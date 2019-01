Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghita a anuntat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca urmeaza sa fie audiat de procurorii de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, in dosarul care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi.Patronul Romania TV nu a precizat cand si cum va fi audiat, avand…

- Autoritatile din Serbia au suspendat procedura penala in ancheta privind presupusa folosire de catre Sebastian Ghita a unui pasaport fals dupa ce omul de afaceri a acceptat, in cadrul unui acord judiciar, sa faca o donatie caritabila de aproximativ 10.000 de euro, informeaza publicatia sarba Krik.

- Rețeaua de jurnalism de investigație KRIK – Mreza za istrazivanje kriminala i korupcije scrie ca Sebastian Ghița a donat 10.156 EURO in scopuri umanitare ca sa scape de dosarul penal din Serbia, deschis pentru pașaportul fals pe care-l avea cu el cand ...

- Un consilier prezidential din Serbia a evocat vineri posibilitatea unei interventii militare sarbe in Kosovo, dupa decizia Parlamentului de la Pristina de formare a unei armate, dar Alianta Nord-Atlantica a...

- Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, s-a prezentat, joi, la Parchetul General, de care apartine Sectia de ancheta a magsitratilor, pentru a fi audiat dupa denuntul depus de omul de afaceri contra fostului procuror-sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Politia Romana a transmis marti ca s-a ocupat direct de extradarea din Indonezia in anul 2011 a fostului sef FNI, Nicolae Popa. Autoritatile infirma astfel acuzatiile lansate de fugarul Sebastian Ghita la adresa fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi. Pe de alta parte, Sectia speciala pentru investigarea…

- Nicolae Popa, condamnat la 10 ani si patru luni de inchisoare in dosarul prabusirii FNI si eliberat conditionat anul trecut, a ajuns, marti, la Parchetul General, pentru a fi audiat dupa denuntul depus de Sebastian Ghita la Sectia de ancheta a magistratilor contra Codrutei Kovesi.

- *Așa cum ne-a obișnuit, din Serbia vecina și prietena temerarul Ghița se mai trezește, din an in Paște – ma rog, in Craciun – și-și mai aduce aminte ca mai are o poza, o recipisa, o chitanța cu Kovesi – pe care evident ca nu i le arata decat lui Cristoiu. Cum ieri Maistrul n-a […]