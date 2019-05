Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut afirmații șocante la Antena 3. Mihai Gadea, realizatorul ”Sinteza Zilei”, a intrebat-o daca ia in calcul varianta tentativei de omor dupa ce medicii i-au gasit primarului Capitalei o sarma in colon. ”Se poate merge departe... Mai știu un caz care…

- Invitat in emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX”, difuzata pe libertatea.ro și Facebook Libertatea, Rareș Bogdan i-a dat replica lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD l-a numit „mascarici”, luni seara, in cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu de la Romania TV. „Acest mascarici te va invinge in alegeri!”…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, joi seara, la Antena 3, ca fotografia cu Laura Codruta Kovesi pe care a vazut-o la dosarul de la Sectia pentru investigarea magistratilor este ”o copie destul de stangace” care nu este clara si ar putea fi contestata in instanta. Jurnalistul sustine ca a vazut…

- Ministerul Justiției a luat o decizie de ultim moment care schimba total situația fostului deputat. Anunțul a aparut exact in ziua in care la Secția Speciala de Ancheta a magistraților se discuta dosarul in care era cercetata Laura Codruța Kovesi. Sebastian Ghița se poate intoarce oricand in țara. Ministerul…

- Mircea Badea a fost, de-a lungul timpului, unul dintre cei mai mari critici ai lui Sebastian Ghița, dar și ai postului de știri inființat de acesta, Romania TV! Luni seara, vedeta de la Antena 3 a renunțat la atitudinea sa și a avut o intervenție telefonica in emisiunea moderata de prietenul sau,…

- Sebastian Ghita a anuntat ca nu va face o alianta cu Victor Ponta. " Victor Ponta are drumul sau si ideile sale, si priveste felul in care evolueaza Europa cu mai multe idei internationaliste, in timp ce eu vad o Romanie suverana si dreapta si mandra. Aici, cu toata buna relatie, gandurile…

- Mircea Badea a avut o prima reacție dupa ce Laura Codruța Kovesi a fost audiata in Comisia LIBE pentru postul de șef al Parchetului European.”Sunt foarte incantat de cum au decurs lucrurile la audieri. N-am auzit intrebari mai tampe de multa vreme, decat acelea de astazi. Bine ca s-au lamurit…

- Elena Udrea a fost condamnata definitiv in dosarul Gala Bute, in care are de ispașit 6 ani de inchisoare. Fugita in Costa Rica, Udrea ar vrea ca și Laura Codruța Kovesi sa ii cale pe urme: sa fie condamnata pentru luare de mita, in urma denunțului depus de Sebastian Ghița.In plus, Udrea a…