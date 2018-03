Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghita a declarat miercuri seara ca Liviu Dragnea i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar. „Inca nu am vazut Parlamentul Romaniei sa laude…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, fugit in Serbia a acordat un interviu in exclusivitate jurnalistului Ion Cristoiu in care a povestit momentul in care a decis sa fuga din țara, temandu-se pentru viața...

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, loveste din nou. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit de ce nu este extradat din Serbia. Autoritatile din Romania incearca de luni de zile sa-l readuca pe Ghita din Serbia, dar nu reuseste.Citeste si: Abia acum s-a aflat:…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca a stiut, la ultima intalnire cu reprezentantii SRI si cei din Comisia de Control ce urmeaza sa i se intample, dar a vrut sa il priveasca pe prim adjunctul SRI, Florian Coldea, in ochi.

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta...

- Sebastian Ghita: Stiu ce sustinere are sefa DNA si inteleg de ce nu a plecat din functie Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege…

- Intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, pentru Evenimentul Zilei, Sebastian Ghita, aflat in Serbia unde asteapta sa fie extradat, a declarat ca nu se considera un fugar si ca a plecat pentru a-si apara viata. Ghita a afirmat ca a discutat cu Florian Coldea de nenumarate ori despre pretinsele…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege de ce nu a plecat din functie, asa cum s-a intamplat cu Florian Coldea.

- Evenimentul Zilei a publicat miercuri seara un interviu pe care jurnalistul Ion Cristoiu l-a realizat cu controversatul afacerist Sebastian Ghița, care este judecat in mai multe dosare de corupție in Romania. Interviul este difuzat și de posturile de știri Antena 3 și Romania TV. Potrivit Romania TV,…

- Sebastian Ghița urmeaza sa faca dezvaluiri care vor completa tabloul celor spuse inainte de a pleca in Serbia, in casetele publicate in respectiva perioada de Romania TV. Interviul i-a fost acordat jurnalistului Ion Cristoiu și va fi difuzat in aceasta seara la ora 21:00. Principalele…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a avut o intalnire, joi, cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au vorbit despre infrastructura, despre comunitatea de romani din Serbia, dar și despre procesul de extradare al lui Sebastian Ghița. „Am avut o intalnire foarte buna cu domnul…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut, joi, o intalnire cu șeful de stat al Serbiei, Aleksandar Vucic, in care cei doi au abordat teme de interes pentru dezvoltarea comuna a celor doua țari. Dupa finalizarea conversației, Dragnea a explicat ca a abordat și subiectul romanilor stabiliți…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, i-a spus ca in privinta lui Sebastian Ghita "lucrurile sunt pe fagasul normal", iar "instantele delibereaza". Intrebat daca a discutat cu omologul sarb, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, despre situatia fostului…

- ”Nu am discutat, dar pe urma am aflat ca vreti sa intrebati asa ceva si l-am intrebat pe domnul presedinte, care mi-a spus ca nu stie, dar cu siguranta instantele delibereaza si vom avea un verdict in aceasta chestiune. Mai mult nu a putut sa-mi spuna, mai mult nu stiu nici eu, nici nu cred ca este…

- Presedintii Romaniei si Serbiei, Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic, au raspuns intrebarii adresate de reporterul TVR Ramona Avramescu, legate de situatia lui Sebastian Ghita. Fostul deputat, care este cercetat in mai multe dosare, se afla de un an in Serbia.

- Consilierul onorific al liderului Serbiei, Victor Ponta, a comentat joi, intr-o intervenție telefonica la B1, vizita lui Aleksandar Vucic la București. Fostul premier a subliniat ca pentru Romania ar conta foarte mult ca Serbia sa adere la Uniunea Europeana.BOMBA - PSD a intrat pe tobogan.…

- Luna ianuarie a fost una excelenta pentru investitiile straine in Timis. Conform datelor oficiale ale Registrului Comertului, in luna ianuarie au fost inmatriculate 33 de noi firme cu participare straina la capital. Acestea au un capital social de 297.862 euro, ceea ce a clasat judetul…

- Trupa de actori a Teatrului Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj va participa, in aceasta saptamana, la cea de-a IV-a ediție a Festivalului International de Teatru ,,Scena ca o strada”, care se desfașoara la Reșița. La aceasta ediție a festivalului participa trupe de teatru din Lugoj, București,…

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…

- Volei Alba Blaj a pierdut derby-ul etapei a XVII-a a Diviziei A1 la volei feminin, scor 1-3 (25-18, 20-25, 26-28, 16-25), cu Știința Bacau și se indeparteaza de cel de-al patrulea titlu consecutiv. Echipa din „Mica Roma s-a impiedicat in Moldova, dupa o partida in care s-a prezentat modest și nu contat…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI este interesata sa-l audieze pe Sebastian Ghita, aflat in Serbia, daca si acesta va fi de acord, a anuntat, marti, presedintele comisiei, senatorul social-democrat Claudiu Manda.El nu exclude trimiterea unei invitatii oficiale omului de…

- Giani Kirița a dat fotbalul pe televiziune. La ce a renunțat pentru a nu pleca din Republica Dominicana. Mutu a luat 10 pe linie. Giani Kirița a incercat sa devina antrenor cu acte, dar, de cand s-a dus in Republica Dominicana cu emisiunea-concurs „Exatlon”, a lasat balta planurile fotbalistice. Giani…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri.Totodata, Tudorel Toader a precizat ca nu exista la Ministerul Justitiei nicio invitatie primita de la Palatul Cotroceni, in contextul…

- Constantin Brancusi va fi omagiat printr-o expozitie care va fi vernisata, luni, 19 februarie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, la implinirea a 142 de ani de la nasterea sculptorului. Expozitia „Ex-Libris Brancusi” va reuni lucrarile a peste 200 de…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, aflat de aproape un an de zile in Serbia, a aparut intr-un interviu la Antena 3 dupa ce postul a prezentat mai multe inregistrari cu fostul deputat PSD Vlad Cosma care acuza procurorii DNA Ploiești ca fabrica și planteaza probe. „Au urmat dezvaluirile facute de sora mea…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a exprimat vineri aprecierea pentru sprijinul pe care Italia l-a manifestat in incadrarea cu militari a Brigazii Multinationale din Craiova si a subliniat sustinerea Romaniei pentru abordarea unitara, in conceptul 360 de grade, a amenintarilor la adresa securitatii…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- Unul dintre foștii administratori speciali ai companiei Tehnologica Radion, Ștefan Mareș, și-a schimbat, luni, declarația data in dosarul de corupție al fostului deputat Sebastian Ghița, acuzat de dare de mita, șantaj și spalare de bani. La termenul de luni al procesului Ștefan Mareș, martor in dosar,…

- Vivo Food Bar, un business local dezvoltat de patru antreprenori romani, deschide cel de-al treilea restaurant specializat in burgeri al retelei, in complexul de birouri AFI Park, dupa cel deschis in 2014 la Iasi si cel din Bucuresti, inaugurat in urma cu trei ani, in zona Calea Floreasca. …

- Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la Bucuresti vor continua in aceasta perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, a transmis, luni, reprezentanta diplomatica. Solicitantii de viza care au o programare la interviul…

- Ambasada SUA in Romania a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. "Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la…

- Calitatea fortei de munca si mediul tehnologiei informatiei sunt cateva dintre elementele ce atrag investitorii japonezi in Romania, a apreciat, marti, la o intalnire cu jurnalistii, Norio Maruyama - director general pentru presa si diplomatie publica din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…

- „E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania”, a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica…

- Politistii de imigrari au depistat, la sfarsitul saptamanii trecute, 11 persoane care locuiau ilegal in Romania, fiind intocmite documente prin care acestea sunt obligate sa paraseasca tara in trei sau 15 zile. Doua persoane din Turcia si Siria vor primi interdictie de a inttra in Romania pentru…

- Este doar o chestiune de timp pana cand compania Tarom va disparea de pe piața, a declarat Jozsef Varadi, CEO al companiei maghiare Wizz Air, intr-o conferinta de presa la București.Șeful Wizz Air a criticat mișcarile sindicale care au dus la blocarea unor zboruri ale unor companii cunoscute…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia vizitei la Bucuresti,…

- Platforma UVTerra a fost dusa de rectorul Universitatii de Vest Timisoara, Marilen Pirtea, si in cadrul comunitatii alumni a absolventilor UVT din Bucuresti. Disponibila online, comunitatea UVTerra este dedicata absolvenților și partenerilor universitatii din mediul academic de cercetare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti dimineata, ca se va deplasa in Serbia si va discuta cu omologul sau sarb despre extradarea lui Sebastian Ghita, precizand insa ca nu poate fi vorba in niciun fel de o grabire a anchetei.

- Un zambet perfect este ceea ce oricine iși dorește și motivul pentru care fiecare acorda o atenție riguroasa ingrijirii orale. Uneori sanatatea danturii este supusa riscurilor ce nu pot fi preintampinate, iar pierderea dinților este inevitabila. Soluția cea mai potrivita in aceasta situație? Pentru…

- Prințul Charles, fiul reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, și moștenitorul Coroanei Britanie a aterizat, vineri seara in jurul orei 23.10 pe Aeroportul Baneasa din București. Prințul de Wales a venit in Romania pentru a participa la funeraliile regelui Mihai, cel care este verișor de gradul al…

- „In aceste zile de doliu national dedicat memoriei celui care a fost Rege al Romaniei ar fi, credem, oportun sa dam un alt nume pricipalei artere a orasului Oradea, schimband denumirea ce aminteste de trecutul comunist cu o alta, care le va reaminti trecatorilor de un reper al moralei si…