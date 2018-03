Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal al abandonarii luptei anti-coruptie. "Presedintele are in vedere un complex mult mai mare de elemente cand ia decizia, nu o simpla schimbare administrativa.…

- Sebastian Ghita, aflat in prezent in Belgrad, in mijlocul procedurilor legale de extradare, a declarat la Antena 3 ca, in anul 2012, i-ar fi dat Laurei Codruta Kovesi suma de 7.000 de euro pentru achizitionarea unui autoturism. Sefa DNA a catalogat acesta informatie drept „o minciuna incalificabila”,…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a reacționat dur dupa ce controversatul afacerist fugar Sebastian Ghița a confirmat informația data de jurnalistul Dan Andronic cum ca Ghița i-ar fi dat bani lui Kovesi pentru achiziția unei mașini. ”Confirm dezvaluirea lui Andronic: este reala! I-am dat banii lui Kovesi…

- Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca faptul ca a primit bani de la Sebastian Ghita, asa cum a sustinut jurnalistul Dan Andronic ca i-a spus fostul deputat, reprezinta "o minciuna incalificabila".

- Jurnalistul Dan Andronic a dezvaluit in Evenimentul zilei ca fostul deputat Sebastian Ghița i-a povestit ca a imprumutat-o pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, cu 7.000 de euro pentru a-și cumpara o Skoda Octavia, in momentul in care aceasta era detașata la Bruxelles. Imediat, Ghița a confirmat ceea ce…

- "Faptul ca am primit bani de la Sebastian Ghița este o minciuna incalificabila și, prin urmare, in mod categoric, voi urma caile legale", a fost raspunsul Laurei Codruța Kovesi, la solicitarea Antena 3. Sebastian Ghița a confirmat, miercuri, dezvaluirea facuta cu o zi in urma de jurnalistul Dan Andronic…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a precizat, miercuri, pentru Anetna3, ca i-ar fi dat bani lui Florian Coldea ca sa-i dea Laurei Codruta Kovesi pentru ca aceasta sa isi cumpere o masina, bani care nu ar mai fi fost returnati de procurorul-sef DNA. Anterior, jurnalistul Dan Andronic a scris in EVZ ca…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a precizat, miercuri, ca i-ar fi dat bani lui Florian Coldea ca sa-i dea Laurei Codruta Kovesi pentru ca aceasta sa isi cumpere o masina, bani care nu ar mai fi fost returnati de procurorul-sef DNA.

- Laura Codruța Kovesi ar fi primit, in 2012, de la Sebastian Ghița, prin intermediul lui Florian Coldea, 7.000 de euro pentru a-și completa suma de bani necesara cumpararii unei mașini, susține jurnalistul Dan Andronic. Potrivit unei relatari facute de Sebastian Ghița lui Dan Andronic, Kovesi nu avea…

- Dupa cum ați aflat inca de ieri, conturile socrului lui Sebastian Ghița au fost sechestrate de DNA. La cateva zile dupa ce acesta confirmase ca Laura Codruța Kovesi aparea intr-o poza/filmare facuta la una din petrecerile lui Sebastian Ghița, alaturi de membrii familiei acestuia. Imediat ce am aflat,…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a lansat un avertisment in direct pentru vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Ghita a lansat un nou atac virulent la adresa Laurei Codruta Kovesi si a facut o profetie incredibila."Kovesi terorizeaza cetatenii, se crede deasupra legii. Ne putem astepta…

- Elena Udrea, despre noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Fostul ministru Elena Udrea a avut o noua reacție, dupa noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea infirma zvonul conform caruia ar fi vrut sa preia postul Realitatea TV, spunand ca Sebastian Ghița e…

- Decizia celor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) de a trimite spre rejudecare dosarul familiei Cosma a declansat un nou scandal. In direct la Romania TV, jurnalistul Ion Cristoiu a lansat o ipoteza de-a dreptul socanta. Acesta a spus ca Laura Codruta Kovesi ar putea fi santajata de…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita vine cu acuzatii dure si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. Fostul politician a sustinut intr-o interventie telefonica la Romania TV, in contextul scandalului cererii de revocare a sefei DNA, ca procurorul general o “acopera” pe Laura Codruta Kovesi,…

- "(Aveti aceste inregistrari?, intreaba Victor Ciutacu). La asta nu o sa va raspund niciodata. Ma indoiesc ca la mine ar putea exista inregistrari care probeaza ilegalitati ale statului. Eronata interpretarea", a declarat Traian Basescu la Romania TV. Intrebat daca avea informatii privind arestarea…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. Asta i-a spus-o chiar Basescu, iar actualul lider PMP are inregistrari cu Laura…

- Mult asteptatul interviu cu sereistul fugit din tara, Sebi Ghita este de o penibilitate maxima. Ramolitul de Ion Cristoiu rade ca un miel prost si pune intrebari a la Gaga gen ce muzica ascultau la chef Laura Codruta Kovesi cu familia Ghita. Voi chiar va bateti joc de noi, de telespectatorii care au…

- Interviul cu Sebastian Ghița realizat de Ion Cristoiu pentru Evz a starnit reacții, mai ales dupa ce Ghița a vorbit despre o fotografie- pe care a anunțat ca o va arata- alaturi de șefa DNA. Dan Andronic, cel care a vazut fotografia prezentata de Sebastian Ghița spune ca imaginea ar fi de fapt un stop-cadru…

- Ziaristul Dumitru Carstea, persoana alaturi de care este fotografiata Kovesi in casa lui Sebastian Ghita, ”omul cu parul carunt”, a declarat la Romania TV ca Laura Codruta Kovesi a fost prezenta la aniversarea ginerelui sau si au stat la aceeasi masa in cadrul petrecerii. E caraghios sa negi asta, spune…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a facut o serie de dezvaluiri incredibile lui Ion Cristoiu in cel de-al doilea episod al interviului video acordat dupa fuga din Romania. Ghita a spus ca ar fi invitat-o la petreceri pe Laura Codruta Kovesi si se lauda si cu poze de la aceste party-uri.Citește…

- Dan Andronic, cel care a vazut fotografia prezentata de Sebastian Ghița spune ca imaginea ar fi de fapt un stop-cadru dintr-o filmare. Iata dialogul dintre Bogdan Chirieac și Dan Andronic, care a avut loc in studioul Romania TV: Bogdan Chirieac: Șocul și groaza a milioane de oameni…

- Interviul realizat de Ion Cristoiu cu fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a produs un adevarat haos in lumea politica, dar si in justitie. Jurnalistul ofera acum detalii incendiare despre celebra poza pe care Ghita ar avea-o cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In direct la Romania TV, Cristoiu…

- DNA a reacționat vag, in doua rinduri, dupa ce EVZ a publicat, in exclusivitate, un interviu realizat de Ion Cristoiu. In cadrul interviului, Sebastian Ghița a prezentat o poza in care se afla in crama familiei alaturi de Laura Codruța Kovesi.

- Controversatul afacerist fugar Sebastian Ghița, fondator al postului Romania TV, a fost rugat de jurnalistul Ion Cristoiu sa-i arate o fotografie care sa dovedeasca faptul ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar fi fost acasa la fostul parlament. Omul de afaceri i-a aratat o fotografie din telefon in…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege de ce nu a plec...

- Ion Cristoiu a spus, miercuri seara, la TVR 1, la emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, faptul ca Dan Voiculescu era ținta CIA! Jurnalistul a relatat ca Sebastian Ghița se intalnea, aproape saptamana, alaturi de Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, cu șeful antenei CIA din Romania.…

- Sebastian Ghita a continuat seria atacurilor in rafala la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa fostului adjunct SRI, Florian Coldea. Imediat dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu, Ghita a intrat in direct la Romania TV si 'i-a distrus' pur si simplu pe cei doi.Citeste…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- In 20 decembrie 2016, adica in urma cu peste un an, opinia publica din Romania era starnita de o veste de tip breaking news data de toate televiziunile de stiri. Sebastian Ghita, fost deputat, fost membru al Comisiei de control a SRI, proprietar de televiziune, om de afaceri de top, a fugit din tara.

- Ion Cristoiu a vorbit, marți seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, despre interviul pe care i l-a luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad. Fostul deputat PSD i-a spus ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Laura Codruța Kovesi, pe cand aceasta era procuror general…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița i-a acordat, la Belgrad, un interviu de peste patru ore lui Ion Cristoiu pe care l-am filmat și inregistrat. Interviul va fi difuzat incepand de saptamana viitoare in format video, scrie EVZ. El va avea mai multe episoade. Sursa citata mai precizeaza ca interviul…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti, ca inculpații din România au devenit mult mai specializați. ”Atunci când vorbim de indisponibilizarea bunurilor, nu ne-am limitat la cele din România. Am observat tendinta extrem…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este de cateva saptamani in centrul unui imens scandal. Totul a inceput atunci cand procurorul DNA Mihaiela Iorga a acuzat o pe sefa Anticoruptiei de "dirijarea dosarelorldquo;. Acuzatiile au fost urmate de inregistrarile facute publice de fostul deputat…

- "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata", titreaza agentia Reuters, citata de Mediafax."Ministrul Justitiei din Romania a cerut, joi, ca procurorul sef anticoruptie sa fie demis pentru exces de putere, declansand proteste de strada si potential destabilizand…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata",…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- DNA Ploiești a pornit, in toamna lui 2016, un dosar impotriva lui Victor Ponta. Dosarul a primit numele dosarul Blair, pentru ca acuzațiile erau ca Ponta ar fi primit bani de la Sebastian Ghița pentru a-i da lui Blair, cel care a venit in Romania și s-a intalnit cu fostul președinte al PSD.Miercuri…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița a oferit cateva dezvaluiri incendiare la Romania TV, cu privire la scandalurile privind neregulile din cadrul DNA. Mogulul susține ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi este „o bandita” și ca nu era in masura sa fie la conducerea DNA.

- Fostul ministru a precizat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele 'cadouri' facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot. "Vedeti de ce e bine sa ai dovezi cu nemernicii astia? Ca ies cu senitate sa repete ca o masinarie…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a vorbit despre presupusa relatie pe care ar fi avut-o cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit ca i-a spus lui Kovesi ce facea Mircea Negulescu la DNA Prahova. Kovesi s-ar fi bucurat ca cel poreclit…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform…

- Dupa indelungi abuzuri si multe dosare fabricate la comanda unor procurori protejati de insasi sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, omul de afaceri Sebastian Ghita, fostul deputat Vlad Cosma, dar si sora acestuia din urma, Andreea Cosma, au detonat bomba inceputului de an. Sinteza…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Traian Basescu le da peste nas celor care il acuza ca a avut relații de prietenie cu șefii serviciilor secrete sau cu alte instituții de forța. La TVR 1, in cadrul emisiunii ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor din 2009 nu a discutat…

- Cotidianul sarb Blic scrie ca Victor Ponta a primit cetatenia sarba. Fostul premier al Romaniei a declarat pentru Hotnews ca este consilierul onorific al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vukic, si ca a primit aceasta calitate onorifica. Victor Ponta a primit cetatenia sarba, potrivit publicatiei Blic…