizat de jurnalista Sorina Matei pe pe teritoriul statului…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, plecat din Romania in urma cu sase ani si urmarit international, a declarat, intr-un interviu pentru B1 TV, ca a avut in 2011 o discutie cu Sebastian Ghita, acesta din urma spunandu-i ca este captiv al DNA si SRI si risca sa ajunga in inchisoare.

- In urma dialogului, Mariana Ștefan l-a somant pe Ionel Danca sa-și ceara scuze public, in caz contrar va formula o plangere impotriva acestuia. Discuția a degenerat dupa propunerea avocatei pentru repunerea sistemului de justiție in funcțiune, catalogata de liberal ”visul infractorilor”. „Increderea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița a oferit cateva dezvaluiri incendiare la Romania TV, cu privire la scandalurile privind neregulile din cadrul DNA. Mogulul susține ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi este „o bandita” și ca nu era in masura sa fie la conducerea DNA.

- Comisia SRI,dupa inregistrarile lui Vlad Cosma: Vrem sa stim daca Dragos e angajat SRI Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti ca va trimite o adresa Serviciului prin care va cere detalii despre "Dragos", persoana care apare in inregistrarile facute publice de Vlad Cosma si…

- "Cu mijloace administrative, atat eu ca primar general, cat si colegii din Consiliul General ne aducem o contributie si incercam sa ii rasplatim pe membrii comunitatii evreiesti de la Bucuresti, care sunt personalitati marcante ale cetatii. Asa cum stiti, cladirea de pe Lipscani in care se va amenaja…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri. Totodata, Tudorel Toader a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nu exista la Ministerul Justitiei…

- Mogulul media Dan Voiculescu respinge informația potrivit careia el s-ar fi intalnit cu fondatorul Romania TV, Sebastian Ghița, la Belgrad. ”Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna…

- Oksana Sianov a implinit 21 de ani si a facut un party de senzatie, cu fetele, la LOFT. Pustoaica seicului din Qatar s-a distrat pana dimineata, iar din “meniu” nu au lipsit sampania si vodca. Tinerele nu au acceptat, insa, niciun barbat la masa lor, iar nota de plata nu a depasit 500 de euro. CANCAN.RO,…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%, o masina folosita printr-un astfel de serviciu compensand detinerea a patru, pana la opt autoturisme private, arata un studiu realizat de agentia de marketing Perceptum. Astfel, nevoia de spatiu…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, le da mari batai de cap garzilor sale de corp. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini exclusive si chiar amuzante cu Excelenta Sa Hans Klemm si sotia acestuia, Mari Kano, plimbandu-se singuri, in voie, in Herastrau si pe langa Herastrau, spre disperarea…

- Petronel Corduneanu, fratele liderului clanului interlop ”Cordunenii” a fost reținut in noaptea de 1 februarie de procurorii ieșeni, fiind acuzat de șantaj și camatarie. Zilele acestea, Petronel urma sa-și afle sentința definitiva in dosarul hoților de buzunare al clanului, unde, in prima instanța,…

- Peste 100.000 de donatori, persoane fizice și juridice, au raspuns campaniei lansate de Asociația Daruiește Viața in luna decembrie 2017, donand peste 4 milioane de euro in numai 3 saptamani pentru proiectul organizației de a construi PRIMUL SPITAL de Oncologie și Radioterapie Pediatrica din Romania.…

- Primaria Capitalei anunta, miercuri, ca reabilitarea Hotelului Concordia, cladirea monument istoric in care s-a hotarat dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Tarii Romanesti dupa ce fusese ales domnitor al Moldovei, va incepe in primavara acestui an.Citeste si: Top Bloomberg:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunțase in decembrie ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea."Este foarte posibil, de fapt am facut demersuri, ca sa realizez o deplasare in…

- Fostul premier Victor Ponta este, de joi, 11 ianuarie, și cetațean al Republicii Serbia, anunța presa de la Belgrad. Absolut intamplator, in Serbia se afla, de aproape un an, și bunul sau prieten Sebastian Ghița, acuzat de mai multe fapte de corupție in Romania, țara care inca nu a reușit sa obțina…

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de faptul ca, la noi in tara, sunt cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de locuitori.

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA. CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru realizarea…

- Fostul ministru și deputat Elena Udrea susține ca „Coldea si cativa ai lui” s-ar teme de Sebastian Ghița și din acest motiv Sistemul nu s-ar grabi sa-l aduca in Romania. „Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…