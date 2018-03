Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghița a prezentat o serie de teorii care ar fi rasturnat calculele la alegerile prezidențiale din 2014! Conform fostului deputat PSD, Monica Macovei sau Elena Udrea puteau ajunge președinte. Totul ar fi depins de șeful ANI, iar Traian Basescu intra și el in scena, alaturi de Florian Coldea,…

- Intrebat daca Florian Coldea pariase inca de la inceput pe Klaus Iohannis, Sebastian Ghița a raspuns: „Exista și alte teorii. Eu tind sa cred ca și Monica Macovei era una din favoritele lui Coldea”. „Hai sa ne gandim ce s-a intamplat daca Ponta ieșea evident pe primul loc pe primul tur, Iohannis…

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei de control al SRI, sustine ca reprezentantii Serviciului au sustinut ca baza legala a protocoalelor incheiate cu diferite institutii este decizia 17 din 2009 a CSAT, care stabileste o lista de vulnerabilitati, nu si inchierea acestor acorduri de colaborare."Cei…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa, membru in Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, a afirmat recent ca PSD si ALDE urmaresc sa il scoata pe presedintele Romaniei definitiv din procedura de numire a presedintelui si vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie. "Constatam prin textul…

- Elena Udrea are probleme cu sarcina. Ea a explicat ce i se intampla la un post de televiziune. In luna februarie a acestui an, Elena Udrea anunța ca este insarcinata și urmeaza sa devina mamica de gemeni baieți . Elena Udrea formeaza un cuplu de ceva vreme cu Andrei Alexandrov, un barbat care este mai…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Sebastian Ghița a relatat un episod halucinant dintr ele și Laura Codruța Kovesi! Astfel, conform lui Ghița, șefa DNA l-ar fi amenințat ca il va aresta daca va mai vorbi, chiar și la telefon, cu Elena Udrea.”Intr-o zi, Kovesi a venit nervoasa, asculta telefoanele prin București, și mi-a zis:…

- Udrea: Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta Elena Udrea a reactionat pe Facebook dupa ce fostul parlamentar Sebastian Ghita nu a facut publica o presupusa poza cu Laura Codruta Kovesi, aratand-o doar jurnalistului Ion Cristoiu, caruia i-a acordat un interviu la Belgrad.…

- Meciul dintre Simona Halep si Petra Martic, castigat de liderul mondial cu 6-4, 6-7, 6-3 in sferturi la Indian Wells, a generat momente tensionate atat in timpul jocului, cat si in pauzele dintre game-uri. Printre multe schimburi dure de mingi, ingreunate de vantul teribil din…

- ”Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta... Recunosc, acum in Postul Pastelui, ca am pacatuit odata invidiindu-l pe Ghita ca a fost asa prevazator si a strans dovezi ale imoralitatii si chiar coruptiei lui Coldea, Kovesi si altii care acum pozeaza in fete mari. Apoi mi-am dat…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate “intre patru ochi” jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- "Deci, daca pozele nu sunt date “din onoare”, asa cum zicea deunazi Ponta, atunci i-as intreba, de ce pana mea le-ati mai facut??? De ce vorbiti despre ele si despre contextul in care le-ati realizat??? E de toata jena sa le aratati “intre patru ochi” domnului Cristoiu, in fata camerei de filmat,…

- Începând din luna martie, BASF lanseaza în trei orașe din România – București, Cluj-Napoca și Iași – programul științific BASF Chemgeneration, destinat elevilor de liceu. Programul se va desfașura în perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca, daca ceea ce poate marturisi Liviu Dragnea despre întâlnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI - la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dîncu, Kovesi, Georgescu, Ghita

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Alina Bica a plecat de luni bune din Romania si s-a vehiculat ca ar fi avut un accident de masina. Elena Udrea a intervenit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, si a vorbit despre problemele de sanatate ale fostei sefe DIICOT.Citeste si: Elena Udrea, dezvaluiri incendiare…

- Elena Udrea a intrat in direct la Romania TV. Ea a precizat ca in celebra poza aparuta cu Alina Bica se aflau la o pizzerie, intr-o zona des frecventata de romani. Ea a mai precizat ca nu s-a simțit filata, ca persoana care a facut poza se afla inainte de venirea ei in restaurant. „Stam in…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Elena Udrea, insarcinata cu gemeni, este, momentan, plecata din țara, preferand sa iși petreaca timpul in Costa Rica, locul in care, cu siguranța, a scapat de bataile de cap pe care i le-ar fi provocat zapada. Cu toate acestea, iubitul divei politicii romanești a ramas aici, in București și... pare…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- Decizia ministrului Justitiei Tudorel Toader in privinta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie anuntata joi la ora 18.00. Un fost premier spune ca stie deja care este verdictul. "S-a negociat deja intre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea. Ce mai conteaza ce a spus Tudorel Toader? Doamna Kovesi…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica. A aterizat pe aeroportul internațional San Juan pe 7 februarie, conform RISE Project . Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a tinut sa precizeze, in urma cu o saptamana, ca aceasta se afla in Grecia, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi plecat in Costa Rica, unde se…

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- Bursa de la Bucuresti a deschis marti pe rosu, continuand scaderile de ieri, in linie cu pietele internationale, indicele principal, BET, marcand un minus de 3,23% la ora 10.00. La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat".…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, sustine, dupa clasarea acuzatiilor din dosarul Microsoft fata de mai multi fosti ministri, ca aceasta cauza a fost "praf in ochi", singurul scop, in viziunea lui Udrea, fiind afectarea socorului ei electoral la alegerile prezidentiale din 2014.

- In fiecare an, la data de 24 ianuarie sarbatorim Unirea Principatelor Romane, infaptuita in 1859 și care ne ofera un placut prilej de rasfoire a filelor de istorie care oglindesc evoluția romanilor spre unitate de neam și țara. Inca din timpuri stravechi exista la romani o conștiința populara și una…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca în 2009 a devenit presedinte al României în urma unor alegeri validate de Curtea Constitutionala, afirmând ca raportul Comisiei parlamentare de control pe aceasta chestiune este o "prostie".…

- Deunazi aflam ca fosta politiciana ar fi ramas insarcinata cu iubitul sau, Adrian Alexandrov. Iata ce spune blonda de 44 de ani. Elena Udrea si Adrian Alexandrov De acum un an si jumatate, de cand s-a aflat de relatia ei cu Adrian Alexandrov, toata lumea asteapta sa auda de nunta si botez. De inelul…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Potrivit acesteia, fosta șefa a Cancelariei Prezidențiale a lui Traian Basescu ar fi ramas insarcinata in urma unui proces reușit de fertilizare desfașurat la o clinica din București. De asemenea, se scrie ca Elena Udrea ar fi la a treia incercare de ramane insarcinata, iar cel care a insistat…

- Prezenta in aceasta dimineata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Elena Udrea a fost intrebata de jurnalisti si despre “fuga” Alinei Bica in Costa Rica. Fostul ministru sustine ca a aflat de “vacanta prelungita”a fostei sefe DIICOT din presa si ca ultima discutie pe care a avut-o cu aceasta a…

- Vizita premierului Japoniei este una istorica, noteaza publicațiile centrale. ”Premierul Japoniei a calatorit 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, dar a descoperit ca omologul sau roman nu mai era in functie pentru a-l intampina. Shinzo Abe este primul…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al JaponieiVizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Fostul ministru și deputat Elena Udrea susține ca „Coldea si cativa ai lui” s-ar teme de Sebastian Ghița și din acest motiv Sistemul nu s-ar grabi sa-l aduca in Romania. „Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare…

- Fostul parlamentar, ministru și candidat la prezidențiale Elena Udrea a lansat un atac virulent la adresa „lichelelor” care ar fi sarit in „barca” președintelui Klaus Iohannis. Udrea, condamnata la 6 de inchisoare in prima instanța in Dosarul „Gala Bute”, acuza și jurnaliștii „deontologi” care sunt…

- In 2017, pe plan intern, PSD si-a trantit propriul guvern si sute de mii de romani au iesit in strada ca sa apere independenta Justitiei. Pe plan extern, presedintele Klaus Iohannis a fost primit de Donald Trump la Casa Alba si, la randul sau, l-a primit pe Emmanuel Macron la Bucuresti. 2017 a fost…

- S-ar parea ca singurul politician care-si termina anul in forta este Calin Popescu Tariceanu. Presedintele Senatului a ales sa fie purtatorul de cuvant al celor care nu se lasa intimidati de avertismentele ambasadelor straine ingrijorate de modificiarile aduse legilor Justitiei. Deplangand faptul ca…