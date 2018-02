Stiri pe aceeasi tema

Cerere fara precedent la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In direct la Antena 3, deputata Andreea Cosma i-a transmis lui Toader sa ceara revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA.

Dupa ce a dezvaluit relatia stransa de prietenie pe care o avea cu Laura Codruta Kovesi, Sebastian Ghita rupe tacerea si marturiseste, in cadrul unui interviu acordat Antena 3, ca a fost invitat la petrecerea controversata organizata de Gabriel Oprea in noaptea alegerilor prezidentiale din 2009.

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta.

Dupa dezvaluiri socante, intr-un interviu acordat Antena 3, Sebastian Ghita da semnalul si sustine ca noi inregistrari cu abuzurile procurorilor vor iesi la iveala. "Groaznic mi se pare sa vedem acolo, in biroul procurorilor si nu stiu de ce cred ca o sa mai vedem multe astfel de inregistrari,…

Afirmatii socante ale lui Sebastian Ghita in direct la Antena 3. Fostul deputat a continuat seria dezvaluirilor halucinante si acuzatiile la adresa Laurei Codruta Kovesi au curs una dupa cealalta. Mai mult, Ghita spune ca ar mai putea iesi la iveala si alte dezvaluiri incendiare despre sefa DNA.

Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.

- Calin Geambașu continua atacu impotriva propriei familii. Invitat la emisiunea "Se intampla in Romania" de la Antena 3, Calin Geambașu a vorbit despre relația cu familia și despre felul in care a

- Un polițist pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicat vineri seara intr-un accident rutier, au spus autoritațile.Motocicleta pe care se afla polițistul s-a izbit de o mașina in care se afla o șoferița, vina fiind a acesteia.…

- Doinița Oancea e fata de casa și va fi soția perfecta pentru norocosul care o va duce la altar. Frumoasa actrița, care a recunoscut recent ca are un iubit secret , ne-a marturisit ca sarcinile menajerei pe care o interpreteaza in cel mai nou serial de la Antena 1, “Fructul Oprit”, și pentru care a cautat…

- ”Salariile polițiștilor nu scad. Ca la toata lumea, și ei vor avea o creștere ușoara. Este vorba de un spor. Va spun in ce consta acest spor: polițistul este acasa și așteapta un telefon daca se duce sau nu la serviciu. Daca se duce la serviciu, primea bani, dar și daca nu-l suna nimeni și statea…

- Prezentatorii Dani Oțil și Razvan Simion ar pleca acasa cu bani frumoși, in fiecare luna, salariu incasat fiind unul foarte bun. Dani Oțil și Razvan Simion formeaza un cuplu pe micile ecrane de foarte mulți ani, ani in care au prezentat diverse emisiuni impreuna. Prezentatorii matinalului de la Antena…

- Invitat duminica seara, de Dana Grecu (Chera), la emisiunea pe care o modereaza pe Antena 3, poetul Lucian Avramescu a raspuns unor intrebari legate de o cazuistica sumbra aleasa de realizatoare din randul preoțimii, din poliție sau armata. Cazurile, intens mediatizate, vorbesc despre o scadere a…

- Gabi și Ștefan au avut posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, dacaar fi ghicit varsta altor oameni la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Din pacate, intuiția nu a fost de partea celor doi....

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat la Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele provocate…

Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.

- Cu ocazia implinirii a 39 de ani, Dana Grecu si-a intervievat tatal, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Dana Grecu, marturisire dupa divort: "Mi-a zis ca nu mai am sclipire" "Tata, ne stim de 39 de ani! Mai tii minte prima zi acasa?", a intrebat prezentatoarea de la Antena 3. "Da,…

- Tatal lui Bogdan Gigina, Cornel Gigina, face acuzații grave despre polițistul pedofil. Acesta vorbește de interese la nivel inalt.Acesta a declarat in exclusivitate pentru Antena 3 ca: "Eugen Stan era marioneta lor, știa prea multe și de aceea l-au protejat. Niciodata un șef nu-și ține aproape…

- Recent, Mihai Tudose il numise consilier personal pe Gica Popescu, cu atributii in organizarea celor patru jocuri ale CE 2020. Invitat in cadrul emisiunii Digi Sport Special, Dinu Gheorghe considera ca mișcarile de la Palatul Victoria nu-i vor influența misiunea lui Gica Popescu. "Eu…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, Tavi Clonda a vorbit si despre cel mai asteptat moment din viata sa si a familiei sale. Crestinarea Victoriei, fiica sa si a Gabrielei Cristea. Tavi Clonda a vorbit despre botez, dezvaluind cand va avea loc. Chiar daca nu a fixat cu Gabriela Cristea data, cei doi…

Fostul ministru de Interne, Petre Toba, s-a prezentat vineri dimineața la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghița, anunța Antena3.

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

Joi, 11 ianuarie, de la ora 20.00, soții Roxana și Ramon Chicireanu, din Iași, au ocazia sa caștige mulți bani, doar daca vor ghici varsta altor oameni, la "Guess My Age – Ghicește varsta", show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Una dintre reprezentantele din diaspora, Tatiana Ciobanu a declarat, in cadrul unui interviu pentru blogul elenarobu.md, ca in cazul in care nu se organizeaza un referendum pentru anularea sistemului de vot mixt, atunci diaspora va trebui sa se intoarca acasa in perioada alegerilor.

- Premierul Mihai Tudose afirma ca in momentul in care ar constata ca nu mai poate realiza ceea ce isi propune, si-ar depune mandatul. "In momentul in care imi dau seama ca nu mai pot sa-mi indeplinesc ceea ce trebuie si vreau sa fac, plec acasa. (...) Dureaza trei minute o hartie si asta…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, intr-un interviu difuzat sambata la Antena 3, ca se va intalni cu reprezentanți ai Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR,…

Dan Negru, care va prezenta cel de-al 18-lea Revelion consecutiv la Antena 1, duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, și-a invitat pentru prima data copiii, Dara și Bogdan, și soția, Codruța, in public și in culise, la Revelionul Starurilor.

- Dan Negru, anunț important la sfarșit de an. Realizatorul tv a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a impartașit fanilor ca zilele acestea este invitat in cadrul unei emisiuni de la un post concurent. Dan Negru va prezenta anul acesta cel de-al 18-lea Revelion la Antena 1. Este unul…

- Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei și realizatorul emisiunii „Ambasador”, anunța prima ediții a interviurilor cu diplomați de la mutarea la Antena 3. Ambasadorul israelului in Romania transmite un mesaj de o importanța fara precedent pentru țara noastra,…

Vedetele care participa la "Asia Express", show-ul ce urmeaza sa fie difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018, au stiut ca va fi experienta vietii lor, dar nu se asteptau la conditiile grele de acolo.

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a vorbit in aceasta dimineața, la aproape un an de la fuga lui Sebastian Ghița in Serbia despre stadiul anchetei in cazul acestuia, dar și despreprotestul magistraților și despre demersul in premiera facut, mai excat vizita in Malaezia. Reamintim ca fostul deputat…

Gina Pistol și-a aniversat ziua de naștere la mii de kilometri distanța de țara, tocmai in Cambodgia, unde se afla pentru filmarile show-ului Asia Express de la Antena 1. Chiar daca nu a avut familia și prietenii aproape, membrii echipei de producție au facut tot posibilul ca aceasta aniversare sa fie…

- Marian Vanghelie a facut sambata, la Antena3, o serie de acuzații grave la adresa fostului ministru Gabriel Oprea și Florian Coldea.Mirel Palada, avertisment fara precedent: 'Dragii mei, imi cam miroase a dictatura. Vremea e coapta...' „La așa zisele intalniri de la ministerele pe care…

- ”E un protest pentru care avem foarte multa simpatie, dar care este, in același timp, total neautorizat. Total neautorizat! Faptul ca Primaria dorește sa organizeze un targ de Craciun cat se poate de autorizat acolo ii impiedica pe cei care protesteaza neautorizat. Pe principiul acesta, nu o sa mai…

Antena 1 le-a pregatit telespectatorilor ediții speciale cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Nu se poate sa avem o zi nationala, fara dansuri populare! Nea Marin a fost invitat in studioul Observator!

- Parchetul General a deschis un dosar penal, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o plangere penala ca a gasit un microfon de interceptare, ascuns intr-o priza, in casa inchiriata. Invitat la Digi 24, Victor Ponta a comentat in mod surprinzator evenimentul.Fost coleg de partid…

- In ziua in care a scapat de demitere, Mihai Tudose a lansat un atac dur la adresa celor care il contesta. Invitat la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, ”Sinteza zilei”, premierul le-a transmis un mesaj criticilor sai pe masurile ce urmeaza a fi introduse in Codul Fiscal.”Asta e definiția…

- Andrei Ștefanescu se desparte de soția și copilul lui. Timpul s-a scurs, iar vedetele care au acceptat provocarea Asia Express sunt acum pe picior de plecare spre o experiența unica, in care vor calatori cu un dolar pe zi timp de o luna pe teritoriu asiatic. Pentru unii dintre aceștia desparțirea este…

- Sebastian Ghița divorțeaza. Informația care apare pe site-ul Ministerului Justiției a fost prezentata miercuri, la emisiunea Sinteza zilei, de la Antena 3. Fostul deputat este parat in acest...

- ”Cum sa dorești pacea sociala, liniștea și siguranța zilelor de maine, cand Romania e sub teroare? E anacronica declarația. Senzația mea, din ce in ce mai acuta, e ca lui Iohannis ii e frica de ingheața cand aude de statul paralel. Cred ca vazand ce i se intampla și lui Dragnea și li s-au intamplat…