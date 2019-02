Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost vineri la audieri, la Sectia pentru investigarea magistratilor, unde i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect si a facut doua cereri de recuzare. Kovesi a respins acuzatiile aduse de procurorul de caz Adina Florea, adjunctul sefului…

- In acest context, DC News a lansat un sondaj-fulger cu urmatoarea intrebare: Ce credeți ca va face Kovesi? Cititorii noștri sunt de parere ca se va prezenta singura la audieri. Iata raspunsurile: Se prezinta singura la audieri 60,9% (2747) E adusa…

- Sebastian Ghita a transmis Sectiei de ancheta a magistratilor poza cu Kovesi la el acasa: Confirm audierea. Am spus tot ce stiam Omul de afaceri Sebastian Ghita a transmis Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie fotografia pe care spunea ca o are cu fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi…

- Continua audierile in dosarul aducerii in tara a fostului sef al FNI, Nicolae Popa. Mai multe persoane au fost chemate sa de declaratii in urma denuntului depus de Sebastian Ghita impotriva Laurei Codruta Kovesi. Omul de afaceri a declarat ca fosta sefa a DNA i-a cerut sa plateasca repatrierea lui Nicolae…

- O noua audiere importanta a avut loc vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, in dosarul deschis ca urmare de…

- Nicolae Popa, fostul șef al FNI, a ajuns in aceasta dimineața la Parchetul General. Acesta va fi audiat in dosarul deschis de procurori dupa plangerea depusa de Sebastian Ghița pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Ghița acuza, in plangerea depusa, ca a fost rugat de Laura Codruța…

- Nicolae Popa, fostul șef al FNI, a ajuns in aceasta dimineața la Parchetul General. Acesta va fi audiat in dosarul deschis de procurori dupa plangerea depusa de Sebastian Ghița pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Ghița acuza, in plangerea depusa, ca a fost rugat de Laura…

- Nicolae Popa a facut o serie de declarații duminica seara, la Antena 3, dupa denunțul lui Sebastian Ghița pe numele Laurei Codruța Kovesi. Sebastian Ghița a spus ca a reclamat-o pe Laura Codruța Kovesi la Parchetul General pentru ca i-ar fi cerut o suma de bani pentru aducerea in țara a lui Nicolae…