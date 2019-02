Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Sebastian Ghita a confirmat joi seara, la Romania TV, ca a fost audiat in cazul plangerii depuse impotriva fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi si ca a prezentat procurorilor toate probele pe care le detine, inclusiv fotografia facuta acesteia la el in crama.

- Consultantul politic Cozmin Gușa, a dezvaluit in direct la Realitatea Tv cum s-a ajuns ca fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi sa fie acuzata de ”marturie mincinoasa”, in urma denunțului lui Sebastian Ghița.

- Potrivit unor surse, in timpul audierii de luni a lui Sebastian Ghița prin videoconferința, fostul deputat ar fi prezentat poze și filmari cu Laura Codruța Kovesi la el acasa, la petreceri, impreuna cu familia sa. "In respectivele poze Laura Codruța Kovesi și Sebastian Ghița apar in ipostaze destul…

- Fostu, deputat Sebastian Ghita a declarat joi seara la Antena 3 ca va fi audiat din Serbia de Sectia privind infractiunile comise de magistrati, in dosarul care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi, iar daca procurorii ii vor cere, le va da fotografia in care apare sefa DNA la o petrecere la el acasa,…

- Sebastian Ghita a anuntat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca urmeaza sa fie audiat de procurorii de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, in dosarul care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi.Patronul Romania TV nu a precizat cand si cum va fi audiat, avand…

- Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, va fi audiat, astazi, la Parchetul General, în dosarul deschis de procurori dupa plângerea depusa de omul de afaceri Sebastian Ghița pe numele fostei șefe a DNA Laura Codruța Kovesi, pe care o acuza ca i-a cerut

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie face primele mutari in dosarul deschis ca urmare a denuntului depus de Sebastian Ghita pe numele Laurei Codruta Kovesi. Marti, 11 decembrie, la Sectia din cadrul Parchetului General va fi audiat Nicolae Popa, fost direct FNI, anunta Antena 3.Fosta…

- Informația a fost data de Mihai Gadea, in direct, la emisiunea Sinteza zilei, de la Antena 3. Sebastian Ghița, plangere penala Sebastian Ghița a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca a facut o plangere penala pe numele fostei sefe a DNA. Laura Codruța Kovesi a fost reclamata…