- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a ironizat-o, miercuri seara, pe Laura Codruta Kovesi, care a anuntat ca a fost citata la Sectia de ancheta a magistratilor, recomandandu-i "sa aiba incredere in Justitie".

- "Am trait s-o vad și pe-asta! Laura Codruta Kovesi se plange ca e abuzata de "statul de drept"! Cand? Exact cand iși facea campanie sa devina procuror șef european... Pe bune? Sa le spuna asta celor care au fost acuzați fix in campanie electorala! Pai sa aiba incredere in Justiție, zic! Ca parca…

- Sebatian Ghița a dat pozele cu el și cu Laura Codruța Kovesi in crama lui din Prahova! Este anunțul facut de deputata PSD Andreea Cosma, miercuri seara, la emisiunea lui Victor Ciutacu.Cosma, condamnata intr-un dosar instrumentat de DNA, a declarat ca a depus marturie in dosarul in care Kovesi…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi anunta, la Europa FM, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie.Procurorul sustine ca are calitatea de suspect intr un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.Laura…

- La data de 11 februarie 2019 procurorul sef secție Gheorghe Stan de la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție anunța in mod oficial in urma unei cereri in baza legii 544 pentru Coaliția Romanilor ca pe rol „sunt inregistrate un numar de 18 dosare” penale privindu-o pe Laura Codruța Kovesi.…

- Fostu, deputat Sebastian Ghita a declarat joi seara la Antena 3 ca va fi audiat din Serbia de Sectia privind infractiunile comise de magistrati, in dosarul care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi, iar daca procurorii ii vor cere, le va da fotografia in care apare sefa DNA la o petrecere la el acasa,…

- O noua plângere pe numele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Secția pentru Magistrați a fost sesizata cu privire la faptele fostului procuror șef DNA, Laura Codruța Kovesi. Acuzația care i se aduce este de de divulgare de informații secrete de serviciu.

- O noua audiere importanta a avut loc vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, in dosarul deschis ca urmare de…