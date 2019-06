Sebastian Ghiţă, achitat definitiv în dosarul cu foşti şefi din poliţie şi procurori Ieri, Sebastian Ghita a fost achitat definitiv de un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat a fost judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Ploiesti, dupa ce Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) si-a retras apelul, potrivit Agerpres. Practic, prin retragerea apelului SIIJ, judecatorii din completul de cinci au fost nevoiti sa mentina decizia de achitare data pe 14 iunie 2018 de un complet de trei judecatori de la Instanta Suprema. Sebastian Ghita a fost astfel achitat pentru doua infractiuni… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

